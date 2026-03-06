Дроны в Абхазии — Гунба и Гаглоев обсудили ситуацию по телефону

Лидеры самопровозглашённых республик — Южной Осетии и Абхазии — провели телефонный разговор.

Как сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера, Алан Гаглоев поговорил с Бадрой Гунба «после появления информации о нарушении воздушного пространства республики беспилотными летательными аппаратами».

«Гаглоев связался с абхазским коллегой, чтобы лично поинтересоваться обстановкой. Он выразил поддержку руководству и народу Абхазии в связи с произошедшим инцидентом и отметил, что Южная Осетия внимательно следит за развитием ситуации, подчеркнув, что поддерживает братскую республику и её народ», — говорится в сообщении.

Ранее в Абхазии сообщили о «массированном налёте» беспилотников. В Минобороны подтвердили, что за сутки в абхазском воздушном пространстве было зафиксировано около 30 дронов — большинство из них, по официальным данным, удалось сбить. По информации властей, до сих пор фиксировались «единичные пролёты — до 5–7 штук, часть из которых сбивалась, но информация не оглашалась, чтобы не создавать панику среди населения».

Заседание Совбеза

5 марта в Сухуми прошло внеочередное заседание Совета безопасности, на котором обсудили «нарушение воздушного пространства Абхазии беспилотными летательными аппаратами».

По словам секретаря Совбеза Рауля Лолуа, абхазский лидер Бадра Гунба заслушал доклад Министерства обороны о недавних инцидентах. Около 30 беспилотников нарушили воздушное пространство республики, из которых 14 достигли суши, а остальные были «нейтрализованы и упали в море». Также обсуждалось взаимодействие силовых структур.

Лолуа говорит, что определить происхождение беспилотников пока не удалось — потребуется дополнительное время для изучения их типа и целей.

«Важно, чтобы население знало: беспилотники не наносили удар по территории республики и, по предварительным данным, были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы», — заявил Лолуа.

На заседании рассматривались меры по защите населения и инфраструктуры от подобных инцидентов в будущем. Лолуа предупредил граждан о возможной опасности в случае обнаружения обломков упавших беспилотников и призвал сообщать о таких находках властям.

«В последнее время многие страны сталкиваются с атаками беспилотников, и Абхазия не стала исключением. Наша задача — минимизировать такие угрозы. Все наши службы, особенно Министерство обороны, выполняют поставленные перед ними задачи», — заключил Лолуа.

Встречи Гаглоева в Москве

Ранее пресс-служба югоосетинского президента сообщила, что Алан Гаглоев провёл ряд встреч в российской столице. С первым заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым он обсудил «актуальные вопросы взаимодействия», особое внимание уделили «вопросам безопасности, а также дальнейшему укреплению межведомственного сотрудничества».

«Участники встречи подтвердили взаимную заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества по ключевым направлениям», — говорится в сообщении.

С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко Гаглоев, по данным пресс-службы обсудил:

вопросы двустороннего взаимодействия,

повышения заработных плат и пенсионного обеспечения работников органов прокуратуры и государственных гражданских служащих,

а также софинансирования для повышения денежного довольствия сотрудников МВД.

«Глава республики также обозначил вопросы статуса налогового резидента и нерезидента в рамках работы автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3», так как под категорию нерезидентов подпадает большая часть граждан РФ, проживающих в Республике Южная Осетия, что негативно отразится на социально-экономическом положении данных лиц», – сказано в сообщении.