Натия Турнава о санкциях: банки обязаны действовать в соответствии с грузинскими законами

После введения Великобританией санкций против «Имеди» и POSTV пока неясно, какая судьба ждёт их банковские счета, необходимые для операционной деятельности. Комментарий президента Национального банка Грузии Натии Турнава по этому вопросу распространили, в частности, провластный «Рустави 2» и Общественный вещатель.

По её словам, коммерческие банки обязаны руководствоваться Конституцией и законодательством Грузии даже в том случае, если это не совпадает с международной практикой.

«Коммерческие банки, действующие в стране, являются юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Грузии, и их деятельность подчиняется Конституции и национальному законодательству. В случае коллизии между нормативным актом, принятым в другой юрисдикции, и Конституцией и законодательством Грузии коммерческие банки обязаны действовать в соответствии с нормами, установленными Конституцией и законодательством», — заявила Турнава.

В сентябре 2023 года, когда Великобритания ввела санкции против бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, Национальный банк изменил порядок исполнения санкций. Тогда регулятор указал, что это «первый прецедент, когда такие санкции коснулись гражданина Грузии», и предписал коммерческим банкам исполнять санкции только при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора грузинского суда.

В дальнейшем, однако, и Нацбанк, и коммерческие банки, в том числе Bank of Georgia и TBC Bank, чьи акции размещены на Лондонской фондовой бирже, заявляли, что неукоснительно выполняют международные санкции.

Новые компании

25 февраля Национальное агентство публичного реестра Грузии зарегистрировало компании-сторонники этих телеканалов. Заявки были поданы и одобрены в тот же день:

ООО «Сторонники POSTV» — 100% доли владеет и компанию возглавляет Георгий Шенгелия.

ООО «Сторонники Имеди» — 100% доли владеет и директором является Ника Клдиашвили, который руководит направлением социальных медиа канала.

Отключение сайта

Вечером 25 февраля оказались недоступны официальный сайт «Имеди» и новостной портал Imedinews. В канале указали на «техническую» причину отключения. Другие подробности не сообщаются.

В четвёртую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания расширила санкционный список, добавив 240 организаций, 7 физических лиц и 50 судов. В него вошли две грузинские проправительственные телекомпании — «Имеди» и POSTV. Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании распространяют преднамеренно вводящую в заблуждение информацию о вторжении России в Украину и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв её территориальной целостности. В частности, они «регулярно публикуют материалы, в которых правительство Украины и президент Зеленский представлены как нелегитимные, Украину называют “марионеткой” Запада, утверждается, что Украина — коррумпированная страна, а также что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию».