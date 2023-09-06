Посол КНР в Грузии подтверждает интерес к порту Анаклия

Посол КНР в Грузии Чжоу Цзянь, отвечая на вопрос о порте Анаклия, подтвердил интерес Пекина ко всем инфраструктурным проектам в рамках т.н. Среднего коридора.

«В целом мы, китайские компании, китайские предприятия заинтересованы инфраструктурными проектами в рамках инициативы «Один пояс и один путь», вдоль Среднего коридора. Поэтому, если будут созданы хорошие условия, я думаю, не будет проблем с участием для китайских компаний в (строительстве) глубоководного порта Анаклия или в других проектах», – сказал дипломат.

Власти Грузии в очередной раз пытаются начать строительство порта Анаклия. В конце 2022 года премьер Ираклий Гарибашвили объявил, что основным инвестором при строительстве глубоководного порта Анаклия будет государство. Выбор других инвесторов пока не завершен.

В 2020 году правительство объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия». Причиной, по информации властей, стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Основателей консорциума Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году обвинили в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов.

В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что порт Анаклия «поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками, что позволит избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов».

В июле текущего года стало известно, что власти Грузии и Китая приняли решение поднять двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства. Посол США Келли Дегнан призвала Тбилиси с осторожностью относиться к политическим обязательствам перед Китаем.