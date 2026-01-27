ЕС остаётся главной целью Грузии - замглавы МИД Грузии

«Вступление в Европейский союз остаётся главной целью внешней политики страны», заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе. Она выступила 26 января на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, где обсуждался Национальный доклад Грузии (2021–2025) о состоянии защиты прав человека в стране.

«Соответственно, утверждения о том, что грузинское правительство каким-то образом приостановило переговоры или процесс интеграции в ЕС, являются фактически неточными. ЕС еще не принял решения об открытии переговоров о вступлении Грузии. Соответственно, нет никаких переговоров, которые можно было бы приостановить», - заявила Тотладзе.

После того как она представила доклад о состоянии прав человека, представители различных стран выступили с заявлениями и выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в этой сфере. Они также обратились к Грузии с рекомендациями, большинство из которых включают: освобождение заключенных демонстрантов, политиков и журналистов, обеспечение права на справедливый суд для задержанных во время протестных акций, обеспечение свободы выражения мнений и отмену репрессивных законов.

С заявилением по этой теме выступил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, «право на мирные собрания и демонстрации в Грузии полностью гарантировано Конституцией Грузии и соответствующим законодательством», заявил он.

«В этом контексте хотел бы напомнить, что протестные митинги проходят с 28 ноября 2024 года, и, как заявляют сами участники митингов, они находятся в режиме протеста уже 425 дней. Тот факт, что в течение 425 дней любой человек может собраться у главного законодательного органа государства и выразить свой протест по любому вопросу, ясно указывает на то, что право на мирные собрания в Грузии полностью защищено… Что касается событий, произошедших в конце ноября и начале декабря 2024 года, то это был не мирный, а хорошо организованный акт насилия, который с самого начала был направлен на государственный переворот и свержение правительства в Грузии», - заявил Дарахвелидзе.

Напомним, Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС в декабре 2023 года.

28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в течение следующих четырёх лет вопрос открытия переговоров о вступлении страны в ЕС подниматься не будет. С тех пор в Тбилиси ежедневно проходят проевропейские акции.