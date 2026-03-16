Грузия пытается решить проблему гиперпопуляции бездомных животных – по оценкам зоозащитных организаций, их в стране может быть около полумиллиона. Власти запустили национальную программу стерилизации, вакцинации и учета животных, которая должна сделать города безопаснее и сократить численность бездомных собак гуманным способом. Однако активисты говорят, что на практике программа уже вызывает серьезные вопросы: десятки животных, за которыми годами ухаживали местные жители, после отлова просто исчезли.

В небольшом городе Ткибули на западе Грузии активистка Тамар Бабуашвили знает почти каждую бездомную собаку. Уже пять лет она помогает животным на улицах своего города: стерилизует, лечит, кормит. Но десятки собак, за которыми она и другие активисты ухаживали годами, исчезли.

«Из Ткибули увезли стерилизованных собак, и мы до сих пор не знаем, где 31 из них. Только пятерых мы нашли и привезли из Самтредии», – говорит Бабуашвили.

Подобные истории все чаще звучат в Грузии после запуска государственной программы по контролю популяции бездомных животных. То, что задумывалось как масштабная инициатива по вакцинации и стерилизации собак, вызвало волну критики со стороны зоозащитников, которые утверждают, что животных забирают с улиц, но не возвращают обратно.

Программа, призванная решить проблему

Правительство Грузии объявило о запуске национальной программы по сокращению числа бездомных собак 6 марта. Проект предусматривает вакцинацию животных от бешенства, стерилизацию и кастрацию, микрочипирование, регистрацию в единой базе данных, а также развитие сети муниципальных приютов. Реализацией программы занимается Национальное агентство продовольствия совместно с Министерством регионального развития и органами местного самоуправления.

Власти называют программу важной мерой для защиты общественного здоровья. По их мнению, контроль популяции и вакцинация бездомных животных должны снизить риск распространения бешенства и сделать города безопаснее.

В рамках программы собак из регионов перевозят в муниципальные приюты. Также планируется строительство новых приютов в регионах Квемо-Картли, Самегрело – Земо-Сванети и Самцхе-Джавахети.

Масштаб программы значительный. Если в 2025 году планировалось стерилизовать около 9 тысяч животных в рамках пилотной программы, то в 2026 году власти намерены охватить более 36 тысяч бездомных собак. По данным грузинских зоозащитных организаций, в стране около полумиллиона бездомных животных.

Однако зоозащитники утверждают, что на практике программа уже реализуется с нарушениями.

«Когда власти говорят, что борются с гиперпопуляцией бездомных животных, это неправда. Работа ведется неквалифицированно, без прозрачности и с нарушением международных стандартов, стандартов гуманизма. Мы не знаем, куда делись животные после их отлова. Конкретные люди ищут конкретных собак, но никто не может сказать им, где они находятся», – говорит Натия Чиковани, соосновательница организации Animal Project.

По ее словам, заявленный властями гуманный подход предполагает использование метода CNVR (Catch-Neuter-Vaccinate-Return) – отлов, стерилизацию/кастрацию, вакцинацию и возвращение животного в ту же среду.

«Животное обязательно должно вернуться туда, откуда его забрали. Для многих из этих собак улица сегодня – их дом. <...>. Если мы говорим о гуманном подходе, то последний этап, то есть возвращение, должен выполняться честно и добросовестно. Сейчас этого не происходит», – говорит Чиковани.

Ранее, 3 марта власти также объявили трехлетний мораторий на разведение некоторых пород собак в целях сокращения популяции. Мораторий распространяется на породы, которые власти относят к собакам с повышенным риском. Среди них: американский питбультерьер, бразильский фила, кане-корсо, стаффордширский бультерьер, а также некоторые другие породы, включая хаски, маламутов и лаек.

Закон требует возвращать животных

Пилотная программа по управлению популяцией бездомных животных была запущена в 2025 году на основании распоряжения правительства №1019. Документ прямо предусматривал, что после стерилизации и вакцинации животных должны возвращать в свою первоначальную среду обитания. Однако, согласно совместному заявлению зоозащитных организаций Zero Strays Georgia, Animal Project и Peteasy, этого не происходит.

«Их высадили где-то в другом регионе? Или на незнакомой территории, откуда собака не смогла вернуться домой? А может, их вообще усыпили? Мы этого не знаем. У нас нет доказательств, но факт в том, что собак не вернули. Национальное агентство это отрицает, но собак нет», – говорит Натия Чиковани.

В феврале 2026 года правительство приняло новое распоряжение №412, которое регулирует следующую фазу программы. В документе появился пункт, запрещающий возвращать собак рядом с детскими садами и школами, медицинскими учреждениями, ресторанами и рынками, гостиницами, детскими и спортивными площадками. Зоозащитники считают такую формулировку слишком расплывчатой.

«Не уточняется, в каком радиусе действует этот запрет. Это может стать основанием вообще не возвращать животных», – говорится в совместном заявлении зоозащитных организаций.

По словам Натии Чиковани, такие ограничения и вовсе сложно реализовать на практике.

«Собаки передвигаются свободно, мы же их не привязываем и, соответственно, мы не можем контролировать, где они будут лежать. Если собака каждый раз будет возвращаться к пункту, где готовят шаурму – это нарушение закона? Тогда каждый раз нужно вызывать службы, чтобы ее увезли? Ну на ее место придет другая собака. Это невозможно контролировать. В стране почти полмиллиона бездомных животных. <...>. Люди как-то сосуществовали все это время с ними. Конечно, бывают исключения, есть собаки, которые доставляют проблемы, но и среди людей есть те, кто нападают с ножом на своих жен в автобусе. Нельзя строить весь закон на исключениях», – говорит она.

Активистка Тамар Бабуашвили указывает еще на одну проблему. Она говорит, что сотрудники служб забирают даже тех собак, которые уже были стерилизованы и имели микрочипы.

«Из моего двора украли двух чипированных собак. Мне их не возвращали, говорили, что им нужно провести манипуляции. При этом у них были документы для выезда в Европу, они были стерилизованы и имели паспорта», – рассказывает она.

14 марта зоозащитники собрались у здания канцелярии правительства в Тбилиси. Они потребовали: сообщить, где находятся пропавшие животные, вернуть собак в их прежние места обитания и изменить практику реализации программы.

Чиковани объясняет, почему это важно:

«Животное уже адаптировано к своему месту. Обычно есть люди, которые о нем заботятся – кормят, следят за прививками, помогают обеспечить безопасность для него и окружающих. Часто требования «уберите собаку отсюда» связаны не с тем, что она опасна, а просто с нежеланием конкретного человека видеть животное на улице. То, что кому-то не нравится присутствие собаки, не должно становиться причиной для ее перемещения.

Собаки должны возвращаться туда, где они жили, потому что у них уже есть люди, которые о них заботятся. Не каждый может взять к себе домой (на что нам обычно указывают люди) десять собак, но люди могут годами заботиться о них на улице, любить как своих. Они тратят деньги, силы, эмоции, а потом животных просто забирают. Это мучение и для людей, и для животных, а саму проблему в итоге это не решает», — говорит Чиковани.

«У нас никогда не было чумы»

Зоозащитники утверждают, что среди собак, которых все-таки вернули на улицы, были животные, зараженные чумой – высокозаразным вирусным заболеванием.

«У нас никогда не было чумы. У одной из них [собак] обнаружили чуму, и она заразила всех в Ткибули. С утра до вечера мы ходим и даем лекарства. Сколько денег стоит покупка лекарств для такого количества собак – отдельная тема», – говорит Тамар Бабуашвили.

Зоозащитники опасаются, что именно перевозка животных между регионами и содержание в переполненных приютах может способствовать распространению болезней.

«Даже в приюте агентства мониторинга животных мэрии Тбилиси (не говоря уже о региональных приютах) санитарно-гигиенические нормы настолько игнорируются, что вероятность заражения животного смертельными вирусами уже в первый день превышает 90%. Это фактически означает умышленное причинение вреда здоровью животных», — говорит Кесо Барамидзе, основательница организации Peteasy.

Мариам Шекиладзе, основательница Zero Strays Georgia, считает, что часть перевозок вообще не имеет смысла. По ее словам, если животное уже стерилизовано, нет необходимости перевозить его в приют. Его можно просто привить на месте.

Чего требуют зоозащитники

Несмотря на критику, организации признают, что массовая стерилизация — необходимая мера для решения проблемы гиперпопуляции собак. Однако они предлагают изменить правила реализации программы: не перевозить уже стерилизованных животных в приюты без медицинской необходимости; проводить вакцинацию на месте; возвращать животных в их первоначальную среду обитания; уточнить или отменить ограничения на территории возвращения собак; публиковать информацию о каждом вывезенном животном.

Заместитель начальника управления Национального агентства продовольствия Тенгиз Чалигава, комментируя ситуацию, заявил, что система отслеживания животных будет полностью обеспечена.

«Это будет осуществляться через идентификацию животных, их регистрацию, а также через внесение соответствующей информации в документы и формы учета. Любой человек или зарегистрированный опекун сможет получить информацию о животном, о котором он заботится», – заявил он Общественному телевидению на одной из встреч с зоозащитниками.

По словам Натии Чиковани, встречи между представителями Национального агентства и зоозащитными организациями уже проходили несколько раз. Однако, как она утверждает, активисты по-прежнему не получают конкретных ответов на свои вопросы.

Подписывайтесь на нас в соцсетях