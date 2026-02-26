Accessibility links

Британский посол покинул МИД Грузии без комментариев

Гарет Уорд, архивная фотография
Гарет Уорд, архивная фотография

Посол Великобритании Гарет Уорд покинул Министерство иностранных дел Грузии, не дав комментариев ни при входе, ни при выходе из здания.

Дипломат был вызван в МИД для разъяснений в связи с санкциями правительства Великобритании против проправительственных грузинских телеканалов «Имеди» и POSTV.

«Мы требуем разъяснений, на каком основании были введены санкции против грузинских телеканалов», — заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили 25 февраля в эфире телеканала «Рустави 2». По её мнению, цинично, что «Великобритания видит способом победы над Россией санкции против двух грузинских телеканалов».

После встречи с послом Бочоришвили отметила в комментарии СМИ, что «за 40 минут не услышала ни одного аргумента, который оправдывал бы решение Лондона относительно телеканалов «Имеди» и POSTV». Она подчеркнула, что слышала только оценки и мнения, но не узнала, на чем они основаны:

«На каком основании эти оценки, когда они считают, что якобы мы усиливаем Россию, ослабляем Украину или каким-то образом нарушаем территориальную целостность Украины?»

По словам министра, маловероятно, чтобы кто-либо в Лондоне лично смотрел «Имеди» или POSTV:

«Естественно, это решение основывалось на информации, поступившей из Тбилиси. Мы попросили посла разъяснить, на чем основаны эти оценки и решение о санкциях против грузинских телеканалов. Доказательств или документов, которые бы оправдывали это решение, я не видела».

В четвёртую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания расширила санкционный список, добавив 240 организаций, 7 физических лиц и 50 судов. В него вошли две грузинские проправительственные телекомпании — «Имеди» и POSTV.

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании распространяют преднамеренно вводящую в заблуждение информацию о вторжении России в Украину и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв её территориальной целостности. В частности, они «регулярно публикуют материалы, в которых правительство Украины и президент Зеленский представлены как нелегитимные, Украину называют «марионеткой» Запада, утверждается, что Украина — коррумпированная страна, а также что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию».

Ранее глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что будут «обеспечены» права телеканалов «Имеди» и POSTV, а также их журналистов.

