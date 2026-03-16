Экс-замминистра экономики Ромео Микаутадзе приговорен к 10 годам заключения

Суд признал бывшего заместителя министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе виновным по всем девяти предъявленным обвинениям и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Также у него было конфисковано имущество – дома в Испании и в Мцхета, а также три автомобиля, зарегистрированные как на него, так и на его супругу.

Микаутадзе признан виновным в многократном злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов, полученных таким образом. Обвиняемый не присутствовал на оглашении приговора.

Решение огласила судья Нино Галусташвили. Адвокаты Ромео Микаутадзе намерены обжаловать приговор в апелляционном суде.

Выступая с последним словом на предыдущем заседании, Микаутадзе заявил о желании заключить процессуальное соглашение (сделку со следствием) и сообщил суду, что уже обратился с соответствующим заявлением в прокуратуру. Он утверждал, что был готов признать «несуществующее преступление» и возместить «несуществующий ущерб», если это позволило бы ему присутствовать при рождении внука. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на признании вины. В итоге сделка со следствием заключена не была.

Бывший высокопоставленный чиновник был задержан 21 июня 2025 года Антикоррупционным агентством СГБ. К тому моменту прошёл уже год с тех пор, как он покинул государственно-политическую должность. С 21 июня он находился под арестом.

Суд признал доказанным, что во время работы в государственных структурах Микаутадзе, несмотря на запрет, основал несколько компаний, управлял ими, владел долями, покровительствовал этому бизнесу и получал доход. Он признан виновным в:

отмывании денег (легализации незаконных доходов);

злоупотреблении служебными полномочиями;

незаконном участии в предпринимательской деятельности;

превышении служебных полномочий.

Среди девяти эпизодов, объединённых в рамках четырёх обвинений, по которым бывший заместитель министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе был признан виновным, значатся: