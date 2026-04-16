Грузинские власти вновь заявили об иностранном следе в «революционных планах» оппозиции

В Грузии проправительственные СМИ и лидеры правящей партии вновь заговорили о «революционных планах» оппозиции.

Утром 16 апреля телеканал «Имеди» заявил, что «на этот раз революционный сценарий оппозиции пишет один из лидеров организации «Пражский центр гражданского общества» Игорь Блажевич», а Служба государственной безопасности Грузии «располагает информацией о планируемых и готовящихся беспорядках, в том числе от иностранных коллег, и принимает соответствующие правовые меры».

Утверждается, что Блажевич проинструктировал представителей оппозиции и «выдал им конкретные задания».

Мы попросили Игоря Блажевича, который на протяжении многих лет живёт в Праге и занимается правозащитной деятельностью, прокомментировать эту информацию. В случае получения ответа новость будет дополнена.

Ссылаясь на информацию из открытых источников, «Имеди» рассказал, что Блажевич поддерживает проевропейские акции в Тбилиси, критикует законы, принятые парламентом Грузии, и был модератором мероприятия, на котором «говорили о санкциях, сопротивлении и смене власти». При этом канал не упоминает, что Блажевич осуждал тюремное заключение грузинской журналистки Мзии Амаглобели, жесткие разгоны митингов и аресты оппозиционеров.

Блажевич и «ТВ Пирвели»

Телекомпания «Имеди» также заявила, что именно Игорь Блажевич поручил оппозиционной телекомпании «ТВ Пирвели» озвучить информацию о якобы предстоящих кадровых перестановках.

В «ТВ Пирвели», напомнив, что «Имеди» находится под санкциями Великобритании за «распространение российской пропаганды», обвинили канал в распространении фейка.

«Информация о том, что якобы кто-то по имени Блажевич поручил «ТВ Пирвели» распространить сведения об ожидаемых кадровых изменениях в правительстве «Грузинской мечты», является ложью, дезинформацией, не соответствует действительности и не основана ни на каких фактических обстоятельствах», — говорится в заявлении телеканала.

По информации «ТВ Пирвели», представители «Имеди» не связывались с ними для получения ответного комментария, что «является нарушением закона Грузии «О вещании».

«ТВ Пирвели» требует:

немедленно прекратить распространение дезинформации;

чётко и в полном объёме отразить официальную позицию канала в том выпуске новостей телекомпании «Имеди», в котором была распространена ложная информация.

«Мы обращаемся к Национальной комиссии по коммуникациям с требованием незамедлительно отреагировать. Заявляем, что распространение подобной ложной информации служит попытке дискредитировать независимые СМИ», — заявили в телекомпании.

«ТВ Пирвели» ранее рассказало о возможных изменениях в силовом блоке: сообщалось, что МВД может возглавить замглавы ведомства Рони Месхи, действующий глава МВД Гека Геладзе может перейти в Минобороны, а нынешний руководитель оборонного ведомства Ираклий Чиковани заняться дипломатической деятельностью.

Оценки «Грузинской мечты»

Лидеры правящей «Грузинской мечты» прокомментировали информацию, распространённую «Имеди». Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что на протяжении многих лет «предпринимались попытки организовать государственный переворот путём внешнего вмешательства и углубить поляризацию общества». По его словам, эти попытки продолжаются и сейчас.

«Однако большинство населения нашей страны хорошо анализирует, какие процессы происходят, кто является настоящим врагом нашей страны и какие интересы кто преследует в отношении Грузии», — отметил Каладзе.

Депутат «Грузинской мечты» Леван Мачавариани похвалил главу СГБ Мамуку Мдинарадзе за «качественную работу».

«Очень хорошо, что СГБ уже располагает конкретной информацией обо всём этом», — сказал он, выразив уверенность, что ведомство «будет действовать соответствующим образом».

Власти Грузии неоднократно обвиняли оппозицию в подготовке революции в стране. В этом контексте упоминались и иностранные специалисты. В 2022 году, к примеру, утверждалось, что тренинги проводились «по методичкам» и под руководством основателя «Международного центра ненасильственных конфликтов» Питера Аккермана. Представители оппозиции обвинения отвергали.

