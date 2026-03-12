Дебаты в Европарламенте - «Дело Хоштария и политических заключенных при режиме “Мечты”»

11 марта на пленарном заседании Европейского парламента состоялись дебаты по Грузии под названием: «Дело Элене Хоштария и политические заключённые при режиме “Грузинской мечты”». Голосование по резолюции по этой теме запланировано на 12 марта. Одна из авторов резолюции – Расa Юкнявичене во время своего выступления заявила:

«Есть люди, которые говорят, что Грузия потеряна. Это неправда. Да, сегодня народ Грузии переживает один из самых сложных периодов в своей новейшей истории, однако Грузия действительно не потеряна».

Юкнявичене также сообщила, что 10 марта получила письмо от Хоштария и зачитала его публично:

«Дорогая Раса, я тронута тем, что моё имя оказалось в повестке дня по Грузии. Это, конечно, касается не меня, а народа Грузии, который проявил невероятную стойкость в борьбе против России.

Это не борьба за свободу одного человека. Это борьба за достоинство страны и европейский выбор народа. Я хочу, чтобы вы знали: я готова сидеть в тюрьме столько, сколько потребуется, и меня лично не беспокоит моё заключение. Самое важное – мобилизовать достаточное внимание к стратегическим вызовам, стоящим перед Европой в Грузии, что вы так успешно делаете».

Хоштария высказывает предположение, что основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «может использовать нас как инструмент торга, как заложников – чего нельзя допустить».

Участвовавшие в дебатах депутаты также прокомментировали текущую ситуацию в Грузии. Один из них – Начо Санчес Амор заявил, что для Евросоюза «позорно вводить санкции против Грузии за помощь России, а не за аресты демократов».

Евродепутат Малгожата Гошевска подчеркнула негативную динамику в стране:

«Страна, которая ещё недавно была символом реформ, погружается в коррупцию, репрессии и политическое насилие. 150 человек находятся в тюрьме по политическим причинам».

Она также упомянула заключение экс-президента Михаила Саакашвили и выразила недовольство тем, что его вопрос не был включён в согласованный проект резолюции.

Евродепутат Натали Луазо заявила, что Европейский парламент остаётся единственным институтом ЕС, который «защищает достоинство блока» в отношении Грузии.

«В Тбилиси уже невозможно даже дышать. Выборочные репрессии могут обрушиться на любого и в любой момент», - заявила Луазо.

Она также раскритиковала Европейский совет и Европейскую комиссию за отсутствие «значительных санкций» против грузинских властей, что, по её словам, является «сигналом для Владимира Путина».

Член Европарламента Маркета Грегорова в свою очередь отметила, что заключение лидера партии «Дроа» Элене Хоштария является «очередным шагом на пути к упадку демократии в Грузии». Грегорова заявила, что Европейский союз «наконец должен ответить целевыми санкциями против тех, кто несёт за это ответственность».

«Меня не волнует, что два государства-члена блокируют это в Совете. Что делают остальные 25 стран? Разве они не могут ввести санкции? Что им мешает? Молчание и бездействие лишь усиливают антидемократические силы и посылают опасный сигнал о том, что Европа безрезультатно оставляет без ответа репрессии против граждан бывшей страны-кандидата», - заявила она.

Дебаты по Грузии завершил Вопке Хукстра, который отметил, что представлял позицию верховного представителя ЕС Каи Каллас.

«Ситуация с правами человека в Грузии, как многие из вас отметили, продолжает ухудшаться. Власти Грузии намеренно ведут страну к автократии и разрушают основные права человека и международные стандарты прав человека… Последние законы, принятые властями “Грузинской мечты”, которые ограничивают иностранное финансирование и политическую активность; насилие против демонстрантов; политически мотивированные аресты оппозиционеров, журналистов и активистов – достаточно ясно показывают, что власти игнорируют принцип верховенства права и основные свободы… Это не то, чего ожидают от властей ни Евросоюз, ни, что ещё важнее – граждане Грузии, от правительства, которое по-прежнему заявляет о стремлении к членству в ЕС».

Хукстра озвучил послания еврокомиссара как властям, так и обществу Грузии:

«Наше первое послание адресовано властям Грузии: с такими действиями и такими законами у Грузии действительно нет жизнеспособного пути к членству в ЕС – ни к 2030 году, как утверждают власти, и если этот курс будет продолжен – вообще нет… Европейский союз выражает солидарность со всеми, кто за последние два года был произвольно задержан, подвергся ненадлежащему обращению или находится под стражей, включая Элене Хоштария. ЕС осуждает политические репрессии против лидеров оппозиции, журналистов и гражданских активистов и призывает власти немедленно и безусловно освободить всех произвольно задержанных лиц».

Хукстра добавил, что ЕС и дальше будет принимать решения в отношении тех, «кто несёт ответственность за серьёзный откат демократии и нарушения прав человека в Грузии». В качестве одного из примеров он назвал приостановку безвизового режима с ЕС для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии.