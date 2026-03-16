Экс-замминистра экономики Ромео Микаутадзе приговорен к 10 годам заключения

Суд признал бывшего заместителя министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе виновным по всем девяти предъявленным обвинениям и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Также у него было конфисковано имущество – дома в Испании и в Мцхета, а также три автомобиля, зарегистрированные как на него, так и на его супругу.
Микаутадзе признан виновным в многократном злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов, полученных таким образом. Обвиняемый не присутствовал на оглашении приговора.
Решение огласила судья Нино Галусташвили. Адвокаты Ромео Микаутадзе намерены обжаловать приговор в апелляционном суде.
Выступая с последним словом на предыдущем заседании, Микаутадзе заявил о желании заключить процессуальное соглашение (сделку со следствием) и сообщил суду, что уже обратился с соответствующим заявлением в прокуратуру. Он утверждал, что был готов признать «несуществующее преступление» и возместить «несуществующий ущерб», если это позволило бы ему присутствовать при рождении внука. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на признании вины. В итоге сделка со следствием заключена не была.
Бывший высокопоставленный чиновник был задержан 21 июня 2025 года Антикоррупционным агентством СГБ. К тому моменту прошёл уже год с тех пор, как он покинул государственно-политическую должность. С 21 июня он находился под арестом.
Суд признал доказанным, что во время работы в государственных структурах Микаутадзе, несмотря на запрет, основал несколько компаний, управлял ими, владел долями, покровительствовал этому бизнесу и получал доход. Он признан виновным в:
- отмывании денег (легализации незаконных доходов);
- злоупотреблении служебными полномочиями;
- незаконном участии в предпринимательской деятельности;
- превышении служебных полномочий.
Среди девяти эпизодов, объединённых в рамках четырёх обвинений, по которым бывший заместитель министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе был признан виновным, значатся:
- Эпизод с компанией «Джеокрафт» - по версии обвинения, он тайно и незаконно участвовал в управлении этой энергетической компанией.
- Эпизод с компанией «Энергия будущего» - по данным следствия, работая директором «Тбилсервис Групп», он вместе с другими лицами приобрёл эту компанию за 120 000 долларов США, после чего, злоупотребляя служебными полномочиями, обеспечил получение компанией различных разрешений, что привело к увеличению её стоимости.
- Эпизод с «Нахидури ГЭС» - согласно обвинению, доля в этой компании была оформлена на имя родственника, однако фактически это было фиктивно, и именно Микаутадзе добился получения компанией необходимых разрешений.
- Эпизод с «Малой ГЭС».
- Превышение служебных полномочий, в результате чего были нарушены права физического или юридического лица, а также законные интересы общества или государства.
- Отмывание денег.
