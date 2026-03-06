Как в Лондоне, так и в Тбилиси продолжается дискуссия, возникшая после решения Великобритании ввести санкции против грузинских телеканалов «Имеди» и PosTV. В верхней палате парламента Великобритании поднимается вопрос о возможном расширении ограничений и о рисках для финансовых структур, связанных с грузинскими медиахолдингами. Между тем представители правящей партии «Грузинская мечта» называют санкции необоснованными, а внутри страны появляются заявления о возможных схемах их обхода и создании собственного финансового института для поддержки подсанкционного телеканала.

Санкции Лондона и новые вопросы в парламенте

После введения санкций против грузинских проправительственных телеканалов «Имеди» и PosTV в Великобритании началось обсуждение введения возможных дополнительных мер. Этот вопрос подняли в Палате лордов.

Член Палаты баронесса Карран направила в Министерство иностранных дел и Казначейство Великобритании ряд запросов. В частности, она поинтересовалась:

планирует ли британское правительство вводить дополнительные меры в отношении грузинских должностных лиц, которые продолжают сотрудничество с телеканалами «Имеди» и PosTV;

намерено ли Казначейство Великобритании информировать грузинские компании о возможных рисках для бизнеса в случае несоблюдения британского санкционного режима;

предупреждало ли правительство банки, зарегистрированные на Лондонской фондовой бирже, о последствиях возможного нарушения санкций.

В последнем случае речь идет о двух крупнейших финансовых институтах Грузии — Bank of Georgia и TBC Bank. Оба банка находятся под надзором Национального банка Грузии, однако их материнские холдинговые структуры зарегистрированы в Великобритании, а акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. Это означает, что в определенных условиях они могут подпадать под требования британского санкционного законодательства.

Подробнее о введенных Лондоном ограничениях в отношении двух грузинских телеканалов и их возможных последствиях можно прочитать в нашем материале по ссылке.

Напомним, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, правительство Великобритании расширило санкционный список почти на 300 позиций. Под ограничения попали не только российские структуры, но и два грузинских телеканала — «Имеди» и PosTV. Власти Великобритании обвинили их в распространении дезинформации, направленной на дестабилизацию ситуации вокруг Украины.

На днях бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что решение о санкциях принималось после тщательного анализа.

«Это означает, что Министерство иностранных дел Соединенного Королевства на основе глубокого анализа пришло к выводу, что телеканалы «Имеди» и PosTV распространяли ложную информацию о ситуации, что подрывает демократические ценности, и поэтому введение санкций было целесообразным», — сказал Джонсон в интервью Independence Avenue Media.

«Палата лордов дошла до безумия»

В правящей партии «Грузинская мечта» обсуждение возможных новых санкций в Палате лордов встретили критическими заявлениями. Представители власти заявляют, что не ожидают дальнейших ограничений со стороны Великобритании и считают уже принятые решения необоснованными.

Депутат парламента Ираклий Заркуа, комментируя интерес британских политиков к грузинским медиа, заявил, что им следует уделять больше внимания внутренним проблемам своей страны. По его словам, британские лорды интересуются тем, какие компании размещают рекламу на телеканалах «Имеди» и PosTV, тогда как в самой Великобритании, как утверждает депутат, существуют серьезные экономические трудности.

«Британских лордов, например, не интересует, почему в их собственной стране все рушится — почему экономический рост в Великобритании уходит в минус? <...>. Не понимаете, что вы [оппозиционные медиа] и Палата лордов уже дошли до безумия? Уверен, британские лорды ни одной передачи «Имеди» и PosTV не смотрели. Им вообще все равно, и, возможно, они даже Грузию на карте не найдут», — сказал Ираклий Заркуа журналистам.

По его мнению, подобные инициативы финансируются «местными безродными», однако он не уточнил, кого именно имел в виду. Обычно «Грузинская мечта» называет таковыми представителей оппозиции, НПО и активистов.

Скепсис относительно обоснованности санкций выразил и другой представитель правящей партии Гия Вольский. По его словам, любые обвинения должны сопровождаться конкретными доказательствами.

«Любой, у кого есть проблемы или претензии, должен их обосновать -можно сказать, например, что PosTV своей редакционной политикой создает проблемы для Украины. Если говорить такие глупости, я думаю, что человека не должны называть лордом», — заявил вице-спикер Гия Вольский.

Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия также раскритиковал заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. На пленарном заседании парламента 4 марта он заявил, что Джонсон, по его мнению, не имеет представления о деятельности грузинских телеканалов и сам является «подстрекателем войны».

«На этом фоне, конечно, ни у кого нет иллюзий, что появление в грузинском контексте такого влиятельного агента «глубинного государства», как Борис Джонсон, является случайным. Сегодня страна, которая сама находится перед серьезным экзистенциальным кризисом, где практически нет экономического роста, где проблема мигрантов и рост преступности создают серьёзные угрозы, пытается поучать Грузию», — заявил Кирцхалия и добавил, что грузинские власти не намерены «становиться на колени ни перед одним врагом грузинской государственности», — заявил Кирцхалия.

Обвинения в возможном обходе санкций

На фоне политических споров вокруг британских санкций появились заявления о возможных попытках их обхода. Член «Коалиции за перемены» и исследователь коррупции Бесо Донадзе опубликовал схему корпоративной структуры, связанной с телеканалом «Имеди». Согласно опубликованной им информации, после введения санкций владеющий телеканалом холдинг GMPG задействовал так называемый «корпоративный щит» — систему взаимосвязанных компаний, которые, по мнению Донадзе, могут использоваться для продолжения финансовых операций.

Исследователь утверждает, что в эту сеть входят несколько компаний, находящихся под единым управлением: Unimedia LLC — компания, которой в равных долях (50/50) владеют санкционированный холдинг GMPG и телеканал «Рустави 2»; Touch Media LLC; Imedi Films LLC; Телерадиокомпания Aisi LLC; GDS TV LLC; Radio Imedi LLC; Вещательная компания «Рустави 2» — как партнер Unimedia; Благотворительный фонд «Имеди»; Школа журналистики имени Бадри Патаркацишвили.

По словам Донадзе, одним из ключевых моментов стало то, что 10 февраля в четырех компаниях — Imedi Films, Aisi, GDS и Touch Media — одновременно сменился директор, и в результате управление всей сетью, как он утверждает, сосредоточилось в руках одного руководителя.

«Почему это представляет опасность? Когда санкции касаются только «Имеди», холдинг продолжает финансовые операции через перечисленные выше компании, покупает международные лицензии и получает рекламные доходы.

Партнерство с «Рустави 2» (в части Unimedia) создает дополнительный фильтр, который может запутать международные банки. Вывод: санкции неэффективны, если они не охватывают всю корпоративную цепочку. Необходимо полное блокирование этого «корпоративного узла», — пишет Донадзе в Facebook.

Идея создания «Банка Имеди»

Телеканал «Имеди» после введения санкций заявил, что, несмотря ни на что, некоторые банки готовы продолжать предоставлять ему банковские услуги. При этом названия этих финансовых учреждений телекомпания не раскрыла. Одновременно телекомпания объявила о намерении создать собственный финансовый институт, поскольку не хочет подвергать риску вторичных санкций какой-либо банк.

«Мы, новые учредители холдинга «Имеди», при финансовой поддержке верных друзей и спонсоров телекомпании, в кратчайшие сроки, всего за несколько месяцев, создадим собственный банк под названием «Банк Имеди», — говорилось в заявлении телеканала.

Идею поддержали некоторые представители правящей партии. Один из лидеров «Грузинской мечты», выступая перед журналистами в парламенте, заявил, что откроет счет в новом банке, если он будет создан. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призывал государственные и частные компании продолжать сотрудничество с «Имеди» и PosTV.

Экономисты и представители финансового сектора относятся к этой инициативе с осторожностью. Согласно законодательству Грузии, для создания коммерческого банка требуется лицензия Национального банка и минимальный уставной капитал в размере 50 миллионов лари. При этом, по данным издания BMG за 2025 год, у «Имеди» имеется задолженность перед государственным бюджетом в размере 16,9 миллиона лари.

Бывший президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе заявил, что реализация подобного проекта практически невозможна.

«По закону запрещено называть что-либо «банком», если это не лицо, лицензированное Национальным банком. Исключение составляют названия, не связанные с финансами, например «банк крови» или «соленые огурцы в банке». «Имеди» может создать только банк черных денег — большого поросенка-копилку, куда богатые дядюшки будут время от времени бросать деньги», — написал Гоциридзе в Facebook.

Между тем в Национальном банке Грузии заявляют, что если будет подано полное письменное заявление о создании «Банка Имеди», то заявка будет рассмотрена.

«Процесс лицензирования начинается с подачи лицензионного заявления в Национальный банк. Если в Национальный банк поступит полноценное письменное обращение о создании нового банка, Национальный банк рассмотрит заявку в соответствии с нормами, установленными законодательством», — ответили в Нацбанке в ответ на запрос издания BMG.

Юрист Экатерине Эгутия, соучредитель зарегистрированной в Нью-Йорке юридической фирмы IK Law Office и бывший главный юрист TBC Bank (2015–2018), считает маловероятным, что Национальный банк выдаст лицензию «Банку Имеди». В эфире программы BMG она отметила, что выдача лицензии в подобной ситуации могла бы быть расценена как содействие обходу санкций.

«По идее, он [Нацбанк] должен рассмотреть и отклонить такое заявление. Когда говорят, что «Конституция является высшим законодательным актом», это правда, но там не написано, что нужно помогать подсанкционным лицам обходить санкции. <...>. У Национального банка есть требования корпоративного управления и структуры, где прописано, какие документы должен предоставить заявитель. Например: бенефициарный владелец должен быть «чистым», прозрачным и не находиться под санкциями или быть связанным с обходом санкций. Также должно быть проверено происхождение уставного капитала (50 миллионов лари). Регулятор не должен допустить, чтобы подсанкционное лицо или связанное с ним лицо, помогающее обходить санкции, основало банк», — заявила она.

Юрист также подчеркнула, что банковская система Грузии является частью международной финансовой инфраструктуры. По ее словам, выдача лицензии подсанкционному лицу могла бы создать серьезные риски для страны, включая возможные санкции против самого регулятора и негативное влияние на инвестиционный климат.

«Инвесторы всегда обращают внимание на стабильность страны и оценки рейтинговых агентств. Если регулятор страны окажется под санкциями, это катастрофа, которая может нанести серьезный ущерб финансовой системе», — заключила Эгутия.

