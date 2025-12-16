Представители грузинских властей не желают видеть страну в составе ЕС при нынешнем руководстве европейских структур. В «Грузинской мечте» резко отреагировали на критические заявления в Брюсселе в ходе заседания министров иностранных дел стран ЕС. Недовольство вызвал у правящей силы и тот факт, что сегодня в Европарламенте находящаяся в заключении журналист Мзия Амаглобели получила премию Сахарова.

В «Грузинской мечте» считают непростительным поступком пощечину, которую журналист Мзия Амаглобели дала полицейскому в ответ на неподобающее поведение. За это она должна отсидеть в тюрьме года. Возводить «такого» журналиста в ранг защитника свободы слова для представителей грузинских властей категорически неприемлемо, можно сказать, равносильно второй пощечине. Такой им видится сегодняшняя церемония награждения в Европарламенте премией Сахарова Мзии Амаглобели и еще одного заключенного - белорусского журналиста Андрея Почобута.

Премия Мзии Амаглобели была вручена ее коллеге, журналисту Ирме Димитрадзе. Она же зачитала письмо Мзии Амаглобели.

«Сегодня на моей родине на стремление в Европейский союз отвечают репрессиями. Правительство установило режим, который отвечает интересам России. Граждане Грузии уже более года протестуют на улицах против приостановки процесса вступления в ЕС. Это заявление было подобно взмаху косы, после этого Грузия оказалась в огне», — пишет Амаглобели, призывая ЕС быть рядом с грузинским народом.

На заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, где проходили слушания по вопросу о лауреатах премии Сахарова 2025 года, евродепутат Нил Ушаков заявил:

«Мзия — первая женщина-журналист, арестованная по политически мотивированным обвинениям за 34-летнюю историю независимости Грузии. К сожалению, именно так «Грузинская мечта» преобразила страну, которая когда-то была примером для других стран Восточной Европы».

Еще один европарламентарий, Роберт Бедрон назвал Амаглобели символом того риска, с которым сталкиваются журналисты, защищающие свободу в Грузии. О мужестве журналистки говорила и глава Европарламента Роберта Метсола, обратившись к соотечественникам грузинской журналистки:

«Я обращаюсь ко всем грузинам, которые видят свое будущее в Европейском союзе: наш парламент твердо стоит на вашей стороне, и мы подтверждаем это в наших резолюциях, в наших заявлениях, в работе, которую мы проводим, чтобы максимально приблизить Грузию к Европе, как она того заслуживает, и как того заслуживает ее народ».

«Грузинскую мечту» критикуют и в Еврокомиссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Калас по завершении министериала на пресс-конференции заявила:

«До тех пор, пока грузинское правительство продолжает свою политику преследования оппозиции, давления на свободные СМИ и другие действия, противоречащие ценностям ЕС, у Грузии не будет будущего в ЕС».

На вопрос о риторике «Грузинской мечты», которая стала опираться на полемику между Брюсселем и Вашингтоном и обвиняет ЕС в двойных стандартах, Каллас ответила:

«Разница в том, что Соединенные Штаты не стремятся вступить в Европейский союз. Конечно, то, что мы читаем в Стратегии национальной безопасности США, неприятно, но мы придерживаемся подхода, при котором не вмешиваемся во внутреннюю политику наших союзников».

В ответ в Тбилиси еврокомиссарам запретили говорить от имени грузинского народа. Спикера парламента Шалву Папуашвили возмутили слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Перед началом министериала, днем ранее, она заявила: «Надеюсь, при поддержке народа власти и правительство Грузии вернутся к европейскому курсу, однако это в их руках».

«Марта Кос не имеет представления о том, чего хочет грузинский народ, она совершенно не понимает этого. Когда брюссельский бюрократ позволяет себе пренебрежительно говорить с властью грузинского народа с высоты морального пьедестала, это является неуважением к грузинскому народу, восприятием нас как людей второго сорта — будто грузины сами не способны управлять страной, выбирать свою власть и иметь во власти представителей собственных интересов. Это самый опасный путь, по которому идёт европейская бюрократия»,- в своей длинной тираде спикер Папуашвили пообещал, что запретит всем иностранцам говорить от имени грузинского народа, поскольку грузинский народ, по его словам, выбрал «Грузинскую мечту» в том числе и на последних парламентских выборах.

Еще один депутат правящей силы - Ираклий Заркуа заявил, что «сейчас Грузия оказалась бы в худшей ситуации, чем Украина», если бы грузинские власти прислушались к таким, как еврокомиссар Кос и другие. Потому Заркуа не видит европейское будущее Грузии при нынешнем руководстве ЕС.

«Вхождение в такой Евросоюз, которым руководит госпожа фон дер Ляйен, а «косы» и «раисы»-коммунистки (Раса Юкнявичене, литовский европарламентарий) - являются ведущими фигурами, нам действительно не грозит, исключено!».

В оппозиции всю ответственность возлагают на «Мечту»

Член партии «Гахария — За Грузию», депутат Георгий Шарашидзе заявил:

«То, чего Брюссель требует от Грузии - не что иное, как фундаментальная защита прав человека и право на свободный и справедливый суд. Когда ни демократия, ни права человека не защищены, естественно, Грузия не может считаться демократической страной. Соответственно, ЕС не может выстраивать отношения с автократическим режимом. Если власть хочет продолжить процесс евроинтеграции, ей необходимо найти в себе силы обеспечить реальную демократию в стране», — считает Георгий Шарашидзе.

Представитель «Лело – Сильная Грузия» Тазо Датунашвили в свою очередь отмечает:

«Уверенность Кобахидзе и Иванишвили в том, что они могут отнять у Грузии перспективу жизни по европейским стандартам, обусловила то, что уже год грузинский народ на разных этапах и с разной интенсивностью отстаивает ценности и принципы, которые являются фундаментально грузинскими и неотъемлемой частью национальной идентичности, несмотря на серьёзные геополитические потрясения».

Большинство прозападных оппозиционеров убеждены, что без еще более активной поддержки США И ЕС, Грузия окажется наедине с Россией, что, по их мнению, и является целью политики «Грузинской мечты». Поэтому в Грузии прозападная часть общественности ждет, что в конце года ЕС введет дополнительные санкции в отношение лидеров правящей партии.

Подписывайтесь на нас в соцсетях