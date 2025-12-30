Экс-генпрокурору Парцхаладзе избрано заключение под стражу в виде меры пресечения

Бывшему генеральному прокурору Отару Романову Парцхаладзе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас он находится в России. По данным прокуратуры, государственную границу Грузии он пересёк в июне 2025 года. Парцхаладзе предъявлено обвинение в организации умышленного убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе по заказу и из корыстных побуждений. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 16 до 20 лет либо пожизненное заключение.

В Тбилисском городском суде на состоявшемся сегодня, 30 декабря, заседании прокурор Леван Вепхвадзе, говоря о необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, заявил, что налицо все риски: уничтожение доказательств, совершение повторного преступления и скрытие от следствия (что уже произошло).

Адвокат Парцхаладзе – Гаги Мосиашвили между тем заявил, что доказательства «скопированы из материалов дела Гелы Удзилаури» и с учетом отсутствия в деле «прямых доказательств» вины Парцхаладзе, к его подзащитному не должна быть применена мера пресечения.

Более того, как утверждает ещё один адвокат Парцхаладзе – Мераб Чиковани, сторона обвинения даже не вызывала подзащитного в следственные органы.

«Ему не сказали: приходите, у нас к вам есть вопросы. Есть протокол телефонного уведомления, где звонят семье и говорят: просим представить адвоката… Разве это стандарт уведомления?» — задал вопрос адвокат.

Защитники экс-генпрокурора подтвердили, что вину Парцхаладзе не признаёт.

29 декабря заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил, что дело об убийстве Левана Джангвеладзе «полностью раскрыто». Он также пояснил, что на основании собранных доказательств Генеральной прокуратурой Грузии вынесено постановление о привлечении Отара Романовича Парцхаладзе к ответственности в качестве обвиняемого.

Леван Джангвеладзе был убит 14 марта 2025 года в Тбилиси, на проспекте Чавчавадзе. По этому делу за убийство осуждён бывший спецназовец Гела Удзилаури, который признаёт факт убийства, однако утверждает, что оно не было преднамеренным и тем более заказным. Ему назначено пожизненное лишение свободы.

В настоящее время суд рассматривает дело Сандро (Джано) Цивцивдзе, он обвиняется в незаконном сбыте оружия, из которого был убит Джангвеладзе.

Также продолжается рассмотрение дела братьев-бизнесменов Георгия и Давида (Датуны) Микадзе и членов их окружения, им вменяется организация убийства. Все они отрицают вину.

Предварительное судебное заседание по делу Отара Романовича Парцхаладзе назначено на 19 февраля 2026 года.