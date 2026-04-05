Власти Грузии выдворили журналиста Афгана Садыгова в Азербайджан

Власти Грузии выдворили азербайджанского журналиста Афгана Садыгова на родину — в Азербайджан — где ему грозит уголовное преследование.

Информацию в выдворении подтвердили в МВД Грузии, добавив, что ему установлен трёхлетний запрет на въезд в Грузию.

По данным сайта тбилисского аэропорта, из Тбилиси в Баку утром было выполнено два рейса — в 09:40 и 11:40.

Решение о выдворении азербайджанского журналиста принял судья Тбилисского городского суда Торнике Кочкиани в ночь на воскресенье, в 04:00 по тбилисскому времени, сообщила его адвокат, глава Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе.

Азербайджанская сторона почти два года добивалась передачи Садыгова. Адвокаты предупреждали о рисках и обжаловали решение об экстрадиции в Европейский суд по правам человека, который приостановил процесс исполнения.

После выдворения Садыгова стало известно о предстоящем визите в Тбилиси президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Адвокат считает, что «всё было заранее спланировано и организовано двумя авторитарными режимами», и перечисляет последовательность событий:

1 апреля Азербайджан прекратил уголовное преследование, на основании которого ранее требовал экстрадиции, и уведомил об этом Грузию;

2 апреля об этом сообщили Садыгову;

3 апреля суд отменил ему залог и ограничения на передвижение;

4 апреля Садыгов был задержан, после чего в течение нескольких часов его планируют передать Азербайджану.

По словам защиты, они просили суд предоставить главному редактору Azel.TV возможность добровольно покинуть страну:

«Суд не учёл, что у супруги и детей Афгана Садыгова есть политическое убежище в Европе, и соответствующая страна могла бы предоставить его и ему… Мы были готовы в кратчайшие сроки представить все необходимые документы как суду, так и миграционной службе».

Садыгов вместе с женой и двумя несовершеннолетними дочерьми прибыл в Грузию 24 декабря 2023 года. Его задержали 4 августа 2024 года. Журналист считал преследование политически мотивированным. Во время заключения он держал голодовку 141 день и прекратил её после решения Страсбургского суда.

Садыгов также активно участвовал в антиправительственных акциях в Тбилиси и в 2025 году дважды задерживался на протестах по обвинению в «перекрытии дороги».

В ночь на 4 апреля журналиста вновь задержали у него дома. В МВД заявили, что целью было «своевременное рассмотрение дела». На этот раз ему вменили оскорбление полицейского в социальной сети — административное правонарушение.

Основанием для задержания и решения суда стал опубликованный 1 апреля пост в Facebook на азербайджанском языке, в котором говорилось:

«Там, где есть диктатура, полицейские готовы за зарплату и погоны продать всё и растоптать — и делают это с удовольствием, от всего сердца и с гордостью».

К посту прилагались видео, на которых были видны и грузинские полицейские.

Как отмечает Микеладзе, именно власти «Грузинской мечты» длительное время не позволяли Садыгову покинуть страну, что фактически делало невозможным начало процедуры получения убежища.

В 2020 году Садыгова в Азербайджане приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. В мае 2023 года он был помилован и покинул страну. Однако с 2024 года против него вновь началось уголовное преследование по новому делу, связанному с угрозами и вымогательством. Семья журналиста настаивает, что обвинения сфальсифицированы и стали ответом на его критические публикации в адрес азербайджанских властей.