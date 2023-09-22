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Инвестором порта Анаклия станет европейский или азиатский консорциум

Иллюстративное фото

Во второй этап конкурса по строительству порта Анаклия перешли две компании, сейчас объявлен последний этап – подача инвестиционных предложений, сообщил глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили во время выступления в парламенте.

Эти две компании – швейцарско-люксембургский и китайско-сингапурский консорциумы. До конца года будет выбран победитель и начнется процесс строительства, сообщил министр.

«Мы получили четыре заявки, но посчитали, что есть кое-какие недочеты, необходимо было уточнить технические вопросы. Заявки были подготовлены на высоком уровне несколькими компаниями. Одна компания, которая перешла на второй этап – швейцарско-люксембургская, вторая – китайско-сингапурский консорциум, всемирно известная группа ведущих компаний. Что касается двух других претендентов, их квалификация не соответствовала нашим требованиям, и они не смогли пройти в следующий этап», – отметил Давиташвили.

Российские компании не выразили желания участвовать в конкурсе, заявил министр, отвечая на вопрос депутатов: какие существуют гарантии того, что 49% акций не окажутся в руках России?

«Российские компании в конкурсе не участвовали. Для того, чтобы интересы и влияние России или любой другой страны не доминировали над интересами Грузии и были максимально защищены, а также, чтобы этот порт, любой другой критически важный инфраструктурный проект служил интересам страны и экономики, существует конфигурация, согласно которой у государства будет контроль над важной критической инфраструктурой», – добавил министр.

Как сообщалось ранее, власти Грузии в очередной раз пытаются начать строительство порта Анаклия. В конце 2022 года премьер Ираклий Гарибашвили объявил, что основным инвестором при строительстве глубоководного порта Анаклия будет государство. Другого инвестора выявит конкурсная комиссия.

В 2020 году правительство разорвало контракт с «Консорциумом развития Анаклия». Причиной, по информации властей, стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Основателей консорциума Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году обвинили в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов.

В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что порт Анаклия «поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками, что позволит избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов».

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