Трамп в интервью CBS: война может скоро закончиться

Президент США Дональд Трамп заявил корреспондентке CBS news Вэй Цзян, что война может скоро закончиться. Она приводит его слова в своем аккаунте в X:

«Я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, у них нет воздушных сил».

Президент также добавил, что США значительно опережают первоначальную оценке длительности операции в 4-5 недель.

Что касается Ормузского пролива, блокада которого привела к резкому росту цен на нефть, Трамп сказал, что корабли сейчас проходят через него, но он «думает о том, чтобы взять его под свой контроль».

Трамп заявил, что Иран «использовал все имевшиеся у него средства, и ему лучше не пытаться еще как-то исхитриться, иначе это будет концом для страны».

Комментируя избрание в Иране нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи, которого Трамп ранее критиковал, он сказал: «У меня нет для него никакого послания» и заявил, что у него есть идеи, кто мог бы заменить Хаменеи, но не стал распространяться об этом.

Реакция G7 на скачок цен на нефть

Страны «Большой семерки» пока не обещают разблокировать чрезвычайные резервы нефти, несмотря на скачок мировых цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана.

Как сообщает Reuters, «семерка» заявила о готовности принять «необходимые меры для стабилизации рынков», но к разблокированию резервов «пока не готова», приводит агентство слова министра финансов Франции Ролана Лескюра. Он заявил, что сейчас проблем с поставками нет ни в Европе, ни в США. Впрочем, окончательное решение будут принимать лидеры G7.

Цены на нефть в понедельник достигли самых высоких уровней с середины 2022 года, в частности, цена марки Brent на открытии торгов достигла почти 120 долларов за баррель, но потом несколько снизилась.

В целом с начала войны цены на нефть марки Brent выросли на 65%.

После заявления Трампа о возможности скорого окончания войны, цены на нефть упали, фондовые рынки подскочили, сообщает Bloomberg.

Общая ситуация

В результате бомбардировки Ирана и его ответных ударов фактически оказался закрыт Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти. Под иранскими ударами оказались нефтяные объекты ближневосточных стран.

Они начали сокращать добычу нефти, поскольку возможность ее поставок блокирована, а хранилища исчерпаны - и даже если Ормузский пролив вскоре откроется, для восстановления экспорта потребуется время.

Нехватка нефти и, как следствие, рост цен на нее, если война продлится существенное время, могут привести к росту инфляции и глобальному экономическому спаду.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рост цен — это «очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира». По словам Трампа, цены быстро снизятся, когда угроза иранской ядерной программы будет уничтожена.