Грузинское правительство передумало объединять два крупнейших вуза страны

Правительство «Грузинской мечты» передумало: два крупнейших вуза страны — Тбилисский государственный университет (ТГУ) и Грузинский технический университет (ГТУ) — объединять не будут. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства. По его словам, после встречи с руководством и профессурой ГТУ решено сохранить университет отдельным и преобразовать его в профильный технический вуз.

Соответственно, в будущем в Техническом университете будут преподаваться только те дисциплины, которые существовали в учебных программах до 1990-х годов. Уже со следующего академического года в ГТУ не будет объявлен приём на специальности, не входившие в программу университета до 1990-х. Непрофильные учебные программы будут сохранены в университете ещё в течение ближайших двух лет в режиме постепенного сворачивания, отметил премьер.

Кобахидзе подчеркнул, что с представителями университетов состоялась «здоровая дискуссия».

Министр образования Грузии Гиви Миканадзе, в свою очередь, заявил, что власти постараются максимально сохранить действующие кадры, несмотря на отмену ряда специальностей. При этом конкретных механизмов сохранения рабочих мест для преподавателей закрываемых программ министр не уточнил.

В настоящее время в Грузинском техническом университете действуют 11 факультетов, из которых 9 имеют технический профиль. После реформы, предположительно, будут упразднены факультет социальных наук, а также факультет права и международных отношений.

Факультет права и международных отношений был создан в ГТУ 25 мая 2016 года. С мая 2016 года в университете также функционирует факультет социальных наук, где реализуются 17 образовательных программ на всех трёх уровнях — бакалавриате, магистратуре и докторантуре, а также программа подготовки по грузинскому языку.

Решение об объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета министр образования Гиви Миканадзе объявил 29 января. Как выяснилось позже, ректоры обоих университетов узнали об этом решении лишь накануне вечером.

Инициатива объединения вызвала резкую критику со стороны представителей обоих вузов.