«Грузинская мечта» подала жалобу в Би-би-си

Один из лидеров «Грузинской мечты», председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил об официальной подаче жалобы британской общественной телерадиокомпании Би-би-си.

«В нашей жалобе мы требуем удаления фильма и связанных с ним материалов с соответствующих платформ. Мы также требуем, чтобы Би-би-си принесла публичные и ясные извинения за предположение и утверждение, не имеющее под собой фактических оснований, о том, что грузинские правоохранительные органы использовали «камит», а также за распространение информации без фактических оснований о том, что органы правопорядка Грузии применяли физическую силу в условиях, когда участники собраний не нападали на них», — сказал Шалва Папуашвили.

На состоявшейся пресс-конференции он в очередной раз назвал клеветой опубликованную Би-би-си информацию, в которой рассказывалось о предполагаемом применении запрещенного химического вещества «камит» для разгона демонстраций в Тбилиси в ноябре–декабре 2024 года.

Папуашвили подчеркнул, что сначала жалоба будет подана непосредственно в Британскую общественную телерадиокомпанию, и, если запрос не будет удовлетворен, они продолжат спор в Бюро по коммуникациям.

«Если и там нарушение не будет устранено, тогда у нас будет возможность обратиться в суд Великобритании. Мы будем использовать все законные средства, чтобы разоблачить эту гнусную кампанию против Грузии, включая право обратиться в Европейский суд по правам человека», – заявил Папуашвили.

В журналистском расследовании, опубликованном Би-би-си 1 декабря 2025 года, описывается инвентаризация, произведенная в Департаменте специальных задач. В этом документе перечислены два химических вещества и инструкции по их смешиванию с водой:

«Химическая жидкость UN 1710» - по объяснению Би-би-си – это «растворитель» трихлорэтилен (TCE).

«Химический порошок UN 3439» - обобщённый термин, охватывающий различные вещества, однако с учётом симптомов у демонстрантов эксперты Би-би-си считают, что это бромбензилцианид, то есть так называемый «камит».

6 декабря 2025 года Служба государственной безопасности объявила, что «следственные действия по сфабрикованному факту применения вещества типа «камит» исчерпаны».