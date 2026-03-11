«Грузстат»: в 2025-ом объём иностранных инвестиций в Грузии превысил на 7,6% показатель 2024 года

Объём прямых иностранных инвестиций, осуществлённых в Грузии в 2025 году, составил 1 688,7 млн долларов США, что на 7,6% больше, чем уточнённый показатель 2024 года, говорится в предварительном отчете Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»). В ведомстве утверждают, что рост обусловлен увеличением двух компонентов прямых иностранных инвестиций: акционерного капитала и реинвестиций.

«Согласно предварительным данным за 2025 год, объём акционерного капитала составил 601,8 млн долларов США, что на 15,3% больше, чем уточнённый показатель предыдущего года. Реинвестиции увеличились на 3,8% по сравнению с уточнённым показателем прошлого года и составили 1 397,8 млн долларов США», - сообщает «Грузстат».

За 2025 год, доля трёх крупнейших стран-инвесторов в общем объёме прямых иностранных инвестиций составила 40,8%:

Великобритания – 19,8%,

Турция – 10,7%,

Мальта – 10,3%.

Доля трёх крупнейших секторов (по объёму прямых иностранных инвестиций) в 2025 году составила 56,8%:

Сектор финансовой и страховой деятельности – 607,0 млн долларов, что составляет 35,9% от общего объёма прямых иностранных инвестиций,

Сектор недвижимости – 185,7 млн долларов США (11,0%),

Транспортный сектор – 166,1 млн долларов США (9,8%).

Издание BMG запросило у «Грузстата» информацию о компаниях, в которые в четвёртом квартале прошлого года были вложены наибольшие объёмы прямых иностранных инвестиций. По данным ведомства, в десятку таких компаний вошла и Eagle Hills Georgia, которая впервые оказалась в рейтинге крупнейших инвесторов. При этом информация о точном объёме инвестиций в эту компанию является коммерческой тайной. Список топ-10 компаний, в которые в IV квартале 2025 года были вложены наибольшие иностранные инвестиции выглядит следующим образом:

Wissol Petroleum Georgia – оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – Мальта

TAV Urban Georgia – транспорт и складирование – Великобритания/Турция

«Грузинский цемент» - перерабатывающая промышленность – Нидерланды

«Капитал Грузии» - финансовая и страховая деятельность – Великобритания

Silk Road Group Holding – финансовая и страховая деятельность – Мальта

Eagle Hills Georgia – строительство – Объединённые Арабские Эмираты

IG Development Georgia – деятельность, связанная с недвижимостью – США

BGEO Group – финансовая и страховая деятельность – Великобритания

Tenmar Capital – финансовая и страховая деятельность — Объединённые Арабские Эмираты

SOCAR Midstream Operations (грузинский филиал) – транспорт и складирование – Азербайджан

На данный момент Eagle Hills ещё не представила государственным структурам детальный архитектурный проект развития недвижимости для получения разрешения на строительство.