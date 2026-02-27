TI перечислила ограничения, которые ждут «Имеди» и POSTV после введения британских санкций

Невозможность получать доходы от рекламы, выплачивать зарплаты сотрудникам и многое другое —неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TI) разъясняет, с какими проблемами могут столкнуться телекомпании «Имеди» и POSTV из-за британских санкций.

«Введением санкций правительство Великобритании объявило «Имеди» и POSTV стороной, вовлечённой в информационную войну в пользу России, и поставило целью прекращение их деятельности путём финансовых ограничений. Эффект британских санкций выходит за пределы юрисдикции Великобритании. Во избежание риска вторичных санкций и репутационного ущерба британские санкции соблюдаются во всём западном мире, особенно западной финансовой системой. Поскольку грузинская банковская система является частью западной, она вынуждена подчиняться её правилам, если хочет сохранить бизнес», - говорится в сообщении TI.

В организации утверждают, что в данном случае это означает отказ всех грузинских банков (а не только зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже TBC Bank и «Банка Грузии») от предоставления любых услуг подсанкционным телекомпаниям.

Соответственно, в результате введения британских санкций «Имеди» и POSTV могут столкнуться со следующими проблемами:

Их счета и находящиеся на них средства в грузинских банках будут заморожены.

Они не смогут получать какие-либо доходы, в том числе от рекламы.

Любой рекламодатель или источник дохода – бизнес или государственное учреждение, окажется перед риском вторичных санкций.

Они не смогут выплачивать сотрудникам заработную плату (через банки - ред.).

Возникнут основания для расследования по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Сотрудникам будет затруднено получение кредитов, и им может быть полностью отказано в банковском обслуживании.

Сотрудникам придётся скрывать свою связь с «Имеди» и POSTV, чтобы избежать проблем.

Телекомпании не смогут получать банковские кредиты или иные банковские услуги.

Они не смогут получать какое-либо иное финансирование.

Не смогут продавать или сдавать в аренду имущество.

Не смогут покупать или арендовать технику.

Потеряют лицензии на использование западных развлекательных программ.

Не смогут приобретать права на трансляцию зарубежных сериалов.

Будут пересмотрены все сервисы, связанные с вещанием.

Потеряют аккредитацию для журналистской деятельности в западных странах.

Будут ограничены в использовании социальных сетей / не смогут размещать рекламу.

Не смогут оплачивать коммунальные услуги.

Испытают трудности с получением любых иных услуг и осуществлением платежей, необходимых для нормального функционирования бизнеса.

Организация также поясняет, что любая помощь в обходе санкций, введённых Великобританией, может стать основанием для вторичных санкций и мониторинг этого осуществляется соответствующим ведомством правительства Великобритании на постоянной основе. Британские санкции также означают, что «Имеди» и POSTV отныне станут объектом наблюдения журналистов-расследователей по всему миру и других организаций, работающих по санкционной тематике, говорится в сообщении НПО.

В «Имеди» и POSTV ранее заявили, что санкции не будут препятствием для их деятельности. В «Имеди» утверждают, что ряд банков выразил готовность к сотрудничеству; при этом они хотят создать свой собственный банк.