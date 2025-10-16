Грузинский парламент внес изменения в закон, позволяющие на неопределенный срок запрещать выезд из страны лицам, отбывшим наказание за финансовые преступления. В «Грузинской мечте» это объясняют необходимостью «быстрого и эффективного возмещения ущерба» пострадавшим, тогда как эксперты видят в поправках потенциальный инструмент для политической расправы.

Бессрочный запрет на выезд

Парламент Грузии ускоренно принял поправки к закону «О порядке выезда из Грузии и въезда граждан Грузии в страну», которые запрещают выезд из страны лиц, отбывавших наказание по ряду финансово-экономических преступлений, до полного возмещения ущерба пострадавшим. Главная новация — отсутствие установленного срока действия запрета.

Кроме того, изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс, в законы «О превенции преступления, порядке исполнения условных наказаний и пробации» и «Об исполнительном производстве».

Ранее, в сентябре 2025 года, Уголовно-процессуальный кодекс уже был изменен: «Грузинская мечта» внесла положение, согласно которому срок запрета на выезд был определен — его верхний предел составлял 16 лет. Тогда представители «Грузинской мечты» объясняли это тем, что тюремное заключение не гарантирует возмещения ущерба, и предлагали расширить полномочия пострадавших для упрощенного взыскания компенсации по 14 видам финансовых преступлений, включая крупное мошенничество, вымогательство, присвоение и растрату.

Сейчас отменен «верхний предел» срока. По ранее действующему закону, принятому в сентябре, запрет на выезд применялся только после вынесения судом обвинительного приговора. В новом законе запрет на выезд будет действовать автоматически — без указания в судебном приговоре.

Снятие ограничения станет возможным только в двух случаях: если ущерб полностью возмещен и нотариально подтвержден, или если пострадавший письменно отказывается от компенсации.

Авторы инициативы утверждают, что изменения «усовершенствуют» поправки, принятые в сентябре 2025 года. Но что для властей улучшение законодательства, для юристов — негуманные меры. Бывший председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» (АМЮГ) Ника Симонишвили назвал инициативу чрезмерно суровой.

«Грузинская мечта» сделала и без того бесчеловечный закон еще более бесчеловечным. Человек может отбыть наказание, но все равно не сможет покинуть страну. При этом внутри страны ему запрещено получать доход выше 500 лари в месяц. Людей фактически удерживают внутри страны и лишают возможности существовать», — говорит Симонишвили грузинской службе Радио Свобода.

Речь о том, что по действующему закону, пока осужденный не возместит ущерб, он может получать и расходовать лишь двойной размер прожиточного минимума (468 лари в месяц, по данным на июнь 2024 года). Все средства должны использоваться на базовые нужды. Превышение лимита автоматически списывается в счет компенсации пострадавшему. Отбывший наказание может подарить недвижимость или имущество родственникам или друзьям, но оно будет арестовано и продано для компенсации пострадавшему.

Нарушение условий может привести к тюремному заключению: для самого осужденного — до 3 лет, для родственников или друзей — до 5 лет.

Вдохновленные Бачиашвили

Критики видят в новых мерах инструмент политического давления. По мнению юриста Ники Симонишвили и других оппонентов власти, законодательные инициативы отражают личные интересы почетного председателя партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.

«Подобно Путину, Бидзина Иванишвили намерен иметь собственных личных узников… В демократических странах такое невозможно. То, что правящая партия осмеливается принять такой жестокий и беспощадный закон, уже свидетельствует о том, что в этой стране не существует независимого правосудия», — говорит юрист.

Оппоненты власти считают, что таким образом Иванишвили мстит тем, кого он считает ворами его денег. И первый в этом списке Георгий Бачиашвили. Бывшего бизнес-партнера Иванишвили и руководителя Фонда соинвестирования, ныне находящегося в тюрьме, называют вдохновителем принимаемых законопроектов. Об этом заявляли представители «Грузинской мечты», когда инициировали поправки. 10 марта Тбилисский городской суд заочно приговорил Бачиашвили к 11 годам лишения свободы по «делу о криптовалюте». Его признали виновным в крупном хищении и отмывании незаконно полученных средств. Кроме того, суд обязал его возместить Бидзине Иванишвили сумму, эквивалентную примерно 9000 биткоинов — это более 850 миллионов долларов по нынешнему курсу.

«Могу подтвердить, что среди «вдохновителей» этой инициативы действительно может быть Бачиашвили, а также другие лица. В целом, законы меняются именно тогда, когда законодатели сталкиваются с конкретными вызовами», — говорил тогда лидер партии Мамука Мдинарадзе.

Юрист, бывший член «Грузинской мечты» Эка Беселия считает, что закон — акт мести с финансовыми претензиями в отношении конкретных людей.

«Среди них Георгий Бачиашвили, Джуаншер Бурчуладзе и, возможно, другие, в отношении кого существуют конкретные финансовые требования и интересы. Мне кажется, что именно для этого сейчас и вносятся эти законодательные изменения», — говорит Эка Беселия.

Бывший министр обороны Тина Хидашели отмечает, что Иванишвили использует все доступные инструменты давления на тех, кого он считает предателями.

«На фоне того, что Иванишвили избил и пытал своего «личного узника» Бачиашвили в изоляторе, предварительно похитив его из-за границы и привезя в страну, меня лично уже ничто не удивляет. Конечно, он использует все инструменты и возможности, которые у него есть, чтобы те люди, которых он считает предавшими или обокравшими его, находились под особым давлением», — заявила Хидашели в интервью «ТВ Пирвели».

Помимо Георгия Бачиашвили, под новые статьи подпадают и другие, некогда приближенные к команде «Грузинской мечты», чиновники. За последние пару месяцев в Грузии были задержаны экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, бывший замминистра экономики Ромео Микаутадзе, депутат сакребуло (городского собрания) города Вани от «Грузинской мечты», родственник бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили, Бичико Паикидзе. Всем им предъявлены обвинения в коррупции, мошенничестве или легализации незаконных доходов.

Но в «Грузинской мечта» утверждают, что новые законы не направлены против конкретных лиц.

«Конкретные фамилии здесь ни при чем, и этот принцип [запрета на выезд из страны] уже закреплен в нашем законодательстве. Гражданин не может покинуть страну, если у него есть финансовые обязательства как перед государством, так и перед частными лицами. Продолжением этого принципа являются изменения, отраженные для конкретной категории преступлений, таких как мошенничество и пр.», — заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Члены партии подчеркивают, что цель изменений в том числе и превентивная: показать, что за финансовые преступления последует строгая ответственность, а пострадавшие будут полностью защищены законом.

