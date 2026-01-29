Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

«Есть надежда» — в Цхинвали вновь требуют снятия поста грузинской полиции

Грузинский полицейский пост, 2019 год
Грузинский полицейский пост, 2019 год

Власти самопровозглашённой республики Южная Осетия вновь выразили надежду на снятие грузинского полицейского поста, расположенного в районе населённых пунктов Цнелиси и Чорчана.

«Есть надежда, что незаконный пост грузинской полиции будет снят», — сказал глава югоосетинской делегации Егор Кочиев по итогам встречи в рамках МПРИ, которая прошла в селе Эргнети.

«Сейчас прорывных действий пока нет, но есть определённые надежды на то, что мы сумеем убедить грузинскую сторону, и этот пост будет выведен», — добавил Кочиев.

Он также сообщил, что за последние два месяца не было зафиксировано ни одного полёта беспилотных летательных аппаратов, и выразил надежду, что «этот год станет переломным для переговорного процесса».

«Мы надеемся, что наступивший год будет более положительным и продуктивным. Хочется верить, что небольшие инциденты, которые происходили раньше, сойдут на нет, и вдоль всей границы установится спокойная обстановка», — отметил он.

Встреча в Эргнети
Встреча в Эргнети

Заявление Кочиева прокомментировал экс-премьер и бывший глава МВД Грузии Георгий Гахария, которому «Грузинская мечта» предъявила обвинение в связи с установкой полицейского поста в 2019 году по статье о превышении служебных полномочий.

«На сегодняшнем заседании МПРИ власти оккупированного Цхинвали вновь выразили надежду, что пост «Чорчана» — созданный под моим руководством для предотвращения дальнейшей оккупации — будет демонтирован правительством «Грузинской мечты». Пост, расположенный на территории Грузии, защищал нашу землю от незаконного захвата и грузинское население, проживающее в соседней зоне, — от постепенной оккупации. Обвинения, предъявленные мне по делу «Чорчана», являются актом политического преследования и прямой атакой на территориальную целостность и суверенитет Грузии, явно согласованной с Россией и оккупационным режимом», — написал Гахария в соцсети.

В СГБ Грузии, по итогам встречи, заявили, что представители ведомства «еще раз потребовали наказания лица или лиц, причастных к убийству гражданина Грузии Тамаза Гинтури».

«Центральные власти сосредоточили внимание на вопросе незаконно заключённых лиц и потребовали освобождения всех, находящихся в заключении. Также обсуждался вопрос незаконного ограничения свободы передвижения. Прошла подробная дискуссия о режиме передвижения через так называемые переходные пункты», — говорится в заявлении.

Очередная встреча в селе Эргнети запланирована на 31 марта 2026 года.

Форум

XS
SM
MD
LG