Даур Буава в Европарламенте: «Конфликт в Абхазии спровоцировала Россия»

Переехавший в Тбилиси и получивший гражданство Грузии абхазский блогер, представитель молодежного движения «Амра» Даур Буава выступил в Европейском парламенте на панельной дискуссии «Устойчивый мир в регионе Южного Кавказа».

Он поприветствовал участников встречи на абхазском языке, после чего заявил о необходимости урегулировать грузино-абхазский конфликт.

«Этот конфликт на протяжении 30 лет оставляет абхазское население, абхазскую молодежь в неведении. Есть мало информации… С самого детства (им) говорят, что грузинский народ – враг абхазскому. Я сам абхаз, из Абхазии, проживаю в Тбилиси на протяжении двух лет. Я для себя многое увидел, многое понял. Понимаю то, что сегодня грузинская сторона действительно протягивает руку помощи абхазскому населению. Даже абхазский язык вписан в Конституцию Грузии и стоит наравне с грузинским языком. Но наша молодежь мало информирована. Говорят только то, что должны знать… И это делает третья сторона, которая, в принципе, и спровоцировала конфликт 30 лет назад – это была Россия», – заявил Буава.

Блогер считает недопустимым то, что грузины и абхазы — два народа, «веками жившие плечом к плечу, создававшие совместную историю», в 21-м веке живут порознь.

Отметим, что Буава отправился в Брюссель вместе с делегацией расположенного в Тбилиси Сухумского университета.

Напомним, что блогер переехал в Тбилиси в 2021 году. Летом 2022-го Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия возбудила против него уголовное дело. В Сухуми заявили, что его видео в тиктоке наносят ущерб «суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности» Абхазии. В декабре прошлого года Даур Буава по упрощенной процедуре получил гражданство Грузии.