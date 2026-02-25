Граждане Грузии лидируют по количеству депортаций из Германии

В Германии в 2025 году чаще всего предписания о высылке выносились в отношении граждан Грузии (671). Далее с небольшим отрывом следуют граждане Албании (661) и Турции (618). Эти три государства были основными странами происхождения выдворяемых и годом ранее, однако тогда список с большим отрывом возглавляли албанцы (923).

Статистику опубликовало агентство dpa со ссылкой на ответ правительства ФРГ на парламентский запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Отмечается, что количество депортаций из Германии в 2025 году слегка уменьшилось — права на проживание лишились 8232 иностранных гражданина. В 2024 году из Германии были высланы 9277 иностранцев.

В декабре 2023 года власти ФРГ внесли Грузию в список безопасных стран при рассмотрении дел об убежище. Однако в 2025 году Административный суд Берлина отказался считать Грузию безопасной страной, рассматривая дело супругов из этой страны.

Недавно страны Европейского союза окончательно утвердили изменения правил депортации, позволяющие быстрее выдворять соискателей убежища в центры предоставления убежища в странах, к которым они не имеют никакого отношения. Формальное решение было принято Советом ЕС 23 февраля и вступит в силу 12 июня в рамках общеевропейской реформы правил предоставления убежища.

Согласно новым правилам, Германия и другие государства Евросоюза смогут депортировать людей в третьи страны даже в том случае, если у соискателей убежища там нет никаких личных связей.

Кроме того, окончательно утверждён общеевропейский список «безопасных стран» происхождения, которым будут руководствоваться все члены Евросоюза. Страны-кандидаты на вступление в ЕС также будут считаться «безопасными», однако из этого правила возможны исключения — в случае введения санкций ЕС или начала вооружённого конфликта в соответствующей стране. Такие списки до сих пор велись отдельными членами ЕС, в том числе Германией.