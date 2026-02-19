Грузия продолжила получать российскую нефть в январе

По информации Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»), в январе 2026 года стоимость поставок российской нефти в Грузию составила 15,2 млн долларов.

В октябре 2025 года агентство Reuters сообщило, что российская компания «Русснефть» поставила первую партию нефти на недавно построенный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кулеви. Эти данные позднее подтвердились и в официальной статистике.

По информации «Грузстата», стоимость поставок нефти из РФ составляла:

в октябре — 46,7 млн долларов США,

в ноябре — 13,5 млн долларов,

в декабре — 35,4 млн долларов.

Таким образом, с октября 2025 года по январь 2026 года включительно Грузия получила нефть общей стоимостью более 110 млн долларов.

В декабре 2025 года Великобритания ввела санкции против компании «Русснефть», которая поставляла нефть в Грузию.

В феврале 2026 года стало известно, что санкции Европейского Союза могут затронуть грузинский порт Кулеви в рамках 20-го пакета санкций против России. По информации СМИ, Италия и Венгрия выступили против включения Кулеви в санкционный пакет.

Согласно предложению Европейской комиссии, ограничения по порту Кулеви обосновываются тем, что порт используется для морских перевозок сырой нефти и нефтепродуктов, произведённых в России или экспортируемых российскими судами, практикующими нерегулярные и высокорисковые схемы транспортировки. Подобные меры предлагаются также для одного из портов в Индонезии.

Российское издание «Проект» сообщало о связях семьи, запустившей первый нефтеперерабатывающий завод в Грузии, с руководством российской военной разведки (ГРУ).

В финансировании проекта НПЗ участвовали государственный «Фонд развития Грузии» и «Карту Банк», принадлежащий основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. На презентации завода в октябре 2024 года присутствовал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.