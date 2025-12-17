Директор российского аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков опубликовал в своём телеграм-канале статистику, согласно которой с начала года из Грузии в Россию было импортировано 34,6 тыс. подержанных легковых автомобилей. По его утверждению, это почти в три с лишним раза (+218 %) больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Целиков в очередной раз подтвердил данные, ранее неоднократно публиковавшиеся в СМИ, о том, что автомобили, оформляемые в Грузии на экспорт в третьи страны (в том числе в Кыргызстан и Казахстан), фактически поступают в Россию в обход западных санкций.

Данные, на которые ссылается Целиков, отсутствуют в открытом доступе, они получены из официальной «Системы электронных паспортов».

По информации агентства «Автостат», в ноябре текущего года из Грузии в Россию было ввезено 4778 подержанных легковых автомобилей (старше трёх лет), что в 3,3 раза (+227%) больше, чем в ноябре прошлого года.

Среди наиболее популярных марок – BMW (926 автомобилей), Toyota (441), Volkswagen (414), Hyundai (373) и KIA (352). Среди моделей лидируют BMW X5 (279), Chevrolet Equinox (175) и BMW X7 (172). В статистике не учтены автомобили без пробега.

В то же время данные Национальной статистической службы Грузии показывают, что в январе–октябре из Грузии в Россию были поставлены лишь восемь автомобилей общей стоимостью 139 300 долларов.

При этом стоимость реэкспорта в Кыргызстан из Грузии, согласно официальным данным, в текущем году превысила 1,1 млрд долларов (35 225 автомобилей), а в Казахстан – 639 млн долларов (37 093 автомобиля).