Грузия поддержала резолюцию ООН о мире в Украине

Генеральная Ассамблея ООН в четвёртую годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину приняла резолюцию под названием «Поддержка прочного мира в Украине». За документ, подтверждающий право Украины на «суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность в пределах её международно признанных границ», на заседании в Нью-Йорке во вторник, 24 февраля, проголосовали представители 107 стран. Документ поддержала и Грузия.

Против высказались представители 12 государств — РФ, Беларуси, Буркина-Фасо, Бурунди, Кубы, КНДР, Эритреи, Ирана, Мали, Нигера, Никарагуа и Судана. Ещё 51 страна воздержалась, среди них — США, Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Бразилия и ОАЭ. Документ призывает к немедленному прекращению огня в Украине, полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно удерживаемых Россией лиц и возвращению гражданских лиц в Украину, передаёт DW.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие резолюции Генассамблеей ООН.

«Я благодарен каждой из 107 стран, которые сегодня поддержали Украину в защите жизни на площадке ООН. Генеральная Ассамблея приняла нашу резолюцию в поддержку прочного мира с чёткими призывами к полному прекращению огня и возвращению наших людей. Это правильные и необходимые шаги. И мы будем продолжать активно работать над достижением мира вместе с нашими партнёрами», — написал он в соцсети.

Между тем США потребовали провести отдельное голосование по отдельным пунктам резолюции. В частности, Вашингтон настаивал на голосовании по пассажу о территориальной целостности Украины и по абзацу, в котором содержится призыв к «всеобщему, справедливому и прочному» миру в соответствии с международным правом.

Заместитель представителя США при ООН Тэмми Брюс указала, что США поддерживают призыв к немедленному прекращению огня. Однако в целом резолюция содержит положения, «которые могут сорвать текущие переговоры вместо того, чтобы поддержать все дипломатические каналы для открытия пути к прочному миру», пояснила она. Требование США об отдельном голосовании не получило поддержки, поэтому Вашингтон воздержался.

В тот же день замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский выступил в Совете ООН по правам человека в Женеве в полупустом зале. Его речь бойкотировали представители около 40 западных стран. В ответ Любинский обвинил Европу в «русофобии».