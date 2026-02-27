Члены политсовета «Грузинской мечты» обсудили санкции Великобритании и отношения с США

Глава правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал введение Великобританией финансовых санкций против телекомпаний «Имеди» и PosTV «беспрецедентной атакой на медиа» и заявил, что Великобританией управляет «глобальная партия войны». По его словам, помимо вызова британского посла в МИД, правящая команда не рассматривает других шагов, и Грузия «остаётся в режиме односторонней дружбы».

Кобахидзе связал санкционирование телеканалов с «группой интересов», для описания которой использовал три термина: «глубинное государство, глобальная партия войны или олигархические семьи».

«Существует общая координация: местная агентура и британская бюрократия управляются из одного центра», — заявил он журналистам.

«Атака на свободные СМИ»

Провластные телеканалы «Имеди» и PosTV, которые, по данным неправительственных организаций, следуют директивам власти, он назвал «свободными грузинскими СМИ» и заявил:

«Реальным мотивом атаки на свободные грузинские СМИ было предоставление дискредитированной, ни живой ни мёртвой оппозиции небольшого шанса сохранить пульс... С одной стороны стоит «Грузинская мечта», служащая грузинскому народу, а с другой – радикальная оппозиция, служащая внешним силам, иностранная агентура».

Ираклий Кобахидзе заявил, что основания для введения санкций были «абсурдными», после чего связал британские власти с «неформальными силами».

«Те, кто управляют британской бюрократией – это те же люди, которые управляют местной грузинской агентурой», - заявил он.

«Ребрендинг дип стейта?» — вопросы к США

После заседания политсовета «Грузинской мечты» Кобахидзе также заявил, что «на фоне ценностного совпадения нынешняя дистанцированная позиция США по отношению к Грузии нелогична и вызывает множество вопросов».

Ираклий Кобахидзе говорил о призывах к объединению в грузинской оппозиции, что, по его словам, означает попытку предложить США политическую альтернативу «Грузинской мечте».

«Поскольку нам хорошо известно, что так называемая оппозиционная агентура прекрасно знает, кто является её покровителем за пределами страны, когда на 99% вновь объединённая агентурная оппозиция снова предлагает США свои «услуги» вопреки их заявленной политике невмешательства во внутренние дела других государств, этот факт вызывает у нас дополнительные вопросы», - заявил Кобахидзе.

Кобахидзе также вновь повторил, что они по-прежнему надеются, что объявленная Дональдом Трампом борьба против «глубинного государства» завершится его победой.