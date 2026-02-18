Гунба назвал четыре темы, которые он обсудил на встрече с Кириенко

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба рассказал об итогах визита в Москву и встречи с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко — «куратором» абхазского направления в Кремле.

По словам Гунба, достигнута договоренность о дополнительных поставках электроэнергии.

«Объем социального перетока заканчивается буквально 25–26 февраля. Договорились о следующем: (учитывая) тот дефицит, который образуется с конца февраля до конца марта, это порядка 120 миллионов кВт⋅ч, Российская Федерация предоставит дополнительный объем, который мы в свою очередь вернем в энергосистему Российской Федерации уже в пиковое время, когда Ингур ГЭС будет вырабатывать достаточное количество электроэнергии. Данное решение фактически позволит пройти весь этот период без каких-либо веерных отключений», — сказал он.

Обсуждался и вопрос, связанный с поставками топлива на территорию Абхазии. Ранее на автозаправочных станциях не раз возникал дефицит топлива, связанный, в свою очередь, с его нехваткой на территории России.

По словам абхазского лидера, российская компания «Роснефть» будет напрямую заключать контракт с абхазской госкомпанией «Абхазтоп», что, по его словам, создаст конкурентные условия на топливном рынке.

«Недопустимо, когда крупные автозаправочные станции продают топливо, а мелкие автозаправочные станции не имеют доступа к топливу», — отметил он.

На встрече также обсудили проблемы, которые возникают у женщин, получающих социальные пособия, при пересечении де-факто границы. Гунба отметил, что с подобными трудностями сталкиваются все граждане, «фактически проживающие на пространстве бывшего Советского Союза», за исключением Беларуси.

«Мы договорились совместными усилиями искать варианты решения данного чувствительного вопроса», — сказал он.

Кроме того, по словам Гунба, обсуждались перспективы включения абхазского языка в голосовые технологии компании «Яндекс».

По словам абхазского президента, на встрече с Сергеем Кириенко обсуждался «широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием и сотрудничеством между Абхазией и Российской Федерацией».

Гунба не упомянул тему прекращения выдачи российских внутренних паспортов на территории Абхазии. Ранее он говорил, что планирует попросить Москву изменить это решение.