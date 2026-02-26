«Имеди» заявила об отключении веб-сайтов телекомпании из-за санкций Великобритании

Веб-сайты телекомпании «Имеди» - imedi.ge и imedinews.ge были временно отключены из-за британских санкций, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице телеканала в соцсети Facebook.

«Техническая проблема, вызванная санкциями, устранена», - пишет «Имеди».

Сайты телекомпании были отключены вечером 25 февраля. Владелец 50% доли «Имеди» Илия Микелашвили заявил грузинской службе Радио Свобода, что это произошло из-за «технической неисправности» и проблема не связана с санкциями. Сегодня он уже не отвечал на телефонные звонки.

Санкции против «Имеди» и PosTV

24 февраля, ровно через четыре года после начала войны в Украине, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании обновило список санкций, в который внесло финансовые санкции в отношении двух действующих в Грузии проправительственных телеканалов - «Имеди» и PosTV. В обоих случаях причиной их введения названа дезинформация:

«Они распространяют намеренно вводящую в заблуждение информацию о полномасштабном вторжении России в Украину, преимущественно среди аудитории, находящейся в Грузии – информацию, которая поддерживает или способствует политике либо действиям, направленным на дестабилизацию Украины, подрыв или угрозу её территориальной целостности, суверенитету или независимости».

По словам главы правительства «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, права телеканалов, попавших под санкции Великобритании, а также их журналистов будут «обеспечены».

Ранее в Министерство иностранных дел был вызван посол Великобритании Гарет Уорд. Его пригласила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, которая потребовала разъяснений, на каком основании были введены санкции.

В комментарии для СМИ после встречи с британским послом Мака Бочоришвили заявила: «За 40 минут я не услышала ни одного аргумента, который бы оправдал решение Лондона в отношении телекомпании «Имеди» и POSTV».