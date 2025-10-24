Российское издание: завод в Кулеви запустила семья, связанная с руководством ГРУ

Российское издание «Проект» рассказало о связях семьи, запустившей в Грузии первый нефтеперерабатывающий завод, с руководством российской военной разведки.

Black Sea Petroleum

Как сообщалось ранее, основательницей компании Black Sea Petroleum, которой принадлежит завод в Кулеви, является бизнесмен и дизайнер Мака Асатиани.

В финансировании проекта участвовали государственный «Фонд развития Грузии» и «Карту банк», принадлежащий основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. На презентации завода в октябре 2024 года присутствовал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Связи с ГРУ

Как пишет «Проект», нефтяным бизнесом ранее занимался Кахи Жордания –сын Асатиани от брака с экс-президентом Федерации футбола Грузии Мерабом Жордания.

С 2016 по 2023 год Кахи Жордания владел российским нефтетрейдером Oil Energy Group, годовая выручка которого в тот период достигала 17,5 млрд рублей.

С 2018 года Жордания владеет 25-процентной долей в компании «СДО-Логистик», занимающейся автоперевозками нефтепродуктов. Выручка фирмы в 2024 году составила 838 млн рублей, убыток – 55 млн.

Его партнером по бизнесу и ключевым владельцем «СДО-Логистик» (51%) выступает некий Сергей Алексеев. «Проект» выяснил, что он — сын первого замглавы Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Грузинская служба Радио Свобода обратилась к Кахи Жордания за комментарием в Facebook, после чего он, предположительно, деактивировал свой профиль.

Ранее на запросы издания относительно открытия завода не ответил бывший министр экономики Леван Давиташвили, который был назначен председателем наблюдательного совета Black Sea Petroleum.

По информации СМИ, в Грузии Кахи Жордания также владеет долями в нескольких компаниях, а в начале 2025 года стал собственником гостиничного проекта под брендом Hilton в Тбилиси.

ЧВК «Вагнер» и Сирия

Алексеев-старший стал публично известен во время мятежа Евгения Пригожина. В видеообращении к бойцам ЧВК «Вагнер» он назвал их действия «ударом в спину стране и президенту». Позже, во время встречи с Пригожиным в Ростове-на-Дону, в ответ на требование передать им начальника Генштаба Валерия Герасимова, заявил: «Да забирай».

Алексеев-младший до прихода в бизнес работал в компании «Русснефть» Михаила Гуцериева, которая и поставила нефть на новый грузинский завод.

В феврале 2024 года, по данным СМИ, его бизнес-интересы пересеклись с деятельностью отца, руководившего военной разведкой во время боевых действий в Сирии. Тогда сын силовика учредил небольшую компанию «См-Агро», выращивающую фрукты в Ростовской области, вместе с гражданином Сирии Мохаммадом Джабером – лидером проасадовской группировки «Пустынные соколы», занимавшейся охраной нефтяных объектов.

