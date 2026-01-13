Спикер парламента Шалва Папуашвили подверг критике президента Молдовы Майю Санду, а также европейских чиновников за их поддержку Молдовы как страны-кандидата в ЕС. Папуашвили также вновь потребовал извинений от представителей Брюсселя. Тем временем в оппозиции ожидают ужесточения антиевропейской риторики «Грузинской мечты» с учётом приближения ответа ЕС по вопросу о приостановке безвизового режима в отношении представителей власти.

Спикер парламента Шалва Папуашвили с едкой иронией отозвался на слова президента Молдовы Майи Санду, которая заявила, что лично готова «проголосовать» за объединение с Румынией.

«Когда президент намерен голосовать против независимости своей страны, здесь всё ясно», — пишет в соцсети спикер Папуашвили:



«С этой точки зрения, да, мы действительно отстаём от Молдовы. Что поделаешь, мы не можем поступиться тремя тысячелетиями, являющимися доказательством того, что, если ты веришь в свою национальную идентичность, даже будучи “маленькой страной”, ты сможешь провести собственную государственность через исторические бури».

В том же посте он обвинил и грузинских проевропейских оппозиционеров — «гиперевропейцев» — в готовности с лёгкостью поступиться суверенитетом страны.

«Для нас же вопрос стоит просто: европейский путь Грузии — путь независимого государства, а не его упразднения», — подчёркивает Папуашвили.

Он обвинил Санду и в том, что в день попытки штурма президентской резиденции в Тбилиси 4 октября прошлого года она поддержала его участников. В тот день представители «Нацдвижения» с группой сторонников объявили о «свержении власти» и решили штурмом взять президентский дворец.

Как и от остальных европейских политиков и дипломатов, особенно из стран ЕС, спикер парламента Шалва Папуашвили настоятельно продолжает требовать от Майи Санду извинений — за события 4 октября. «Ни один иностранный политик или дипломат не принёс извинений тем грузинским судьям, которые стали объектом преднамеренной политической атаки», — писал днём ранее на своей странице в Facebook Шалва Папуашвили.

«Грузинская мечта» в измерении пропаганды

В комментариях к этому посту многие пользователи соцсетей напоминали спикеру, что проводить параллели между Грузией и Молдовой и Румынией нецелесообразно. Хотя многие поддержали и Папуашвили, назвав Майю Санду агентом Deep state.

Майя Санду о готовности проголосовать за присоединение её страны к члену НАТО и ЕС Румынии в случае проведения такого референдума сказала в интервью британскому подкасту The Rest is Politics, обнародованному 11 января. Свою позицию глава государства обосновала желанием защитить страну от давления со стороны России. Однако этот мотив в посте спикера Папуашвили был пропущен.

Нет подробностей и о подаче «Грузинской мечтой» иска против британской вещательной корпорации Би-би-си.

8 января спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что иск против Би-би-си подготовлен и что он обязательно будет подан сначала в регулирующий орган корпорации, а затем власти пойдут вплоть до Европейского суда по правам человека, чтобы доказать клевету Би-би-си по поводу её заключения о возможном применении грузинскими властями запрещённого химиката во время разгона проевропейской акции протеста в конце 2024 года.

Тем не менее сегодня выяснилось, что иск по-прежнему не готов. Это стало известно из слов вице-спикера Нино Цилосани:

«Иск в процессе подготовки. Мы бы хотели, чтобы документ был своевременно отправлен, потому что это был документальный фильм, который был создан с нарушением всех стандартов со стороны Би-би-си».

Оппозиционный депутат от партии «Гахария за Грузию» Вика Пилпани убеждена, что никакого иска против британской вещательной корпорации не будет:

«Если “Грузинская мечта” подаст иск против Би-би-си, за этим должно последовать международное расследование. Они этого не хотят. Мало того что международного расследования, они даже в парламенте не поддержали нашу инициативу о создании комиссии по расследованию данного вопроса. Они испугались, что делает явным предположение о том, что со стороны власти было совершено это преступление. Поэтому они всячески затягивают этот вопрос», — предположила оппозиционер Пилпани.

Критики обвиняют спикера парламента Папуашвили и всю правящую партию в дезинформации и по другим вопросам, связанным с европейскими структурами. Представитель Коалиции за перемены Давид Мжаванадзе опровергает утверждение Папуашвили о том, что власть «Грузинской мечты» выиграла каждое дело, связанное с политизированностью судебной системы.



«У Страсбургского суда узкий правовой профиль. В основном там рассматривают вопрос, насколько конкретное дело было рассмотрено процедурно правильно. ЕСПЧ не раз устанавливал процедурные нарушения судебного процесса во время правления “Грузинской мечты”. Совсем недавно ЕСПЧ установил нарушения во время разгона “гавриловской ночи” в 2019 году. Это случилось при тогдашнем министре МВД Георгии Гахария. Раз он сейчас в оппозиции, значит, это нарушение не касается правящей партии? Это просто манипуляция. У Папуашвили теперь обязанность — он должен любым способом и при любом случае ругать Евросоюз. Но это уже ни в какие рамки не входит. Кстати, вся эта риторика прямо по шаблону российских властей. Как они говорят, практически то же самое повторяет Папуашвили».

Ежедневные антиевропейские выпады представителей власти в оппозиции объясняют приближением нового пакета ограничительных мер со стороны ЕС. О том, что «ЕС планирует приостановить либерализацию визового режима для грузинских дипломатов в этом месяце», сообщает и редактор европейского отдела Радио Свобода в Праге Рикард Йозвяк.



«Сроки пока неизвестны, но голосование, вероятно, состоится в январе. 23 января в Совете будет работать рабочая группа по визовому вопросу, в которой примут участие эксперты по внутренним делам всех государств-членов. Они ожидают от Европейской комиссии информацию о дальнейших шагах по этому вопросу», — говорит Йозвяк в своём сегодняшнем информационном бюллетене «Широкая Европа».

Там же он напоминает, что частично безвизовый режим для лиц, имевших грузинские диппаспорта, странами ЕС был отменён ещё в начале прошлого года. Эти меры были приняты из-за резкого отход грузинских властей от демократии. Однако тогда ограничения приняли 12 стран из 27 членов ЕС. Новые упрощённые правила по приостановлению механизмов безвизового режима с ЕС вступили в силу 30 декабря 2025 года. Новые правила обязывают все 27 стран приостановить безвизовый режим для лиц, имевших грузинские диппаспорта.

