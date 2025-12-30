В Грузии обсуждают вступившие сегодня в силу новые механизмы приостановки безвизового режима с ЕС. В оппозиции опасаются, что из-за позиции «Грузинской мечты» безвизовый режим будет отменён для всех граждан Грузии.

— Само собой, перемещаться без визы — это комфорт, — соглашается вице-спикер парламента Нино Цилосани. Но тут же поясняет, что, когда речь идёт о цене вопроса, партия «Грузинская мечта» не намерена отступать. Ведь европейская бюрократия, по её словам, очень несправедлива по отношению к Тбилиси, в отличие от Киева и Кишинёва. И это когда, — продолжала Цилосани, комментируя вступление в силу нового упрощённого механизма приостановки безвизового режима с ЕС, — что Грузия по всем показателям опережает Украину и Молдову как страна-кандидат в ЕС. Новые ограничения, которые в первую очередь могут коснуться высокопоставленных чиновников грузинских властей и их окружения, для вице-спикера Цилосани — «избитая тема, шантаж», и это не должно восприниматься в её команде всерьёз.

«Как вы знаете, председатель парламента [Шалва Папуашвили, 23–24 ноября] перед визитом в Болгарию взял визу, и это была обычная процедура. Надеюсь, страны ЕС так не испортятся, чтобы получение их виз превратилось в ад, как они сами это нам представляют. Это в их же интересах», — заключила Нино Цилосани.

В предвзятости руководство ЕС упрекала и депутат Мариам Лашхи:

«Это манипуляция со стороны определённой части евробюрократии. Всё это в первую очередь направлено на наказание тех людей, которые верны власти, которая пропагандирует в стране мир».

«Если бы мы поверили Брюсселю, сейчас бы мы были заняты расчисткой руин. С таким Брюсселем мы не сможем найти общий язык, руководство Брюсселя должно быть сменено», — заявил накануне и спикер парламента Шалва Папуашвили. Тем самым он ещё раз дал понять, что правящая «Грузинская мечта» не намерена выполнять рекомендации Брюсселя и что Грузии следует дождаться смены власти не внутри страны, а в ЕС.

Замгенсека «Нацдвижения» Ираклий Павленишвили опасается, что если такая ситуация продлится дольше, то визовой либерализации лишатся все граждане Грузии, а не только те, кто ответственен за грубые нарушения прав человека:

«Мы давно уже говорим, что антизападная истерия Иванишвили, его законы и шаги грозят всем гражданам Грузии: они могут потерять все те блага, которые страна приобрела на пути к европейской интеграции. Со своей стороны мы прикладывали много усилий, общаясь с западными партнёрами и убеждая их, что эти ограничительные меры не должны коснуться людей. Но если процесс останется необратимым и не произойдёт демонтаж режима Иванишвили, утрата безвизового режима неизбежна. Потому что его люди лишь усугубляют конфронтацию с Западом, и Запад вынужден реагировать».

В оппозиции всю ответственность возлагают на власть «Грузинской мечты» и рассчитывают, что сложившуюся ситуацию хорошо понимают в Брюсселе, говорит представитель партии «Гахария за Грузию», депутат Тата Ахвледиани:

«Очень сложно говорить и что-то прогнозировать, когда в нашей стране власть полностью консолидирована в руках „Мечты“. А она ничего не делает, чтобы защитить и сохранить важнейшее достояние нашего народа — визовую либерализацию с ЕС. Наша политическая сила максимально старается донести до наших партнёров мысль о том, что эти ограничения и санкции не должны отразиться на визовой либерализации, потому что население не должно нести ответственность за насильственное правительство».

Основатель Института «Европа — Грузия» Георгий Мелашвили напоминает, что новые упрощённые механизмы приостановки безвизового режима с ЕС предусматривают несколько этапов:

«Новые механизмы приостановки безвизового режима больше не требуют полного согласия всех стран ЕС. Соответственно, если до сих пор у „Грузинской мечты“ была надежда, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или какой-нибудь другой авторитарный лидер поддержит их и заблокирует вопрос санкций, которые планировала ввести Еврокомиссия, теперь это становится невозможным. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Первый — секторальная отмена безвизового режима: под неё попадут высокопоставленные лица „Грузинской мечты“ и их окружение. Если эта мера не возымеет результата и „Грузинская мечта“ продолжит антизападную риторику и репрессивную политику против оппонентов, то в таком случае механизм отмены безвизового режима коснётся всего населения Грузии».

С учётом последней оценки Еврокомиссии по политике расширения у Грузии среди стран-кандидатов в ЕС больше всего нареканий. Грузинские власти не выполнили ни одну из рекомендаций, данных Брюсселем Тбилиси в рамках обязательств на пути евроинтеграции. Ожидается, что новые механизмы Еврокомиссии могут быть задействованы уже в первый месяц нового, 2026 года. В январе 2025 года по решению Брюсселя безвизовый режим был отменён для лиц, имевших грузинские дипломатические паспорта. Кроме того, ряд стран ЕС после жёсткого разгона прошлогодних проевропейских акций протеста ввели и другие санкции в отношении представителей грузинских властей. Под них попали более 200 представителей «Грузинской мечты» и их окружения.

