В Цхинвали после заявлений «Мечты» надеются на демонтаж поста полиции в Цнелиси

В самопровозглашённой республике Южная Осетия рассчитывают на скорое снятие грузинского полицейского поста, расположенного в районе населённых пунктов Цнелиси и Чорчана.

«Есть серьёзные надежды на то, что этот грузинский пост будет снят и выведен с территории Южной Осетии», – заявил глава югоосетинской делегации Егор Кочиев по итогам встречи в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

Он связал эти надежды с сообщениями из Тбилиси, в том числе с заявлениями грузинского руководства о том, что выставление поста было «серьёзной ошибкой», передаёт агентство «Рес».

«Возможно, это внутриполитическая борьба в Грузии, но сам факт того, что грузинское руководство поднимает этот вопрос и признаёт, что выставление поста было ошибкой, может вселять определённые надежды», – сказал сегодня Кочиев.

В ходе сегодняшней встречи в формате МПРИ грузинская сторона потребовала освобождения ранее задержанных граждан Грузии. Также обсуждался инцидент с кратковременным задержанием детей, произошедший 27 сентября.