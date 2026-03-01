В Сухуми и Цхинвали прокомментировали конфликт на Ближнем Востоке

Министерства иностранных дел самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке — военную операцию США и Израиля против Ирана и ответные шаги Тегерана против стран региона.

В Сухуми заявили, что «внимательно отслеживают развитие ситуации в регионе Ближнего Востока и выражают обеспокоенность в связи с обстановкой, сложившейся в результате неспровоцированных ударов США и Израиля по территории Ирана».

По информации абхазского ведомства, в настоящий момент обращений от абхазских граждан «в связи с текущей обстановкой» не поступало. МИД не располагает подтвержденными сведениями о численности граждан, «находящихся в зоне эскалации».

«Мониторинг ситуации и анализ поступающих сведений продолжаются с учетом информации, предоставляемой российскими коллегами», — сказано в заявлении.

В югоосетинском МИДе заявили о «необходимости соблюдения норм международного права для скорейшей деэскалации положения» вокруг Ирана и «возвращения ситуации в переговорное русло».

«Подобная прогрессирующая эскалация ситуации также чревата гуманитарной и экономической катастрофой в регионе, в котором, в том числе, расположены объекты атомной энергетики. Сложившееся чрезвычайное положение неизбежно затронет и иностранных граждан, пребывающих в странах Ближнего Востока по частным делам или в туристических поездках», — отметили в ведомстве.

В Цхинвали призвали югоосетинских и российских граждан, которые находятся в странах региона и столкнулись с трудностями при транзите или вылете, «в первоочередном порядке связываться с авиакомпаниями для уточнения статуса рейсов и возможных альтернативных маршрутов».

Там добавили, что при этом важно следовать рекомендациям российских дипломатических представительств в этих государствах и местных властей.