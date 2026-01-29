Грузинскую политическую среду оживил приезд сотрудников Конгресса США. В первый день визита делегация из шести человек встретилась с министром иностранных дел Макой Бочоришвили, а также с главой администрации правительства Леваном Жоржолиани. Сегодня американские гости встретились с представителями прозападных оппозиционных партий. Этот визит совпал с отменой брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США «Усиление репрессий со стороны „Грузинской мечты“ против инакомыслящих».

«Это не конгрессмены, это сотрудники администрации Конгресса, так называемые стафферы», — уточнил спикер парламента Шалва Папуашвили в ответ на вопрос журналистов о том, запланированы ли встречи с американской делегацией в грузинском парламенте. Речь идет о двухпартийной делегации из шести человек — сотрудников Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

«Понятно, что эти встречи будут носить не столь политический характера, поскольку они являются советниками и затем передадут информацию своим конгрессменам, советниками которых являются. Наверное, им будет интересно услышать из первоисточника, что на самом деле происходит в Грузии, а не выслушивать Лору Торнтон [бывшего главу представительства Национально-демократического института США (NDI) в Грузии] и Эку Гигаури [главу грузинского филиала Transparency International], которые отличаются враждебной риторикой по отношению к Грузии», — сказал Папуашвили.

Спикер парламента упомянул двух правозащитниц в связи с их критическими выступлениями в Хельсинкской комиссии Конгресса США. Примечательно, что Лора Торнтон была приглашена в качестве докладчика на брифинг, который должен был состояться в Хельсинкской комиссии 28 января. На нем планировалось обсудить вопрос «Усиление репрессий со стороны „Грузинской мечты“ против инакомыслия». Однако из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие было отменено.

Сопредседателем Хельсинкской комиссии является ярый критик «Грузинской мечты» — республиканец Джо Уилсон. Он же является соавтором санкционного законопроекта в отношении правящей партии — MEGOBARI Act. Джо Уилсон — один из ведущих членов Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, и, как предполагали сегодня оппоненты власти, среди упомянутых спикером Папуашвили «стафферов» американской делегации могли быть и советники или ассистенты конгрессмена Джо Уилсона.

Американская повестка «Грузинской мечты»

Возобновление стратегического партнерства с США и начало отношений «с чистого листа» — эти вопросы официально значатся в повестке дня правящей партии. Об этом говорится и в заявлениях, распространенных по итогам встреч американской делегации сначала пресс-службой министра иностранных дел Маки Бочоришвили, а затем главой администрации правительства Леваном Жоржолиани.

«Члены делегации подтвердили безоговорочную двухпартийную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии, отметив, в частности, активную роль Конгресса США в этом отношении. В ходе обсуждений делегация также подчеркнула роль Грузии как в глобальных, так и в региональных политических вопросах и вопросах безопасности. Министр иностранных дел вновь подтвердила желание и готовность Грузии возобновить отношения с Соединенными Штатами и укрепить стратегическое партнерство между двумя странами», — говорится в заявлении МИД.

«Встреча была посвящена отношениям между Грузией и Соединенными Штатами Америки. Обсуждались текущие процессы в Грузии. Особое внимание было уделено шагам, предпринятым грузинским правительством, и планам на будущее по содействию экономическому росту страны. Также обсуждались меры по борьбе с коррупцией. На встрече была подчеркнута необходимость перезагрузки грузино-американских отношений. Была выражена надежда на возобновление и продолжение стратегического партнерства с конкретной повесткой дня, учитывающей общие интересы стран», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

О чем говорили с американскими гостями оппозиционеры

Представителям оппозиции не пришлось «далеко ходить» за примерами растущего авторитаризма «Грузинской мечты». Большинство из них убеждены, что инициирование правящей партией новых законодательных изменений, еще больше ограничивающих политическую деятельность, было сознательно приурочено к визиту делегации сотрудников Конгресса США в Грузию.

Один из лидеров партии «Площадь Свободы» Леван Цуцкиридзе после встречи с сотрудниками Конгресса заявил:

«Все это было сделано заранее и специально: власти знали, что приезжает важная делегация, и это было их послание — здесь больше ничего не существует, существуем только мы».

Лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе сообщил, что в ходе встречи обсуждались два вопроса:

«В отношении двух стран — Сирии и Венесуэлы — сейчас есть возможность сотрудничества, чтобы власти этих стран отозвали признание независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Здесь нужна помощь США в поддержку территориальной целостности Грузии. Другой важный вопрос касался значительного отката от демократии в стране и ухудшения ситуации с правами человека».

Встречей остался доволен и один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе:

«Мы очень довольны тем, что услышали именно то, чего ожидали: обе партии в Соединенных Штатах настроены по отношению к Грузии должным образом. Они хорошо понимают важность Грузии, ее геополитическое значение, то, какой Грузия была раньше, каким государством она была и какова ситуация в нашей стране сегодня. Они очень хорошо информированы, и, естественно, когда они вернутся в США, конгрессмены от обеих партий, работающие в Комитете по иностранным делам, учтут все это, и будут предприняты соответствующие шаги в отношении Грузии», — заявил Барамидзе.

Оппозиционеры отмечали, что сотрудники Конгресса были очень хорошо информированы о текущей ситуации в Грузии и лишь уточняли некоторые детали. Поэтому у них возникло ожидание, что отмененное мероприятие в Хельсинкской комиссии, так же, как и приостановленный процесс утверждения законопроекта MEGOBARI Act, обязательно возобновятся.

Критиков власти обнадеживает и тот факт, что администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не отменила санкции в отношении почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили и не сочла нужным ответить на письма премьер-министра Ираклия Кобахидзе и президента Михаила Кавелашвили к президенту Трампу. В них они жаловались на то, что прежняя администрация президента Джо Байдена не простила грузинским властям борьбу с Deep State и что, как единомышленнику Трампа в этом вопросе, следовало бы уже отменить санкции и начать отношения с чистого листа.

Несколько дней назад премьер-министру Ираклию Кобахидзе пришлось признать, что они по-прежнему терпеливо ждут ответа от президента Трампа. Из сегодняшних заявлений представителей власти не было заметно уверенности в том, что визит делегации сотрудников Конгресса США сократит для «Грузинской мечты» время ожидания и ускорит реализацию ее повестки дня в отношениях с США.

