Британский посол покинул МИД Грузии без комментариев

Посол Великобритании Гарет Уорд покинул Министерство иностранных дел Грузии, не дав комментариев ни при входе, ни при выходе из здания.

Дипломат был вызван в МИД для разъяснений в связи с санкциями правительства Великобритании против проправительственных грузинских телеканалов «Имеди» и POSTV.

«Мы требуем разъяснений, на каком основании были введены санкции против грузинских телеканалов», — заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили 25 февраля в эфире телеканала «Рустави 2». По её мнению, цинично, что «Великобритания видит способом победы над Россией санкции против двух грузинских телеканалов».

После встречи с послом Бочоришвили отметила в комментарии СМИ, что «за 40 минут не услышала ни одного аргумента, который оправдывал бы решение Лондона относительно телеканалов «Имеди» и POSTV». Она подчеркнула, что слышала только оценки и мнения, но не узнала, на чем они основаны:

«На каком основании эти оценки, когда они считают, что якобы мы усиливаем Россию, ослабляем Украину или каким-то образом нарушаем территориальную целостность Украины?»

По словам министра, маловероятно, чтобы кто-либо в Лондоне лично смотрел «Имеди» или POSTV:

«Естественно, это решение основывалось на информации, поступившей из Тбилиси. Мы попросили посла разъяснить, на чем основаны эти оценки и решение о санкциях против грузинских телеканалов. Доказательств или документов, которые бы оправдывали это решение, я не видела».

В четвёртую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания расширила санкционный список, добавив 240 организаций, 7 физических лиц и 50 судов. В него вошли две грузинские проправительственные телекомпании — «Имеди» и POSTV.

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании распространяют преднамеренно вводящую в заблуждение информацию о вторжении России в Украину и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв её территориальной целостности. В частности, они «регулярно публикуют материалы, в которых правительство Украины и президент Зеленский представлены как нелегитимные, Украину называют «марионеткой» Запада, утверждается, что Украина — коррумпированная страна, а также что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию».

Ранее глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что будут «обеспечены» права телеканалов «Имеди» и POSTV, а также их журналистов.