История, начавшаяся с отлова собак в Зугдиди, всего за несколько дней превратилась в один из самых болезненных общественных конфликтов последних недель в Грузии. Власти говорят о программе, которая должна одновременно защитить и людей, и животных: стерилизация, вакцинация, чипирование и регистрация бездомных собак. Зоозащитники же описывают другую реальность – уже стерилизованные собаки с бирками все равно отлавливаются, животные возвращаются не туда, откуда их забрали, а сама система остается непрозрачной. Все это усиливает опасения, что под видом реформы животные сталкиваются с негуманным обращением. Национальное агентство продовольствия, реализующее программу по сокращению популяции бездомных животных, отвергает обвинения и настаивает: все действия проводятся в рамках закона, а животных поэтапно возвращают в безопасную среду.

Утро, когда исчезли собаки Саломе Парцвания

Утром 30 марта жительнице Зугдиди Саломе Парцвания позвонили и сказали: по городу ездит машина, отлавливают уличных собак. Она сразу выбежала на улицу, но животных, о которых она заботилась и которых опекала много лет, уже не было.

У здания мэрии, вспоминает Саломе, стояла маршрутка, «набитая собаками». В тесных клетках находилось сразу по несколько животных. Среди них были и те, которых она стерилизовала и вакцинировала, то есть – с ушными бирками.

Бирка на ухе означает, что собака стерилизована, привита от бешенства и безопасна для окружающих.

Она просила сотрудников показать, кто находится внутри. В ответ, по ее словам, столкнулась с агрессией.

«Я подбежала, умоляла и просила показать собак и не забирать уже стерилизованных/вакцинированных животных. Молодой мужчина-сотрудник толкнул меня, они [сотрудники] вели себя агрессивно и пренебрежительно. Там же находились представители мэрии и заместитель мэра, но никто даже не пошевелился, пока я умоляла о помощи», – говорит она.

На опубликованном ею в Facebook видео слышно, как она плачет и просит остановить отлов. Видно и другое – как один из сотрудников втыкает предмет, похожий на железную палку, в клетку с животными.

По словам Парцвания, ей сообщили, что собак увозят в Кутаиси, однако когда их вернут и вернут ли вообще – не сказали.

«Маршрутку с собаками сопровождала еще одна машина. Женщина, сидевшая в ней, сказала, что «их выпустят в природу», – написала Саломе в соцсети.

Через два дня, после того как ситуация вызвала резонанс благодаря зугдидским активистам, часть животных вернули, но не туда, откуда забрали.

«Главное и безусловное требование остается неизменным – неагрессивные, спокойные животные должны возвращаться в места своей опеки, а не «в природу», – пишет Саломе.

О национальной программе по бездомным животным

По словам активистов, 30 марта из Зугдиди в муниципальный приют Кутаиси вывезли до 65 собак. Отлов проводился по поручению Национального агентства продовольствия.

Еще 6 марта правительство Грузии объявило о запуске национальной программы по сокращению числа бездомных животных. Она включает вакцинацию, стерилизацию и кастрацию, микрочипирование, регистрацию в единой базе данных, а также развитие сети муниципальных приютов.

Власти называют инициативу важной мерой для защиты общественного здоровья. По их мнению, контроль популяции и вакцинация должны снизить риск распространения бешенства и сделать города безопаснее.

Масштаб программы значительно расширяется: если в 2025 году в рамках пилота планировалось стерилизовать около 9 тысяч животных, то в 2026 году речь уже идет о более чем 36 тысячах. При этом, по данным грузинских зоозащитных организаций, общее число бездомных животных в стране достигает примерно полумиллиона.

Официально пилотная программа пока действует только в Имеретии, Кахетии и Зугдидском муниципалитете. В агентстве заявляют, что сообщения о массовом отлове не соответствуют действительности. Однако уже 2 апреля в соцсетях появилось видео из Тбилиси, где в центре города забирают собаку, находившуюся под опекой местных жителей – несмотря на то, что на столицу пилотная программа не распространяется.

Зоозащитники утверждают, что на практике программа реализуется с нарушениями, и события в Зугдиди яркий тому пример. По их словам, среди отловленных животных были и те, которые уже имели ушные бирки, то есть ранее были стерилизованы и вакцинированы. Основательница Zero Strays Georgia Мариам Шекиладзе пишет в Facebook, что на встрече в Тбилиси представители агентства объяснили это необходимостью повторного учета:

«Нам сказали, что таких собак нужно заново зарегистрировать, ревакцинировать и установить новые ушные бирки, после чего их вернут на прежние места».

В Национальном агентстве продовольствия заявляют, что новые бирки необходимы, поскольку они не могут учитывать маркировку, установленную другими организациями, в своей базе данных, что создает технические проблемы.

Однако, как заявили активисты из Зугдиди, у возвращенной 1 апреля части собак не было новых бирок, животные вернулись с прежней маркировкой. Это, по словам Мариам Шекиладзе, вызывает новые вопросы:

«Как в будущем будет происходить идентификация уже перевезенных собак? Как планируется избежать повторных «перевозок–возвратов» одних и тех же животных?».

Кроме того, зоозащитники резко критикуют сами методы отлова и перевозки. По словам Шекиладзе, животных в Зугдиди перевозили в негуманных условиях:

«Собаки, не знакомые друг с другом, содержались в тесных общих клетках, дрались и находились в сильном стрессе».

С критикой выступила и НПО «Международная прозрачность – Грузия». В своем заявлении организация подчеркивает, что причинение животным лишней физической или психической боли недопустимо. В документе отмечается, что сокращение численности бездомных животных допустимо только без причинения страданий, при отлове стресс должен быть сведен к минимуму, а контроль популяции должен осуществляться исключительно гуманными методами.

«Дорога смерти»

С раннего утра 1 апреля активисты из Зугдиди дежурили у приюта в Кутаиси, чтобы проследить, где высадят отловленных собак. В итоге около 26 животных выпустили в безлюдной местности – там находится лишь один завод и проходит автомагистраль, которую местные зоозащитники называют «дорогой смерти».

«Оставленные там собаки в большинстве случаев вскоре погибают под колесами автомобилей. Выпуск в таких условиях фактически обрекает их на долгую и мучительную смерть. Такая практика недопустима для современного, цивилизованного и эмпатичного общества», – говорит Мариам Шекиладзе.

Активисты подчеркивают, что такое обращение с животными является жестоким и противоречит закону.

«Это полностью нарушает статью 4 Закона Грузии «О домашних животных», принятого в июле 2025 года. Когда волонтеры предложили самостоятельно вернуть собак в город, им ответили, что животных нужно «рассеять по окраинам», – заявила на брифинге 2 апреля соосновательница организации Animal Project Натия Чиковани.

Ранее в интервью «Эху Кавказа» зоозащитники уже объясняли, как устроена государственная программа, в чем ее изъяны и почему переселение животных недопустимо.

При этом в самой программе есть важный нюанс. Пилотный проект по управлению популяцией бездомных животных, запущенный в 2025 году (распоряжение правительства №1019), прямо предусматривал возвращение животных в их первоначальную среду после стерилизации и вакцинации.

В феврале 2026 года правительство приняло новое распоряжение №412, регулирующее следующий этап программы. В нем появился пункт, запрещающий возвращать собак рядом с детскими садами, школами, медицинскими учреждениями, ресторанами, рынками, гостиницами, а также на детских и спортивных площадках.

Зоозащитники считают такую формулировку слишком расплывчатой: не уточняется, в каком радиусе действует этот запрет и в итоге, по их словам, это может стать основанием вообще не возвращать животных.

«Согласно статье 19 закона «О домашних животных», недопустимо ненадлежащее или жестокое обращение с животным, включая любые действия, вызывающие страдания. Изъятие животного из его естественной среды, что приводит к стрессу, отсутствию пищи и конфликтам с другими животными, может быть расценено как нарушение закона, что может повлечь административную и уголовную ответственность», – пишет НПО «Международная прозрачность – Грузия».

В Национальном агентстве, в свою очередь, утверждают, что животных все же поэтапно возвращают – на территории, максимально близкие к месту отлова. Исключение, по их словам, составляют зоны вокруг школ, детских садов и больниц.

В Гори заработал крематорий?

На фоне растущего недоверия некоторой части общества в соцсетях появилось видео дыма над территорией приюта для бездомных животных в Гори. Его 1 апреля опубликовал зоозащитник Тамаз Элизбарашвили – владелец приюта для собак в Тбилиси.

На записи видно, как ночью из здания поднимается дым. По словам автора видео, это работает крематорий муниципального приюта. Он также утверждает, что примерно за полчаса до этого туда привезли отловленных бездомных собак, а в воздухе ощущался «сильный запах горелого мяса и шерсти». Это вызвало серьезные опасения у общественности.

Вскоре активисты выехали из Тбилиси в Гори и провели акцию протеста у приюта. Они потребовали встречи с администрацией и публикации записей с камер видеонаблюдения, чтобы прояснить ситуацию.

«Как утверждают очевидцы, вчера поздно ночью на территорию приюта въехали машины Национального агентства продовольствия, а спустя полчаса был включен крематорий, который работал в течение 5 часов. Они [очевидцы] позвонили руководителю приюта, который это подтвердил и сказал: «Да, мы сожгли собак, найденных утром мертвыми в городе». При этом несколько мертвых собак, якобы найденных в Гори и сожженных, не требовали бы пяти часов работы крематория. Здесь даже не нужно разумных подозрений – это прямой факт, что было сожжено много собак», – заявили участники акции.

В Национальном агентстве продовольствия и Департаменте экологического надзора эти обвинения категорически отвергли, назвав их «необоснованными и ложными».

По официальной версии, проверка приюта нарушений не выявила. Установленный там инсинератор имеет экологическое разрешение и используется исключительно для утилизации медицинских отходов и уже погибших животных. В агентстве также заявили:

«Распространение подобных утверждений выходит за рамки любой морали и является целенаправленной попыткой ввести общественность в заблуждение».

Таким образом, позиция государства остается неизменной: никакой массовой эвтаназии не проводится, а программа направлена на гуманное регулирование численности животных через ветеринарные меры и контроль размножения.

Адвокат Лаша Ткешеладзе обратился в Генеральную прокуратуру с требованием начать расследование по факту возможного насилия над животными. По его словам, этот вопрос должен взять под личный контроль Генеральный прокурор.

«Общество не верит сухим заявлениям агентства. Возникают конкретные вопросы: почему патрульная полиция не прибыла на место и не отреагировала на вызов граждан? Почему, при наличии множества камер, записи до сих пор не опубликованы? В интересах общества – увидеть, что на самом деле происходило в Гори и других местах», – заявил адвокат.

О чем на самом деле спор

Зоозащитники подчеркивают: они не против стерилизации – напротив, считают ее необходимой мерой в решении проблемы. Более того, в этом вопросе их позиция во многом совпадает с официальной: и государство, и зоозащитники говорят о необходимости контроля популяции. Главное расхождение – в методах отлова, уровне прозрачности и подходе к уже существующим уличным животным.

«Гуманное решение проблемы гиперпопуляции возможно в течение нескольких лет. Для этого необходимо ограничить размножение домашних животных, запретить их выбрасывание на улицу и стерилизовать более 70% самок, находящихся на улице», – отмечают зоозащитники.

3 марта власти также объявили трехлетний мораторий на разведение некоторых пород собак в целях сокращения популяции. Мораторий распространяется на породы, которые власти относят к собакам с повышенным риском. Среди них: американский питбультерьер, бразильский фила, кане-корсо, стаффордширский бультерьер, а также некоторые другие породы, включая хаски, маламутов и лаек.

Эксперты в этой сфере говорят, что устойчивое сокращение численности бездомных животных невозможно достичь разовыми «зачистками» или перемещением собак из одного района в другой. Работает только системный подход – массовая стерилизация, вакцинация, регистрация, контроль над размножением домашних животных, ответственность владельцев и постоянный мониторинг. Именно на этом, а не на изъятии уже стерилизованных животных, настаивают и грузинские активисты.

Они предлагают пересмотреть практику реализации программы: не забирать стерилизованных животных в приюты без медицинской необходимости, проводить вакцинацию на месте, возвращать собак в их первоначальную среду обитания, уточнить или пересмотреть ограничения на территории возврата, публиковать информацию о каждом отловленном животном.

По их словам, происходящее бьет не только по животным, но и по людям – тем, кто годами тратит время, деньги и силы на уход за ними.

Требование о полноценной гуманной реализации программы стерилизации и возврата животных на прежние территории уже поддержали более 30 000 граждан, а также свыше 40 организаций и компаний. В разных городах страны проходят и планируются акции протеста в защиту прав животных.

Тем временем Национальное агентство продовольствия 2 апреля опубликовало новые данные о ходе программы по управлению гиперпопуляцией собак. В агентстве утверждают, что на данный момент 435 собак уже возвращены в привычную среду обитания, а остальные будут возвращаться поэтапно – после завершения всех процедур.

