«Грузинская мечта» обвинила McDonald's в ЛГБТ-пропаганде

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» обвинила в ЛГБТ-пропаганде сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.

Провластный телеканал «Имеди» перед этим сообщил, что в детском наборе Happy Meal обнаружили книжку, в которой рассказывается о британском музыканте Элтоне Джоне. Там, в частности, упоминается его брак с Дэвидом Фернишем и их дети, передает агентство «Новости-Грузия».

«Задача врагов Грузии, участников сговора против Грузии сегодня – создание новых и новых очагов противостояния. Очень жаль, если McDonald's включен в эту борьбу», – сказал вице-спикер парламента Гия Вольский.

Он добавил, что уже обратился по этому вопросу к основателю компании «McDonald's Грузия», владельцу завода Coca-Cola Темуру Чкония.

СМИ напоминают, что ранее «Мечта» обвинила McDonald’s в целенаправленной дезинформации после того, как ресторан разместил баннеры с надписью «сегодня в Грузии более 235 000 семей с детьми живут в бедности». Баннеры сняли после скандала.

Тема ЛГБТ-пропаганды в последнее время все чаще упоминается в заявлениях официальных лиц Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в частности, заявляет, что «не допустит насилия меньшинства над большинством», и недопустима «пропаганда ЛГБТ среди детей, в школах, в детских садах».

Лидеры правящей партии также говорят о «потерянной ориентации» протестующей молодежи, которую нужно «вернуть в рамки».

Аналитики считают, что в последних заявлениях лидеров правящей партии четко прослеживается попытка привлечь на свою сторону консервативную часть общества через чувствительную ЛГБТ-тему, а оппоненты власти представляются как изменники вере и традициям.

Отметим также, что в этом году неделя «Тбилиси прайда» пройдет в столице Грузии с 1 по 8 июля в закрытом формате из-за угроз со стороны гомофобных групп.