После смертельного ДТП в Абхазии уволили начальника ГАИ и его заместителей

В связи с ДТП, в результате которого погибли пять человек, министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Вальтер Бутба провел специальное совещание по вопросам дорожной безопасности и принял ряд кадровых решений.

Как пишет агентство «Апсныпресс», от занимаемых должностей освобождены начальник ГАИ Родик Базба и его заместители – Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник Госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба вынесено дисциплинарное взыскание. Врио начальника ГАИ назначен подполковник милиции Лоу Инал-ипа.

Как сообщает МВД, вечером 13 мая на первом километре проселочной дороги в селе Абгархук (Абгархуки) Гудаутского района водитель автомобиля Тойота, 1994 года рождения, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, совершил наезд на бетонный забор. В результате ДТП четверо пассажиров и водитель были доставлены в районную больницу, где скончались от полученных травм. Все погибшие – молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет.

Вальтер Бутба обозначил основные задачи сотрудникам, ответственным за обеспечение правопорядка, и особо отметил необходимость личного контроля за несением службы на подведомственных территориях. На совещании также были подняты вопросы практики применения внесенных изменений в законодательство, ужесточающих ответственность за нарушения правил дорожного движения, в частности – за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Родик Базба занимал должность начальника ГАИ с февраля текущего года, после того как из-за роста числа ДТП подал в отставку Батал Агрба. Согласно официальной статистике, в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, число ДТП в Абхазии выросло на 17.6%, а число жертв – на 52%.

Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.