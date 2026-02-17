Стало известно, в чем обвиняют задержанного в России Ираклия Бжинава

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца абхазского юриста Ираклия Бжинава «за антироссийские высказывания и попытки разжигания межнациональной розни в интернете». Об этом ТАСС сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

«Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону в отношении Бжинавы И. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 04.04.2026», – говорится в сообщении.

По версии следствия, Бжинава в середине 1990-х годов переехал из Абхазии в РФ, получил высшее юридическое образование в Южном федеральном университете и остался там работать в качестве преподавателя. В интернете, по данным российских силовиков, Бжинава «имеет репутацию скандального блогера, который пытается провоцировать межнациональную рознь».

Другие подробности не сообщаются.

Ранее президент самопровозглашённой республики Абхазия Бадра Гунба заявил, что взял под личный контроль ситуацию с задержанием Бжинава.

«Данный вопрос я держу лично на контроле. Мы работаем по линии специальных служб по данному задержанию. Также мы проводим все необходимые мероприятия по информированию родственников и близких данного гражданина», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов абхазского телевидения.

В соцсетях сообщалось, что задержание Бжинава последовало за его позицией в связи с выдачей российских внутренних паспортов на территории Абхазии, которая вскоре была прекращена, в частности из-за позиции ряда абхазских политиков.