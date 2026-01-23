Мир и спокойствие, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, — главное политическое достижение «Грузинской мечты». В Европе же, по его мнению, происходит серьёзный откат в экономике, верховенстве закона и защите прав человека, и эти оценки «Грузинской мечты» совпадают с мнением президента США Дональда Трампа. В заявлениях премьер-министра Кобахидзе оппоненты увидели, впрочем, признаки волнения по поводу того, что «Грузинская мечта» для Брюсселя и Вашингтона остаётся нерукопожатной.

Проблемы, которые премьер-министр Ираклий Кобахидзе видит в Европе и о которых он говорил в эфире ТВ «Имеди», в основном повторяют претензии Брюсселя к самим грузинским властям.

«Мы особенно переживаем за Европу. Мы считаем себя естественной частью европейского пространства. Мы видим, что Европа, а конкретно Европейский союз, переживает очень сложные процессы. В первую очередь это связано с экономической стагнацией, в которой Европа находится уже с 2008 года, мы часто говорили об этом, в том числе на основе конкретных фактов».

В соответствии с ними, утверждает Кобахидзе, в 2008 году доля ЕС в мировой экономике составляла 30 %, а к концу 2024 года она сократилась до 17,5 %. И эти показатели продолжают снижаться. Глава грузинского правительства не стал называть источники, на которые он опирался. Не стал он вспоминать и о том, что сам же в ноябре прошлого года, выступая в парламенте, признал, что Грузия остаётся самой бедной страной по сравнению с европейскими государствами.

«Проблемы европейского континента: вопросы идентичности, те же проблемы, связанные с верховенством закона и правами человека, — здесь серьёзный откат. То же самое касается демократии — и здесь очень серьёзный откат», — заявил Кобахидзе, для убедительности сославшись на администрацию президента США Дональда Трампа.

«Мы полностью разделяем позицию американской администрации. Здесь же отмечу, что американская администрация повторяет то же самое, о чём мы говорили с начала 2022 года. Полное совпадение в заявлениях о том, что они говорят об Европе. Просто это истина, поэтому и совпадаем».

Напомнил премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другой свой тезис о ЕС.

«Если бы Европейский союз действовал в соответствии со своими объективными интересами, он попытался бы найти альтернативный путь на Восток, в том числе в сфере торговли и экономики. И все прекрасно понимают, что Грузия — оптимальный путь во всех отношениях. Они не пытаются перестроить отношения с Грузией, и это ещё раз указывает на то, что у них нет ресурсов для принятия самостоятельных решений, и они продолжают принимать несамостоятельные решения в ущерб своим собственным объективным интересам. Иначе никак нельзя объяснить отношение к Грузии, сформировавшееся до сих пор. Такое сотрудничество, безусловно, было бы взаимовыгодным, в том числе с учётом восточной изоляции, с которой Европейский союз столкнулся с начала войны в Украине».

В том же эфире «Имеди» Кобахидзе назвал «пустыми спекуляциями» переживания оппонентов власти о том, что Грузия теряет своё стратегическое значение как транзитная страна.

Тем временем, после заявлений президентов Азербайджана и Армении на Всемирном экономическом форуме в Давосе развернулась дискуссия среди политиков и экспертов. Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян заявили, что грузы, которые в настоящее время перевозятся через территорию Грузии, в будущем будут транспортироваться напрямую через границу Армении и Азербайджана. Ираклий Кобахидзе не разделяет мнения о том, что новые прямые маршруты грузоперевозок через Армению и Азербайджан могут создать угрозу для транзитной функции страны.

О том, что страна утратила свои геополитические функции, убеждены в оппозиции. Глава «Нацдвижения» Тина Бокучава, говоря о том, что Грузии не оказалась ни среди приглашённых в Давос, ни удостоенных внимания Трампа в связи с инициативой «Путь Трампа во имя международного мира и процветания» — TRIPP, заявила:

«Вместо естественной возможности стать экономическим и геополитическим хабом, в условиях этой власти Грузия превратилась в географический тупик, у которого нет никаких шансов».

Свою долю скепсиса вносит и лидер «Федералистов» Гига Бокерия.

«Сокращение влияния России в нашем регионе и налаживание отношений между нашими двумя стратегическими партнёрами — соседями — отвечает нашим интересам. Да, возможно, из-за нового коридора возникнет конкуренция, но в глобальном смысле, если проект TRIPP будет доведён до конца и США будут представлены в регионе в таком формате, всё это входит в наши прямые национальные интересы. Однако следует отметить, что из-за разрушительной для нашей страны политики Иванишвили, фактор Грузии как государства в этих процессах практически исчез из переговоров. Поэтому так жизненно важно отстранение правящей партии от власти».

Политолог, бывший заместитель главы Совбеза Теона Акубардия обвиняет власти в разрушительной политике.

«Упущенные возможности — результат политики режима Иванишвили. На фоне сокращения российского влияния на Южном Кавказе усиливаются новые возможности — Зангезурский коридор, проект TRIPP. А Грузия в контексте Среднего коридора исключена из этих процессов, в то время как все эти проекты жизненно важны для долгосрочного благосостояния и мира в Грузии».

Многие оппоненты власти в риторике премьер-министра видят отчаяние из-за несложившихся отношений с Вашингтоном и Брюсселем, а также волнение в связи с началом процедур по приостановлению безвизового режима в Шенгенской зоне в отношении представителей грузинских властей.

Подписывайтесь на нас в соцсетях



