С гомофобными и антизападными заявлениями в День святости семьи выступил сегодня местоблюститель патриарха Грузии Шио Муджири. Он повторил тезисы, с которыми премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступил 4 мая на конференции ультраконсерваторов Венгрии. Между тем сегодня Грузия отмечает и День борьбы с гомофобией. 10 лет назад, 17 мая, тысячи людей во главе со священнослужителями напали на участников акции ЛГБТ. Сегодня об этом вспомнили лишь посольства западных стран, правозащитники и омбудсмен Грузии.

Поощрением всех форм сексуального разврата назвал местоблюститель патриарха епископ Шио Муджири международные соглашения и законы, принимаемые во многих странах, и что это гендерная идеология не обходит стороной и Грузию:

«К сожалению, мы видим, что частично это отражается и на нашей стране, есть сторонники всего этого. Да, в последние годы ко всему этому добавилось и поощрение, насаждение смены пола для детей. Те, кто готов это узаконить, часто говорят о правах человека. Но, к сожалению, они не видят, не хотят увидеть главное – у человека есть главное право просто родиться и жить на этом свете. Тогда возникает вопрос: на основании чего отнимают это право у маленького ребенка, на основании чего считается законным умерщвление ребенка в утробе матери».

В течение 10 минут настраивал против абортов, прав ЛГБТ-сообщества епископ Шио участников шествия, приуроченного ко Дню святости семьи. Уже девятый год верующие, представители ультраконсервативных групп 17 мая собираются в церкви Кашвети на проспекте Руставели и направляются через площадь Свободы к кафедральному собору Святой троицы, таким образом вытесняя активистов и представителей ЛГБТ+ сообщества. Они еще десять лет тому назад попытались выйти на улицу и заявить о своих правах 17 мая в День борьбы против гомофобии и трансфобии. Тогда разъяренная толпа, среди которой были и священники, забросала камнями маршрутку и автобус, где находились правозащитники и представители ЛГБТ-сообщества. Тогда пострадали 28 человек. Один из священнослужителей на проспекте Руставели запомнился тем, как он орудовал табуреткой, но, став символом нетерпимости и гомофобии в Грузии, в 2015 году он был оправдан судом, как и другие участники насилия.

Принятый в 2014 году закон «Об искоренении всех видов дискриминации» оказался недейственным. В соответствии с риторикой власти, поддерживающей «большинство», спустя несколько лет, 5 июля 2021-го «батюшку с табуреткой» сменили ультрарадикальные группы. Они устраивали погромы в офисах правозащитных НПО, преследовали ЛГБТ-активистов, журналистов, освещавших события, срывали и сжигали флаги ЕС перед зданием парламента и устраивали хоровод, празднуя победу и «полное изгнание» из общественных мест тех, кто отличается от них.

17 мая 2013 года стал темным и позорным днем в современной истории Грузии, говорится в сегодняшнем заявлении правозащитного НПО Tbilisi pride. Представители этой организации и другие профильных НПО сегодня не стали общаться со СМИ, ограничившись заявлением, в котором говорится о регрессе в сфере прав защиты представителей ЛГБТ-сообщества, чему способствует политика «Грузинской мечты»:

«Правящая партия разжигает ненависть и разделяет общество. 5 июля 2021 года мы стали свидетелями беспрецедентного насилия, а виновные остались безнаказанными. В марте правительство поддержало российский закон, внушающий страх гражданскому обществу и СМИ. Уже несколько месяцев высокопоставленные чиновники и политики активно используют путинскую гомофобную риторику и язык ненависти. Постепенно появляются новые законопроекты, направленные на ограничение свободы слова и самовыражения при одновременном подавлении общественного инакомыслия. Это происходит на фоне использования Россией проблем ЛГБТ для создания искусственного социального разделения во многих странах, в том числе и в Грузии. Целью России всегда было воспрепятствовать демократическому развитию Грузии и подорвать европейское будущее страны», – говорится в заявлении Tbilisi pride.

Опасения правозащитников и западных партнеров небеспочвенны. Сегодня епископ Шио, по сути, повторил заявления премьер-министр Ираклия Гарибашвили на форуме ультраконсерваторов в Будапеште. При этом представители «Грузинской мечты» в ответ на критику лишь ужесточают антизападную риторику с упором на так называемое сохранение национальных, семейных ценностей, угроза которым якобы исходит от Запада, ЕС. Наглядным примером стала реакция «Грузинской мечты» и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. После того как политическая семья Партии европейских социалистов PES, к которым причисляла себя «Грузинская мечта», жестко отреагировала на участие Гарибашвили в форуме ультраконсерватор, он, приветствуя возобновление авиаперевозок с РФ, заявил:

«Они дважды осудили мое участие в конференции. Сказали, как я посмел произнести какие-то анти-ЛГБТ фразы. Друзья, мы такие! Мы хотим такую Грузию. Мы – такой народ, защищающий консервативные, национальные, семейные ценности. И если они из-за этого хотят, чтобы нас не было (в их партии), желаем им успехов, пусть там им будет хорошо».

«Встаньте на защиту прав человека для всех: остановите дискриминацию и насилие в отношении ЛГБТКИ+ в Грузии», – говорится в сегодняшнем совместном заявлении около тридцати посольств западных стран и представительств:

«Стигматизация, дискриминационные высказывания и разжигание ненависти со стороны некоторых государственных должностных лиц, политиков, СМИ и религиозных деятелей подстрекают к дальнейшему преследованию ЛГБТКИ+ и угрожают их жизни. Подстрекатели и многие лица, совершившие открытые акты насилия в отношении ЛГБТКИ+ в последние годы, в том числе во время Недели гордости в июле 2021 года, не были привлечены к ответственности, что еще больше ограничивает возможности ЛГБТКИ+ лиц в реализации права на мирные собрания».

Примечательно, что среди авторов обращения не фигурирует посольство Венгрии в Грузии, глава правительства которой Виктор Орбан в последнее время стал самым близким партнером для премьер-министра Гарибашвили.

Из представителей власти сегодня мало кто вспомнил про День борьбы с гомофобией и трансфобией. Свое заявление распространил лишь аппарат омбудсмена Левана Иоселиани. В нем отмечается, что, «несмотря на существующие правовые гарантии и механизмы защиты прав человека, ситуация с правами ЛГБТ+ по-прежнему остается серьезной проблемой в Грузии, особенно в отношении доступа к здравоохранению, образованию, занятости, свободе собраний и самовыражения в публичном пространстве. Показательно и то, что оскорбительные и ненавистнические высказывания публичных лиц в последнее время препятствуют созданию равноправной среды в стране и подстрекают к дискриминации».

Защита прав ЛГБТ-сообщества, его вовлеченность в жизнь страны во всех сферах предусматривается и в 12 пунктах европейских рекомендаций, от выполнения которых зависит получение Грузией статуса кандидата в ЕС к концу года.

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