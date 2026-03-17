Грузинские автоимпортёры требуют власти пересмотреть решение о повышении пошлин

Автоимпортёры Грузии требуют от властей не принимать решения, ограничивающие импорт автомобилей в страну. Петиция с соответствующими требованиями, будет направлена в Администрацию правительства сообщили информационному интернет агентству BusinessPressNews в Ассоциации автоимпортёров.

Три основных требования:

пересмотреть 6-летний возрастной порог и увеличить его до 10 лет (власти намерены увеличить пошлины на ввоз автомобилей старше 6 лет);

для автомобилей возрастом до 10 лет установить акциз в размере 1,5 лари за 1 кубический сантиметр объёма двигателя, а для автомобилей старше 10 лет – 4,5 лари;

создать рабочую группу, где представители сектора смогут вести аргументированный диалог.

Автоимпортёры считают, что подобные решения должны приниматься поэтапно, быть экономически обоснованными и согласованными с сектором.

«Мы не требуем отмены регулирования, мы требуем справедливого, экономически обоснованного и адаптированного к интересам страны решения», - заявляют подписанты петиции – автоимпортёры Грузии.

Напомним, в парламенте уже инициирован законопроект «Грузинской мечты», согласно которому стоимость растаможки автомобилей старше 6 лет будет повышена.

Согласно проекту, ставка акциза для автомобилей возрастом до 6 лет включительно составит 1,5 лари за кубический сантиметр объёма двигателя, а для автомобилей старше 6 лет – 4,5 лари. По действующим тарифам для автомобилей старше 6 лет акциз составляет 0,8 лари за кубический сантиметр двигателя. С введением изменений ставка увеличивается в 5,6 раза.

К примеру, сегодня растаможка автомобиля старше 6 лет (например, 2019 года выпуска) с бензиновым двигателем объёмом в 2,0 литра (2000 кубических сантиметров) обходится примерно в 1600 лари, после изменений импортеру придется выплатить около 9000 лари.

Также меняется критерий «классического автомобиля» и связанный с ним возрастной порог: классическим будет считаться автомобиль старше 30 лет вместо предусмотренных ранее 40 лет.