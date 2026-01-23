Accessibility links

Тбилиси

«Грузинская мечта» готова помочь Европе

Бидзина Иванишвили и Ираклий Кобахидзе (коллаж)
Бидзина Иванишвили и Ираклий Кобахидзе (коллаж)

Мир и спокойствие, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, — главное политическое достижение «Грузинской мечты». В Европе же, по его мнению, происходит серьёзный откат в экономике, верховенстве закона и защите прав человека, и эти оценки «Грузинской мечты» совпадают с мнением президента США Дональда Трампа. В заявлениях премьер-министра Кобахидзе оппоненты увидели, впрочем, признаки волнения по поводу того, что «Грузинская мечта» для Брюсселя и Вашингтона остаётся нерукопожатной.

Проблемы, которые премьер-министр Ираклий Кобахидзе видит в Европе и о которых он говорил в эфире ТВ «Имеди», в основном повторяют претензии Брюсселя к самим грузинским властям.

«Мы особенно переживаем за Европу. Мы считаем себя естественной частью европейского пространства. Мы видим, что Европа, а конкретно Европейский союз, переживает очень сложные процессы. В первую очередь это связано с экономической стагнацией, в которой Европа находится уже с 2008 года, мы часто говорили об этом, в том числе на основе конкретных фактов».

В соответствии с ними, утверждает Кобахидзе, в 2008 году доля ЕС в мировой экономике составляла 30 %, а к концу 2024 года она сократилась до 17,5 %. И эти показатели продолжают снижаться. Глава грузинского правительства не стал называть источники, на которые он опирался. Не стал он вспоминать и о том, что сам же в ноябре прошлого года, выступая в парламенте, признал, что Грузия остаётся самой бедной страной по сравнению с европейскими государствами.

«Проблемы европейского континента: вопросы идентичности, те же проблемы, связанные с верховенством закона и правами человека, — здесь серьёзный откат. То же самое касается демократии — и здесь очень серьёзный откат», — заявил Кобахидзе, для убедительности сославшись на администрацию президента США Дональда Трампа.

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе

«Мы полностью разделяем позицию американской администрации. Здесь же отмечу, что американская администрация повторяет то же самое, о чём мы говорили с начала 2022 года. Полное совпадение в заявлениях о том, что они говорят об Европе. Просто это истина, поэтому и совпадаем».

Напомнил премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другой свой тезис о ЕС.

«Если бы Европейский союз действовал в соответствии со своими объективными интересами, он попытался бы найти альтернативный путь на Восток, в том числе в сфере торговли и экономики. И все прекрасно понимают, что Грузия — оптимальный путь во всех отношениях. Они не пытаются перестроить отношения с Грузией, и это ещё раз указывает на то, что у них нет ресурсов для принятия самостоятельных решений, и они продолжают принимать несамостоятельные решения в ущерб своим собственным объективным интересам. Иначе никак нельзя объяснить отношение к Грузии, сформировавшееся до сих пор. Такое сотрудничество, безусловно, было бы взаимовыгодным, в том числе с учётом восточной изоляции, с которой Европейский союз столкнулся с начала войны в Украине».

В том же эфире «Имеди» Кобахидзе назвал «пустыми спекуляциями» переживания оппонентов власти о том, что Грузия теряет своё стратегическое значение как транзитная страна.

Тем временем, после заявлений президентов Азербайджана и Армении на Всемирном экономическом форуме в Давосе развернулась дискуссия среди политиков и экспертов. Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян заявили, что грузы, которые в настоящее время перевозятся через территорию Грузии, в будущем будут транспортироваться напрямую через границу Армении и Азербайджана. Ираклий Кобахидзе не разделяет мнения о том, что новые прямые маршруты грузоперевозок через Армению и Азербайджан могут создать угрозу для транзитной функции страны.

О том, что страна утратила свои геополитические функции, убеждены в оппозиции. Глава «Нацдвижения» Тина Бокучава, говоря о том, что Грузии не оказалась ни среди приглашённых в Давос, ни удостоенных внимания Трампа в связи с инициативой «Путь Трампа во имя международного мира и процветания» — TRIPP, заявила:

«Вместо естественной возможности стать экономическим и геополитическим хабом, в условиях этой власти Грузия превратилась в географический тупик, у которого нет никаких шансов».

Свою долю скепсиса вносит и лидер «Федералистов» Гига Бокерия.

«Сокращение влияния России в нашем регионе и налаживание отношений между нашими двумя стратегическими партнёрами — соседями — отвечает нашим интересам. Да, возможно, из-за нового коридора возникнет конкуренция, но в глобальном смысле, если проект TRIPP будет доведён до конца и США будут представлены в регионе в таком формате, всё это входит в наши прямые национальные интересы. Однако следует отметить, что из-за разрушительной для нашей страны политики Иванишвили, фактор Грузии как государства в этих процессах практически исчез из переговоров. Поэтому так жизненно важно отстранение правящей партии от власти».

Политолог, бывший заместитель главы Совбеза Теона Акубардия обвиняет власти в разрушительной политике.

«Упущенные возможности — результат политики режима Иванишвили. На фоне сокращения российского влияния на Южном Кавказе усиливаются новые возможности — Зангезурский коридор, проект TRIPP. А Грузия в контексте Среднего коридора исключена из этих процессов, в то время как все эти проекты жизненно важны для долгосрочного благосостояния и мира в Грузии».

Многие оппоненты власти в риторике премьер-министра видят отчаяние из-за несложившихся отношений с Вашингтоном и Брюсселем, а также волнение в связи с началом процедур по приостановлению безвизового режима в Шенгенской зоне в отношении представителей грузинских властей.

