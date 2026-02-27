TI перечислила ограничения, которые ждут «Имеди» и POSTV после введения британских санкций

Невозможность получать доходы от рекламы, выплачивать зарплаты сотрудникам и многое другое —неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TI) разъясняет, с какими проблемами могут столкнуться телекомпании «Имеди» и POSTV из-за британских санкций.
«Введением санкций правительство Великобритании объявило «Имеди» и POSTV стороной, вовлечённой в информационную войну в пользу России, и поставило целью прекращение их деятельности путём финансовых ограничений. Эффект британских санкций выходит за пределы юрисдикции Великобритании. Во избежание риска вторичных санкций и репутационного ущерба британские санкции соблюдаются во всём западном мире, особенно западной финансовой системой. Поскольку грузинская банковская система является частью западной, она вынуждена подчиняться её правилам, если хочет сохранить бизнес», - говорится в сообщении TI.
В организации утверждают, что в данном случае это означает отказ всех грузинских банков (а не только зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже TBC Bank и «Банка Грузии») от предоставления любых услуг подсанкционным телекомпаниям.
Соответственно, в результате введения британских санкций «Имеди» и POSTV могут столкнуться со следующими проблемами:
- Их счета и находящиеся на них средства в грузинских банках будут заморожены.
- Они не смогут получать какие-либо доходы, в том числе от рекламы.
- Любой рекламодатель или источник дохода – бизнес или государственное учреждение, окажется перед риском вторичных санкций.
- Они не смогут выплачивать сотрудникам заработную плату (через банки - ред.).
- Возникнут основания для расследования по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
- Сотрудникам будет затруднено получение кредитов, и им может быть полностью отказано в банковском обслуживании.
- Сотрудникам придётся скрывать свою связь с «Имеди» и POSTV, чтобы избежать проблем.
- Телекомпании не смогут получать банковские кредиты или иные банковские услуги.
- Они не смогут получать какое-либо иное финансирование.
- Не смогут продавать или сдавать в аренду имущество.
- Не смогут покупать или арендовать технику.
- Потеряют лицензии на использование западных развлекательных программ.
- Не смогут приобретать права на трансляцию зарубежных сериалов.
- Будут пересмотрены все сервисы, связанные с вещанием.
- Потеряют аккредитацию для журналистской деятельности в западных странах.
- Будут ограничены в использовании социальных сетей / не смогут размещать рекламу.
- Не смогут оплачивать коммунальные услуги.
- Испытают трудности с получением любых иных услуг и осуществлением платежей, необходимых для нормального функционирования бизнеса.
Организация также поясняет, что любая помощь в обходе санкций, введённых Великобританией, может стать основанием для вторичных санкций и мониторинг этого осуществляется соответствующим ведомством правительства Великобритании на постоянной основе. Британские санкции также означают, что «Имеди» и POSTV отныне станут объектом наблюдения журналистов-расследователей по всему миру и других организаций, работающих по санкционной тематике, говорится в сообщении НПО.
В «Имеди» и POSTV ранее заявили, что санкции не будут препятствием для их деятельности. В «Имеди» утверждают, что ряд банков выразил готовность к сотрудничеству; при этом они хотят создать свой собственный банк.
