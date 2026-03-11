«Грузстат»: в 2025-ом объём иностранных инвестиций в Грузии превысил на 7,6% показатель 2024 года

Объём прямых иностранных инвестиций, осуществлённых в Грузии в 2025 году, составил 1 688,7 млн долларов США, что на 7,6% больше, чем уточнённый показатель 2024 года, говорится в предварительном отчете Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»). В ведомстве утверждают, что рост обусловлен увеличением двух компонентов прямых иностранных инвестиций: акционерного капитала и реинвестиций.
«Согласно предварительным данным за 2025 год, объём акционерного капитала составил 601,8 млн долларов США, что на 15,3% больше, чем уточнённый показатель предыдущего года. Реинвестиции увеличились на 3,8% по сравнению с уточнённым показателем прошлого года и составили 1 397,8 млн долларов США», - сообщает «Грузстат».
За 2025 год, доля трёх крупнейших стран-инвесторов в общем объёме прямых иностранных инвестиций составила 40,8%:
- Великобритания – 19,8%,
- Турция – 10,7%,
- Мальта – 10,3%.
Доля трёх крупнейших секторов (по объёму прямых иностранных инвестиций) в 2025 году составила 56,8%:
- Сектор финансовой и страховой деятельности – 607,0 млн долларов, что составляет 35,9% от общего объёма прямых иностранных инвестиций,
- Сектор недвижимости – 185,7 млн долларов США (11,0%),
- Транспортный сектор – 166,1 млн долларов США (9,8%).
Издание BMG запросило у «Грузстата» информацию о компаниях, в которые в четвёртом квартале прошлого года были вложены наибольшие объёмы прямых иностранных инвестиций. По данным ведомства, в десятку таких компаний вошла и Eagle Hills Georgia, которая впервые оказалась в рейтинге крупнейших инвесторов. При этом информация о точном объёме инвестиций в эту компанию является коммерческой тайной. Список топ-10 компаний, в которые в IV квартале 2025 года были вложены наибольшие иностранные инвестиции выглядит следующим образом:
- Wissol Petroleum Georgia – оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – Мальта
- TAV Urban Georgia – транспорт и складирование – Великобритания/Турция
- «Грузинский цемент» - перерабатывающая промышленность – Нидерланды
- «Капитал Грузии» - финансовая и страховая деятельность – Великобритания
- Silk Road Group Holding – финансовая и страховая деятельность – Мальта
- Eagle Hills Georgia – строительство – Объединённые Арабские Эмираты
- IG Development Georgia – деятельность, связанная с недвижимостью – США
- BGEO Group – финансовая и страховая деятельность – Великобритания
- Tenmar Capital – финансовая и страховая деятельность — Объединённые Арабские Эмираты
- SOCAR Midstream Operations (грузинский филиал) – транспорт и складирование – Азербайджан
На данный момент Eagle Hills ещё не представила государственным структурам детальный архитектурный проект развития недвижимости для получения разрешения на строительство.
