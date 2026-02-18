Экс-глава «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили вышел на свободу

Экс-руководитель «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили, бывший «личный финансист» миллиардера и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, освобождён из заключения, сообщили грузинские СМИ со ссылкой на адвоката Бачиашвили.

В прокуратуре грузинской службе Радио Свободе сообщили, что бизнесмен:

«полностью признал все преступления»;

«полностью сотрудничал с расследованием»;

«компенсировал причинённый ущерб»,

после чего с ним «было оформлено процессуальное соглашение о условном наказании».

По словам адвоката Левана Махарашвили, Бачиашвили получил условный срок на один год, из которых 9 месяцев он уже провёл в заключении. Уголовное преследование Бачиашвили и его родителей полностью прекращено.

Адвокат отметил, что Бачиашвили может покинуть Грузию до окончания условного срока, однако, по его информации, он не планирует уезжать из страны. Что касается компенсации ущерба, детали этого, по словам адвоката, остаются конфиденциальными. Кроме того, Бачиашвили назначен штраф в размере 50 тысяч лари.

Бачиашвили был признан виновным в присвоении криптовалюты Бидзины Иванишвили на сумму 39,2 млн долларов США и приговорён к 11 годам лишения свободы. Он тайно покинул Грузию до вынесения приговора, но позднее был задержан в Объединённых Арабских Эмиратах. Суд обязал Бачиашвили выплатить Иванишвили до 9000 биткоинов, чья стоимость в 2025 году превышала 850 млн долларов.

Бачиашвили был признан виновным и по статье о незаконном пересечении границы. Кроме того, против него было возбуждено дело за неисполнение должностных обязанностей в связи с проектом Мтквари ГЭС в период его работы во «Фонде соинвестирования».

По информации СМИ, задержание Бачиашвили в ОАЭ произошло в обмен на поддержку Грузией кандидатуры шейхи Насер Аль Новаис на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) вместо Зураба Пололикашвили.