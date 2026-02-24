«Привет, пацаны! Кажется, вас нужно поздравлять», — написал анонимный пользователь в Facebook-группе курьеров, когда стало известно о новой инициативе правительства. С 1 марта 2026 года иностранные граждане без постоянного вида на жительство в Грузии, не смогут работать курьерами, таксистами и гидами. Формально — это шаг к защите рынка труда. Фактически — начало масштабной перестройки одного из самых заметных сегментов городской экономики.

«Раньше я зарабатывал 25 лари в час»

Сандро несколько лет работал в службе доставки Wolt — одной из самых популярных в Грузии. Из компании он ушел полгода назад. Сандро вспоминает период, когда доход казался предсказуемым и стабильным.

«В час я делал 20 лари. Это было нормально. Когда получал 25 лари — это было хорошо. Я работал по 8 часов в день, иногда по 10–12. В час — три-четыре заказа в среднем. Сейчас за эти три-четыре заказа без бонусов за плохую погоду и прочее ты не выработаешь прежнюю сумму».

По его словам, изменения начались более года назад — с массовым притоком иностранных работников (особенно, отмечает он, индусов).

«Компании очень снизили тариф, потому что иностранцы соглашаются работать дешевле. Кроме того, вместе с наплывом иностранцев, уменьшилось количество поступления заказов. Не потому, что заказов стало меньше, просто курьеров стало больше».

Еще летом 2025 года в Тбилиси прошли акции протеста курьеров сервисов доставки Glovo и Wolt. Участники протестов призывали власти ограничить трудоустройство иностранцев в сфере доставки. По их словам, в этих компаниях иностранных курьеров работает больше, чем граждан Грузии. Кроме того, протестующие заявляли, что в некоторых случаях иностранные граждане могут работать без официального оформления.

Сандро сомневается, что инициатива грузинских властей что-то изменит:

«Ничего не изменится. У большинства из них [иностранцев] есть вид на жительство. 80 процентов — учащиеся грузинских вузов».

По официальным данным, сегодня в Грузии обучается около 37 000 иностранных студентов. Многие из них совмещают учебу с работой в Glovo, Wolt, Bolt, Yandex. Однако немногие из них имеют постоянный вид на жительство.

Что именно меняется с 1 марта

Новые правила вводят системную процедуру трудоустройства иностранцев. Иностранный гражданин, не имеющий постоянного вида на жительство (ПМЖ), теперь сможет работать только после получения специального разрешения, выданного Государственным агентством содействия занятости. Это постановление подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе и вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Правительство устанавливает ежегодные квоты по профессиям, не требующим высокой квалификации. Для ряда профессий установлена нулевая годовая квота: для курьерских служб, пассажирских перевозок и услуг гидов. Это означает, что разрешения на работу в этих сферах иностранцам без ПМЖ выдаваться не будут. Исключение сделано лишь для горных, горнолыжных и альпийских гидов — для них предусмотрена квота в 200 человек.

Согласно новым правилам, работодатель обязан сначала разместить вакансию на государственном портале www.worknet.moh.gov.ge . Агентству дается 10 рабочих дней на поиск местного кандидата. Только если подходящий специалист не найден, компания может запросить разрешение на привлечение иностранца.

Для получения разрешения установлен сервисный сбор. Стандартная процедура (30 календарных дней) — 200 лари, а ускоренная процедура (10 рабочих дней) — 400 лари. Работодатель оплачивает сбор при найме работника, а самозанятый иностранный гражданин оплачивает его самостоятельно.

Самозанятые иностранцы обязаны лично обратиться в агентство. Обязательной частью процедуры является видеособеседование, по результатам которого принимается окончательное решение о выдаче разрешения на работу в Грузии.

Разрешение на работу выдается сроком от 6 месяцев до 1 года. В течение первых пяти лет его можно продлевать ежегодно, затем — на срок от 1 до 5 лет. Разрешение вступает в силу только после получения иностранцем визы категории D1 или соответствующего вида на жительство.

В законе закреплена формулировка, согласно которой министерство вправе отказать в выдаче разрешения, если «профессия/квалификация и должность иностранца не соответствуют потребностям и требованиям рынка труда Грузии».

При этом подзаконные акты, которые должны детализировать процедуру выдачи разрешений, до сих пор не опубликованы.

Миграционная политика как политический сигнал

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что новые меры направлены на защиту интересов граждан страны. Он объяснил, что власти определили, в каких сферах иностранцы могут работать, а в каких — нет, чтобы снизить конкуренцию на рынке труда для местных жителей.

«В конкретных случаях определены нулевые квоты, это означает, что в некоторых сферах занятости никто не сможет составить конкуренцию нашим гражданам», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Эти изменения проходят в рамках более широкой кампании по ужесточению миграционной политики. «Грузинская мечта» утверждает, что сейчас в стране около 20 000 нелегальных мигрантов. Власти планируют выдворить около 4 000 человек в этом году в рамках, как они называют, «бескомпромиссной» борьбы с незаконной миграцией. Во время выступления в парламенте 18 февраля премьер отметил, что за последний год было выдворено больше нелегальных иностранцев, чем за предыдущие десять лет вместе взятые, однако этого недостаточно.

Ираклий Кобахидзе также привел данные о гражданстве выдворенных мигрантов. 20,5% - граждане Индии, 12,9% — граждане Турции, 12% — граждане Ирана. Именно граждане Индии в большинстве своем трудоустроены в курьерских службах в Грузии. При этом значительная часть индийских граждан учится в грузинских вузах.

Экономика запрета: меньше конкуренции — выше цены?

Ограничение занятости для иностранцев вызвалоширокую дискуссию. Есть те, кто считает, что жесткие меры необходимы, потому что в стране высокий уровень безработицы, а зарплаты и так низкие. Член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили пишет в Facebook:

«Да к черту бургер, который вы бы заказали на 20 тетри дешевле, если в Грузии не останется грузин!».

Другую позицию сформулировал лидер партии «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе. По его словам, иностранцы работают в такси и доставке потому, что либо в этих сферах не хватает желающих среди граждан Грузии, либо местные жители не готовы работать за существующую оплату и хотят более высокую зарплату. Он объясняет возможные последствия запрета так:

«К чему приведет этот запрет? Либо на этих рынках возникнет дефицит рабочей силы, либо работодателям придется платить работникам больше, либо будет найдено некое среднее решение между этими двумя вариантами. Каков будет результат? Будет меньше такси и меньше курьеров и/или подорожают эти услуги. То есть, когда вы вызовете такси и/или закажете что-то в Wolt или Glovo, вам придется платить больше», — написал он в Facebook.

По его мнению, это приведет к обнищанию населения, поскольку из-за роста цен люди не смогут больше платить за ту или иную услугу. И так, по его словам, произойдет в любой другой сфере, где раньше работали иностранцы, а теперь работать не будут.

При этом, по словам Джапаридзе, грузинские курьеры и таксисты могут поддержать это решение, потому что государство фактически убирает их конкурентов, а значит — потенциально увеличивает их доходы.

«Такси с двумя дипломами»

Председатель парламентского Комитета по экономической политике Шота Берекашвили в интервью BMG заявил, что там, где есть избыток рабочей силы необходимо защищать местный рынок труда, а там, где ощущается дефицит кадров, следует сохранять возможность привлечения иностранцев.

«У нас есть возможность правильно оценивать рынок труда и там, где есть дефицит, в долгосрочной перспективе работать над подготовкой и переподготовкой местных кадров и их интеграцией в грузинскую экономику», — заявил Берекашвили.

Иными словами, он считает, что в сфере курьерских услуг, пассажирских перевозок и туризма внутренних ресурсов достаточно. Однако, управляющий партнер консалтинговой и рекрутинговой компании InsourceМедея Табатадзе считает иначе. Она сомневается, что местные кадры смогут заменить значительную долю иностранных работников, занятых в этих секторах.

«В Грузии давно шутят про «такси с двумя дипломами». Высшее образование у нас очень ценится, а подобная занятость не считается престижной. Поэтому возникает вопрос: готовы ли местные жители массово заменить мигрантов в этих профессиях? — говорит она BMG.

По ее мнению, решение властей может выглядеть популистским и кому-то импонирует идея, что рабочие места займут грузины. Однако неясно, многие ли согласятся на такую работу.

«По моим наблюдениям и ощущениям, учитывая и социально-культурный фактор, и объективный дефицит рабочей силы, я сомневаюсь, что местный рынок сможет осилить такие масштабы», — отмечает Табатадзе.

Она предупреждает, что ограниченное предложение труда приведет к росту стоимости услуг и увеличению сроков обслуживания. С экономической точки зрения это может обернуться сокращением бизнеса.

В Федерация профсоюзов Грузии подчеркивают: при уровне безработицы около 14% государство действительно должно поддерживать приоритетное трудоустройство местных жителей. Однако ключевое значение имеют формат, сроки и механизмы реализации таких мер.

«Если посмотреть статистику за 2023 год, фактически 47% покинувших страну — это молодежь до 20 лет, а также высоки показатели выезда в возрастной группе от 20 до 40 лет. В результате внутри страны формируется проблема нехватки рабочей силы. Это, в свою очередь, связано с тем, что люди не могут трудоустроиться на условиях, которые позволяли бы хотя бы минимально удовлетворять потребности свои и своих семей. Речь идет прежде всего об уровне оплаты труда — люди уезжают, спасаясь от бедности. Если мы просто будем считать, что сокращение иностранной рабочей силы автоматически приведет к росту занятости среди местного населения, то это напрасно», — говорит председатель Федерации в эфире программы «Деловое утро».

По ее словам, без комплексного подхода и пересмотра фактически отсутствующей в стране политики оплаты труда поставленной цели достичь не удастся.

Подписывайтесь на нас в соцсетях