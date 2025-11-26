Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пленарном заседании в рамках интерпелляции ответил на вопросы депутатов. Они касались реформы образования и инвестиционного проекта, который реализуется совместно с компанией Eagle Hills из Объединённых Арабских Эмиратов. Речь идёт о вложениях в размере 6,6 млрд долларов в Тбилиси (район Крцанисского лесопарка) и Гонио (Черноморское побережье), доля государства составит 33%.

Проект стал темой острой дискуссии в обществе. Глава правительства сегодня назвал Eagle Hills эффективным инструментом для борьбы с бедностью. С парламентской трибуны премьер-министр раскритиковал местных и европейских оппонентов.

Об Eagle Hills — совместном грузино-эмиратском инвестиционном строительном проекте в Тбилиси и Гонио — в эти дни говорят везде. Оппонентов «Грузинской мечты» обвиняют власть в «арабизации» и «продаже исконно грузинских земель». Чтобы прояснить ситуацию и развеять опасения, премьер-министра Ираклия Кобахидзе его же однопартийцы вызвали в парламент.

У страны, сообщил он, не будет никаких финансовых обязательств, а вот пользы и выгод, как утверждает Кобахидзе, будет вдоволь. В таких масштабах, что они помогут властям значительным образом побороть бедность в стране, и сделал неожиданное признание.

«Впервые в истории в этом году наш ВВП превысит 10 000 долларов США на душу населения. Тем не менее мы всё ещё отстаём от всех государств-членов ЕС, даже от самых бедных стран — примерно на 30–40%. По данным прошлого года, уровень бедности всё ещё составлял 9,4%, что означает, что 350 000 наших сограждан всё ещё живут в бедности. <...> В таких условиях мы действительно не можем позволить себе отказываться ни от какого инвестиционного проекта, особенно если речь идёт о совершенно безупречном проекте».

Кобахидзе и другие представители власти редко говорят о вызовах и тем более сравнивают негативные показатели с ЕС. Напротив, за последние годы «Грузинская мечта» обвиняет ЕС в двойных стандартах и утверждает, что Грузия давно опережает по разным показателям даже некоторые развитые страны ЕС, а весь ЕС — по темпам экономического роста.

Но признание главой правительства превосходства ЕС в вопросе экономического благосостояния не отменило главных претензий к Брюсселю:

«27 июня 2024 года сама европейская бюрократия приняла решение о приостановлении диалога с Грузией, что было крайне несправедливым решением в отношении грузинского народа. После этого они нагло объявили, будто бы мы приостановили процесс, приостановленный ими ещё в июне. Демагогия такого масштаба не к лицу европейской демократии в целом, хотя мы видим, что в европейской бюрократии нарушены в том числе и моральные принципы, что очень печально», — при этом Кобахидзе заверил, что «Грузинская мечта» не сворачивала с европейского курса. «Мы очень надеемся, что в будущем указанные подходы будут изменены и подход европейской бюрократии в отношении грузинского народа в целом».

Все претензии оппонентов и противников проекта, особенно с оппозиционного фланга, он назвал некомпетентными: утверждал, что «они больше двух слов не могут связать», что никаких проблем с демографией и заселением иностранцев в Грузии, благодаря «строгой миграционной политике» властей нет; что весь проект Eagle Hills — с множеством квартир, гостиницами и застройками у Тбилиси и Батуми — принесёт 11 миллиардов лари, что является колоссальной экономической прибылью для государства.

Оппоненты умудряются ставить под сомнение репутацию компаний Eagle Hills и Emaar

Кроме этого, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, восхищаясь дубайским чудом и Бурдж-Халифой, ответил тем, кто усомнился в компетентности арабской компании:

«Компания Emaar и Eagle Hills — создатели так называемого дубайского чуда. Именно благодаря реализованным ими проектам многократно вырос не только туристический потенциал Дубая, но и его общий экономический потенциал. Репутацию такой компании ставят под сомнение очень «тяжёлые» люди, в том числе с проблемным бизнес- и политическим прошлым. Всё ясно для общества. Если пройдёте по центру Дубая, увидите, что примерно 80% зданий построено именно этой компанией, включая самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифу. Понятно, какова международная репутация этой компании. Однако и здесь оппоненты умудряются ставить под сомнение репутацию компаний Eagle Hills и Emaar».

«Никакие арабские, русские, немецкие города… Строятся два красивейших грузинских района»

В заключение Кобахидзе, ещё раз повторив о выгодах проекта, вновь обрушился с критикой на противников проекта:

«Это удел иностранных агентов, что очень печально и очень прискорбно».

Этот вывод не остановил недавно вернувшегося в парламент депутата партии «Гахария за Грузию» Георгия Шарашидзе. Поставив под сомнение утверждения премьер-министра о выгодах проекта, он сказал:

«Получим ли мы прибыль уже в 2026 году? На этот законный вопрос я вам скажу: физически мы её не получим. Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно. Проблема совсем в другом, о чём вы не говорили. Проблема в том, что при вашем правлении число социально уязвимых людей было исторически высоким и превышало 700 тысяч. При вашем правлении, к сожалению, в Грузии умирает больше людей, чем рождается, и у нас отрицательный демографический баланс».

Слова оппозиционера разгневали депутата «Грузинской мечты» Ираклия Кирцхалия. Обвинив Шарашидзе в том, что он «наци», то есть представитель «Нацдвижения», депутат Кирцхалия остался недоволен и культурой новоиспечённого коллеги-оппозиционера. Он раскритиковал поведение оппонента и заявил, что они занимаются воспитанием культуры.

«Тебе, мой друг, и твоим товарищам следует осознать, где вы находитесь, как здесь следует себя вести и говорить, приобщиться к этой культуре. Мы вам поможем, я обещаю», — на высоких тонах и грозно заявил Кирцхалия коллеге-оппозиционеру.

Это передача богатства Грузии без каких-либо рациональных аргументов

Генсек партии «Лело» Ираклий Купрадзе назвал сегодняшнее мероприятие в парламенте «пропагандистским шоу, которое служит исключительно личным, субъективным и частным интересам Бидзины Иванишвили». По мнению Купрадзе, за проектом Eagle Hills стоят личные интересы Иванишвили и Кобахидзе.

«Реальность такова, что в течение последних месяцев «Антигрузинская мечта» и Иванишвили пытаются выдать этот проект (Eagle Hills) не за предательство национальных интересов, а за важный проект, который на самом деле наносит ущерб интересам граждан Грузии. Мы ещё раз хотим напомнить гражданам Грузии, что «Антигрузинская мечта» намерена передать 9 млн кв. м лучших территорий арабской компании. Всё это не имеет никакого отношения к инвестициям. Это передача богатства Грузии без каких-либо рациональных аргументов, без учёта экономических и национальных интересов», — заявил Купрадзе, потребовав обнародовать договор с арабской компанией. От этого в «Грузинской мечте» отказываются, объясняя это «рутинной коммерческой практикой».

Блефом изначально называл проект Eagle Hills бывший глава Нацбанка и оппозиционер Роман Гоциридзе. Сегодняшнее выступление премьер-министра лишь подтвердило мнение. Гоциридзе обращает внимание на то, что Кобахидзе признал: квартиры в рамках застроек у Тбилиси и Батуми будут построены за счёт кредита, предпродаж и капитальных вложений арабской стороны.

«Известно лишь, что вклад грузинской стороны в капитал составляет 850 гектаров земли, разрешения на строительство и другие государственные услуги. Это превышает миллиард долларов, хотя не было сказано, во сколько оценивается наша доля в стоимостном выражении. Сколько арабская сторона инвестирует в капитал в денежном выражении — тоже не было сказано. Короче говоря, проект строится в основном на деньги, взятые в банке под залог наших земель. Это не инвестиции. Деньги, полученные от предпродаж квартир, тоже не инвестиции. Где арабские инвестиции в размере 6,6 миллиарда долларов? Их не видно, это оказался блеф», — пишет в соцсети бывший депутат Роман Гоциридзе.

Он задаётся вопросом: «Где крупный 36-миллиардный государственный фонд Эмиратов Emaar, для которого шесть миллиардов долларов, якобы, карманные деньги? Это не Emaar, и она никогда не собиралась здесь инвестировать — оказалось, речь идёт о совершенно другой компании».

А упоминать госкомпанию ОАЭ Emaar, как предполагает Гоциридзе, «запретили «Грузинской мечте» сами Эмираты», и он заключает: «А это уже обман клиента и недобросовестная реклама».

Это не первый грандиозный проект, анонсируемый властями. Так было и в со строительством Trump Tower в Батуми. Символическую капсулу в апреле 2012 года тогда заложили президент Михаил Саакашвили и Дональд Трамп. Но она так и не была возведена. На этом месте стоит совсем другая высотка, соинвестором которой оказался фонд Бидзины Иванишвили.

Вспоминая этот случай, некоторые пользователи соцсетей успокаивают опасающихся возникновения «арабских городов» в Грузии, иронично отмечая, что ещё много воды утечёт, пока в Крцанисском лесопарке и в Гонио появятся «арабские города». А если и появятся, то с большой долей вероятности за ними будут стоять «грузины из «Грузинской мечты». Ведь не зря так рьяно правящая сила инициировала в парламенте поправки, предусматривающие изменения в закон «О предпринимателях». Их цель — создать правовую базу для осуществления инвестиционного проекта совместно с компанией Eagle Hills из Объединённых Арабских Эмиратов.

