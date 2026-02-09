В Грузии наблюдают за визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению издалека и слышат его слова о Грузии из уст президента Михаила Кавелашвили. По прибытию из Милана президент Кавелашвили раскрыл подробности короткой встречи с вице-президентом США Вэнсом и госсекретарём Рубио. Политики пообщались в ходе праздничного мероприятия по случаю открытия зимних Олимпийских игр. По словам Кавелашвили, Вэнс и Рубио подтвердили, что в курсе «несправедливого отношения» экс-президента Байдена к грузинским властям, якобы пытаются все исправить и даже намерены создать техническую группу. В этом глубоко сомневаются оппоненты власти.

Что было в Милане

Судя по заявлениям президента Михаила Кавелашвили, на первый взгляд мимолетная встреча с лидерами США на праздничных фуршетах по случаю открытия зимней Олимпиады в Милане, оказалась глубокой и почти всеобъемлющей. По прибытию в Тбилиси в минувшие выходные президент Кавелашвили рассказал ТВ «Имеди» много интересного о встречах с Марком Рубио и Джей Ди Вэнсом.

С вице-президентом Джей Ди Вэнсом, по его словам, состоялся небольшой деловой разговор.

«С его стороны было озвучено, что да, они владеют информацией и обязательно произойдет возобновление более тесных отношений. В мире идет много процессов, он сказал, что они информированы, получают больше информации и обязательно попытаются возобновить отношения с нами», — сказал Кавелашвили.

С госсекретарем США Марко Рубио состоялся недолгий, но углубленный разговор. По словам Кавелашвили, Марко Рубио в беседе отметил, что «их встретил большой негатив от предыдущей администрации Белого дома в контексте Грузии» и в ближайшем будущем новая администрация подготовится должным образом к восстановлению отношений между двумя странами.

«Он [Рубио] отметил, что эта тема обсуждалась в предыдущий понедельник, они очень хорошо ее проработали, проанализировали этот процесс. Они находятся в процессе устранения этого негатива в наших отношениях и в ближайшее время они должным образом подготовятся к тому, чтобы наши отношения состоялись». С этой целью, как сообщает президент Кавелашвили, госсекретарь намерен подготовить техническую группу, чтобы «в проанализированном режиме было возможно начать с чистого листа наши отношения». Но администрации Трампа требуется больше времени, чтобы справиться с негативным наследием предшественника, «злонамеренность которого сразу заметила «Грузинская мечта».

«Мы чувствовали, что это не те Соединенные Штаты, которые являются твоим доброжелателем — я говорю о предыдущей администрации, которая так грубо вмешивалась в наши внутренние дела, так грубо пыталась изменить политическую погоду в Грузии», — отметил президент Кавелашвили, пообещав общественности, что власти будут следовать национальным интересам страны.

Те же слова повторяет министр иностранных дел Мака Бочоришвили, которая сопровождала президента в Милане.

Глава МИД заявила, что у новой администрации США «очень негативное наследие» в контексте отношения к Грузии. По ее словам, госсекретарь Марко Рубио заявил, что все это должно быть пересмотрено и отношения с Грузией должны быть включены в повестку дня США.

«У меня была возможность поговорить с госсекретарем США в рамках открытия Олимпийских игр в Милане. Ясно одно: у новой администрации очень негативное наследие в отношении Грузии. Госсекретарь четко заявил, что все это должно быть пересмотрено, отношения с Грузией должны быть каким-то образом включены в повестку дня США. Мы надеемся, что в ближайшем будущем мы увидим конкретные шаги, которые будут предприняты США для нормализации отношений с Грузией и дальнейшего обсуждения вопросов, которые мы неоднократно обсуждали. Мы хотим стратегического партнерства с чистого листа. Стратегическое партнерство, которое будет наполнено содержанием с учетом интересов обеих стран», — заявила министр Бочоришвили. Она же напомнила, что у ее заместителя Лаши Дарсалия тоже были встречи в Вашингтоне.

Правда, по поводу встреч замминистра иностранных дел Дарсалия, премьер-министр Ираклий Кобахидзе изначально говорил, что они носили технический, рутинный характер, в них не поднимались политические вопросы, и что власть «Грузинской мечты» остается в «режиме терпеливого ожидания», рассчитывая на перезагрузку отношений с США.

Представители власти все это время игнорируют мнение оппонентов о том, что Грузии не оказалось в проекте «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Он был задействован после подписания мирного соглашения Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Однако выяснилось, что этот вопрос на самом деле волнует грузинские власти, и одна из основных целей визита замминистра Дарсалия в Вашингтоне состояла именно в этом.

Как сообщили грузинской службе Радио Свобода в Государственном департаменте США, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и высокопоставленный представитель Госдепартамента США Брендан Ханрахан на встрече 3 февраля обсудили возможности сотрудничества, вытекающие из мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутого при посредничестве президента США Дональда Трампа и подписанного 8 августа 2025 года.

Брендан Ханрахан в сентябре 2025 года посетил Армению и Азербайджан в рамках продвижения инициативы TRIPP. Тогда США заявили о намерении выделить на начальном этапе 145 млн долларов на развитие этого маршрута. В Грузию Ханрахан не приехал.

Теперь же Армению в рамках этого же проекта 9–10 февраля посещает вице-президент Джей Ди Вэнс с супругой. Потом высокопоставленная американская делегация направится в Азербайджан.

Почему в маршруте нет Тбилиси?

В оппозиции с подозрением отнеслись к посылам Вэнса и Рубио, прозвучавшим из уст Кавелашвили. Такой серьезный разговор в зале, где расхаживает множество гостей, депутату из партии «Гахария за Грузию» Георгию Шарашидзе кажется маловероятным.

«Невероятно, чтобы человек мог сказать столько всего на церемонии открытия Олимпийских игр, во время рукопожатия. Мы знаем, что встречи — это другое, это встречи, когда люди сидят за столом и обсуждают вопросы. Если встреча называется встречей, она должна длиться хотя бы 15 минут…

Что сделала эта «Мечта», чтобы перегрузить отношения с Америкой? Мы видим, как изменились в этом отношении наши соседи, Армения и Азербайджан, учитывая геополитическую ситуацию. Они ждут вице-президента США в этих странах, и это будет встреча. Если Кавелашвили хочет понять, что значит встреча, он должен увидеть его в Баку и Ереване. Его встреча была не встречей, а рукопожатием», — заявил оппозиционер Шарашидзе, раскритиковав власти за то, что формальные встречи и фотографии с них преподносятся как свидетельства полноценного партнерства.

Бывший депутат и замглавы Совета Безопасности, политолог Теона Акубардия обратила внимание на слова президента Михаила Кавелашвили о том, что возобновлению отношений с США потребуется много времени.

«Когда они говорят, что на урегулирование отношений с Америкой потребуется еще много времени, это, с одной стороны, означает уклонение от ответственности, перекладывание вины на администрацию президента Байдена, а с другой — означает, что у «Мечты» закончилась ложь, и она решила в таком виде оставить надежды своим избирателям. Режим Иванишвили ничего не сделал даже для того, чтобы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа. Он не встречался с послом США (Робин Данниган), которая получила прямое послание от президента Трампа. А (премьер-министр) Кобахидзе написал оскорбительное письмо в адрес США», — напомнила Теона Акубардия.

Бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели до последнего надеялась, что власти приложат все усилия, чтобы Грузия каким-либо образом приняла участие в южнокавказском туре вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Наверное, не будет преувеличением, если скажу, что до сегодняшнего дня ни один визит высокопоставленных представителей США в регион не обходился без Грузии, и 90 процентов визитов совершались только в Грузию. Сегодня мы находимся в другой реальности: мы наблюдаем за процессом, касающимся Южного Кавказа, который уже несколько месяцев продолжается в Вашингтоне, в Белом доме, в Овальном кабинете, и Грузия не принимает в нем участия. Не было даже комментариев по поводу Грузии, не говоря уже об инициировании встречи с кем-либо. Это очень печально», — делится своими переживаниями Тина Хидашели, напоминания, что за последние годы грузинская власть не выполнила не одну рекомендацию западных партнеров, и все призывы и критику воспринимала в штыки.

В Грузии ярче всего запомнился визит президента Джорджа Буша-младшего в мае 2005 года. Он даже станцевал вместе артистами балета «Сухишвилеби» на площади Мейдани.

Из администрации Трампа при первом сроке его президентства в Тбилиси в мае 2018-го приезжал вице-президент Майк Пенс, спустя два года - в ноябре 2020-го - столицу Грузии посетил госсекретарь Майк Помпео.

