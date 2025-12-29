Экс-генпрокурору Отару Парцхаладзе предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе. До сегодняшнего дня власти защищали его как гражданина Грузии, ради которого меняли и законы, чтобы Нацбанк не арестовал счета Парцхаладзе после того, как он попал под санкции США.

«Генеральная прокуратура Грузии вынесла постановление о привлечении Отара Романова-Парцхаладзе к уголовной ответственности в качестве обвиняемого», — сообщил замминистра МВД Александр Дарахвелидзе, рассказывая об итогах следствия и раскрытии дела по убийству бизнесмена Левана Джангвеладзе в марте 2025 года в центре Тбилиси.

СМИ еще в 2024 году сообщали, что экс-генпрокурор сменил фамилию: теперь он гражданин России и носит фамилию Романов.

«Преднамеренным убийством Левана Джангвеладзе руководил Отар Романов-Парцхаладзе как безусловный лидер преступной группировки. Согласно его указаниям, братья Давид и Георгий Микадзе, в свою очередь, связались со своим другом и доверенным лицом Георгием Джохадзе, которому сообщили план совершения убийства», — читал с листа замминистра Александр Дарахвелидзе, добавив, что преступниками двигала корысть, возникшая на фоне бизнес-конфликтов с Джангвеладзе.

По делу арестован и осужден на пожизненный срок исполнитель убийства. Арестованы еще три человека, двое объявлены в розыск. К разыскиваемым, судя по всему, добавится и бывший генпрокурор Парцхаладзе. По словам замглавы МВД Грузии, Парцхаладзе предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Грузии 25/109, подпункт «н», что предусматривает от 16 до 20 лет лишения свободы.

«Обвинение обратится в суд с ходатайством о применении тюремного заключения в качестве меры пресечения в отношении Отара Романова Парцхаладзе в установленный законом срок, он будет объявлен в международный розыск», — подытожил замминистра Дарахвелидзе.

Кто такой Отар Романов-Парцхаладзе?

Отар Парцхаладзе стал широко известен в Грузии в ноябре 2013 года. До этого лишь в узком кругу знали, что Парцхаладзе, назначенного главным прокурором страны в ноябре 2013 года, связывает с семьей основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили кумовство.

Он оказался самым «краткосрочным» главным прокурором Грузии. Вступив в должность, назначило 23 ноября 2013-го, а 30 декабря того же года Парцхаладзе подал в отставку.

Этому поспособствовала оппозиция, онаружив, что в 2001 году в Германии он был осужден по статье «воровство с разбоем». Сам Парцхаладзе утверждал, что был осужден не за кражу кроссовок, как настаивала оппозиция, а за драку с полицейским.

«В 2000 году я был в Германии, где у меня произошел инцидент с сотрудниками полиции, у которых, как выяснилось позднее, была информация о преступлении в отношении другого лица, и они ошиблись. Они нанесли мне физическое оскорбление, и в общественном месте у нас произошел конфликт. Исходя из фактических обстоятельств дела, после разговора с представителем правоохранительных органов суд вменил мне препирательство с полицейским», — говорилось в заявлении Парцхаладзе от 24 декабря 2013 года, дня его отставки. Весь этот черный пиар он объяснял тем, что «активизация следствия по резонансным делам, видимо, «обидела» наших оппонентов, и они начали компрометировать ведомство и лично меня грязными уловками».

Эти «грязные уловки» преследовали Парцхаладзе все последующие годы. В 2018 году он избил тогдашнего главного аудитора страны Лашу Тордия. В развитие этого эпизода оппозиция потребовала расследования — как и на какие деньги Парцхаладзе смог закупить на льготных условиях огромные земельные участки в Тбилиси.

К тому времени имя Парцхаладзе в отчетах профильных НПО и заявлениях оппозиции фигурировало как «исполнитель» и даже «каратель» непослушных бизнесменов, причастный к «отжатию» денег у бизнеса.

За него лично заступался основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. 26 октября 2018 года на встрече с журналистами Иванишвили посоветовал не усугублять ситуацию вокруг Парцхаладзе. Тогда он не понимал, почему должен наказывать Парцхаладзе: «человек пять лет старается делать бизнес»:

«Тордия тогда был главой службы госаудита, он был пьяным и вел себя не менее агрессивно, чем Парцхаладзе. Дело пока не закончено, а с соображениями о том, как трезвый Парцхаладзе устроил дебош пьяному Тордия, я тоже не согласен».

Сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили предположил, что грузинскому правосудию, возможно, будет трудно добраться до преступника.

«Подтвердилось, что организатор этого убийства находится за пределами страны. Важно, чтобы каждое лицо, обвиняемое в этом убийстве, было задержано. В отношении Парцхаладзе мы знаем, что он утратил гражданство Грузии и имеет гражданство России, что, конечно же, осложняет процесс экстрадиции. Но важно, чтобы все виновные понесли ответственность».

И другие представители «Грузинской мечты» сегодня уверяли, что Грузия — правовое государство и что здесь все равны перед законом, и этот закон обязательно будет исполнен.

Госдеп США: «Парцхаладзе активно сотрудничал с ФСБ»

В оппозиции напоминают, что власть все эти годы покровительствовала Отару Парцхаладзе. Общество лишь два года назад узнало, что у экс-генпрокурора, оказывается, двойное гражданство. И второе - российское. 14 сентября Соединённые Штаты ввели санкции в отношении Отара Парцхаладзе. По данным Госдепа, последний активно работал с ФСБ России в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России».

Но «Грузинская мечта» заявила, что защищает каждого гражданина Грузии. Был изменён закон, позволяющий Нацбанку не блокировать счета Парцхаладзе. Национальный банк объявил, что режим санкций отныне будет распространяться на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании применённых к нему санкций».

Это решение вызвало протестные акции, власти в ответ обвинила оппозицию.

«Мы всегда следуем закону, Конституции, и это наше главное оружие против тех людей, которые постоянно стараются выйти за конституционные рамки», — говорил тогда вице-спикер парламента, а ныне глава правительства Ираклий Кобахидзе. Лидер «Грузинской мечты» посоветовал дождаться расследования СГБ по поводу связи Парцхаладзе с ФСБ, на которую указали в Госдепе США.

Благодаря этому Парцхаладзе смог переоформить своё имущество на сына и беспрепятственно покинуть Грузию.

А затем порой наведываться обратно и в соцсетях демонстрировать фотографии с Красной площади во время празднования Дня Победы 9 мая 2025 года.

А сегодня общество дождалось итогов расследования. Правда, оказалось, что речь идёт о другом деле — об организации убийства Левана Джангвеладзе, брата влиятельного «вора в законе» Мераба «Сухумского», в Тбилиси. На это и обращает внимание один из лидеров «Нацдвижения», бывший высокопоставленный чиновник МВД Хатия Деканоидзе.

— Почему до этого Парцхаладзе не объявили в розыск? — задаётся она вопросом и объясняет это фактором Иванишвили. — Иванишвили — человек с криминальным менталитетом. Стиль его бандитского правления является криминальным. Он вернул в Грузию широкомасштабную инфильтрацию «воров в законе». Почему до этого Парцхаладзе не объявили в розыск? Дело против него было возбуждено только по требованию «воров в законе». Именно это я и говорила, — пишет в соцсети оппозиционер Деканоидзе.

Представитель Коалиции за перемены Ника Парулава высказал свое возмущение:

«Сегодня нам, гражданам Грузии, важно осознать, какая команда управляла все эти годы «Грузинской мечтой» и страной. Эта команда, чьи министры обороны сейчас арестованы за кражу денег у армии, бывшего генпрокурора объявили виновным. «Грузинская мечта» — это сила, которая сама признаёт, что все эти годы грабила страну, её граждан и ничего не делала для обеспечения стабильного и мирного развития нашей страны».

Сегодня многие оппоненты власти отмечали, что к громким коррупционным скандалам с участием бывших высокопоставленных должностных лиц (Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили) теперь добавилось и кровавое преступление с вероятным участием экс-генпрокурора Парцхаладзе.

Примечательно, что в последний раз его имя фигурировало в ходе проведения обысков в домах экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили и экс-главы СГБ Григола Лилуашвили. Поэтому часть оппонентов сегодняшнее заявление МВД считает продолжением кланового противостояния во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в рядах «Грузинской мечты». Адвокат Отара Парцхаладзе — Гаги Мосиашвили — в комментариях грузинским СМИ говорил, что ему необходимо ознакомиться с материалами дела.

«После ознакомления с материалами дела мы используем все правовые рычаги — СМИ, общественность — чтобы защитить законные интересы невиновного человека», — заявил адвокат Мосиашвили телеканалу «Палитраньюс».

Подписывайтесь на нас в соцсетях