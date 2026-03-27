Генсек НАТО призвал Тбилиси вернуться к проевропейскому курсу

«Сохранять отношения между НАТО и Грузией имеет смысл», однако «существует серьёзная обеспокоенность» последними событиями, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после публикации ежегодного отчёта альянса.

«Прежде всего, когда речь идёт о Грузии, мы находимся в тесной координации с Европейским союзом. Что касается отношений между НАТО и Грузией – мы считаем, что их сохранение имеет смысл, однако также должны признать последние события… Именно поэтому мы призываем Грузию вернуться к более проевропейскому, ориентированному на будущее подходу, в том числе обеспечить продолжение всех тех процессов и той траектории, по которой Грузия двигалась с точки зрения демократии и верховенства права… Очевидно, что в настоящее время существует серьёзная обеспокоенность», - сказал он 26 марта на пресс-конференции в Брюсселе.

Рютте также подчеркнул, что выступает за продолжение отношений с Грузией, а не за их прекращение:

«У нас есть диалог, дискуссия… Мы должны занять позицию, что лучше сохранять отношения, чтобы иметь возможность обсуждать эти вопросы, чем сказать: “знаете, нам это не нравится, поэтому мы полностью прекращаем отношения”».

Так он ответил на вопрос основателя издания «Евроспок» и журналиста Тамар Нуцубидзе, касавшийся упоминания Грузии в ежегодном отчёте альянса и позиции НАТО по последним событиям в стране.

Ежегодный отчёт

Генсек НАТО Марк Рютте 26 марта обнародовал ежегодный отчёт альянса, в котором говорится и о Грузии. В документе отмечается, что «на фоне парламентских выборов 2024 года и последующих событий союзники обсудили вовлечённость НАТО в Грузию».

«В результате была проведена переоценка приоритетов отдельных элементов сотрудничества НАТО и Грузии, включая некоторые аспекты „Существенного пакета НАТО–Грузия“», - говорится в отчёте.

Согласно отчёту, сотрудничество НАТО с Силами обороны Грузии в сфере обороны продвинулось вперёд, что отразилось в совместных учениях НАТО–Грузия, проведённых в мае.

«Представительство НАТО в Тбилиси продолжает сотрудничество со всеми тремя партнёрами в регионе Южного Кавказа», — говорится в отчёте.

Также отмечается, что в течение 2025 года крупная группа советников НАТО продолжала работать с грузинскими коллегами «с целью повышения обороноспособности и совместимости с альянсом».

Согласно заявленной политике НАТО, двери альянса для Грузии остаются открытыми, однако «Грузия станет членом альянса через План действий по членству (MAP), который является последовательной частью процесса». Для получения MAP от Грузии по-прежнему требуют проведения реформ.