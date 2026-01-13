Когда-то ближайший соратник миллиардера Бидзины Иванишвили и его преемник на посту премьер-министра, Ираклий Гарибашвили теперь стал первым высокопоставленным представителем «Грузинской мечты», приговоренным к тюрьме в рамках объявленной «борьбы с коррупцией». Его арест и процессуальное соглашение вызывают у наблюдателей вопросы о мотивах и будущем политической элиты страны.

Тюремная ирония

В 2014 году, в первый срок премьерства, Ираклий Гарибашвили с улыбкой говорил своим однопартийцам, что Руставской тюрьме «не хватает только Миши [Саакашвили]». Спустя годы это стало реальностью - экс-президент оказался за решеткой, но теперь к нему присоединился и сам Гарибашвили.

24 октября бывшему премьеру предъявили обвинение в легализации незаконных доходов в особо крупных размерах, и он признал свою вину. По статье, по которой его обвиняли, предусматривалось от 9 до 12 лет лишения свободы. Тогда Гарибашвили отпустили под залог в один миллион лари, запретили покидать страну и изъяли паспорт.

По данным прокуратуры, в 2019–2024 годах Гарибашвили, занимая высокие должности, «тайно и завуалированно осуществлял различную предпринимательскую деятельность», получая доходы нелегального происхождения в особо крупных размерах, а также указывал недостоверные данные в декларациях об имущественном положении.

Однако спустя три месяца бывший премьер согласился на процессуальное соглашение. Ему назначили 5 лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона лари. Кроме того, государству передадут деньги, признанные доходом от преступной деятельности и обнаруженные при обыске его дома. Во время обыска 17 октября 2025 года у Гарибашвили изъяли 6,5 миллиона долларов США.

Гарибашвили стал первым высокопоставленным фигурантом, с которым после «антикоррупционной очистки» 2025 года было заключено такое соглашение. Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Для многих решение Гарибашвили добровольно отправиться в тюрьму стало неожиданностью. Среди версий — желание попасть под вероятное помилование президента Михаила Кавелашвили. Неделей ранее президент после рождественской литургии заявил журналистам, что очередной акт помилования будет подписан 19 января — в праздник Крещения.

Адвокат экс-премьера Михаил Шакулашвили отметил, что, как и у любого заключенного, у Гарибашвили есть право на условно-досрочное освобождение и помилование. На вопрос о возможности помилования президентом он ответил журналистам так:

«Все возможно, но не знаю, что будет в будущем. Человека задержали, он должен отсидеть пять лет, не знаю…».

По его словам, ходатайство о помиловании никем пока не обсуждалось.

Третий президент Михаил Саакашвили уверен, что Гарибашвили вскоре выйдет на свободу. Он напомнил, что сам получил 9 лет по «делу о пиджаках» за растрату 3 млн долларов, тогда как у Гарибашвили дома нашли 6 млн долларов, но назначили только 5 лет лишения свободы за их присвоение.

«Те, кому понравилось такое - «посадить Гарибашвили», вы ничего не понимаете. На самом деле мы имеем дело с очередной несправедливостью со стороны Иванишвили», — написал экс-президент в Facebook.

«Трагедия для команды»

Арест бывшего премьера вызвал тяжелые эмоции внутри партии. Вице-спикер парламента Гия Вольский в беседе с журналистами назвал это «трагедией для команды» и отметил:

«Даже Бидзине Иванишвили трудно представить, что человек из его команды, который всегда твердо отстаивал свою позицию, мог пойти на шаг, противоречащий тем принципам, с которыми Иванишвили вернулся в политику. Он [Иванишвили] неоднократно всех предупреждал. Признание вины заслуживает уважения, но само преступление очень тяжелое».

Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что какой бы тяжелой ни была политическая ситуация, правящая партия не покрывает очевидные случаи коррупции или нарушения закона.

«Именно это и есть ответственность «Грузинской мечты» перед государством и его интересами. Когда речь идет о коррупционных обвинениях в отношении должностного лица, должны существовать твердые основания для этого и совокупность доказательств. Когда такая совокупность доказательств появляется, соответствующие решения принимаются правоохранительными органами и судебной властью», — заключил Кадагишвили.

«Политический каннибализм»

«Грузинская мечта» последний год позиционирует себя как активного борца с коррупцией. За последние месяцы были задержаны экс-глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, бывший замминистра экономики Ромео Микаутадзе и другие некогда представители правящей команды.

Однако в декабрьском отчете 2025 года НПО «Международная прозрачность — Грузия» указывала, что расследования в отношении высокопоставленных чиновников, их аресты и последующее освобождение под залог вызывают много вопросов. Организация задается вопросом, идет ли речь о реальной борьбе с коррупцией в элитах или это внутренняя борьба кланов внутри «Грузинской мечты», когда почетный председатель Бидзина Иванишвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе отстраняют бывших соратников под предлогом антикоррупционных мер.

«Мы изучили текущие расследования и лиц, вовлеченных в них. В результате стало очевидно, что под следствием в основном находятся члены покровительственных сетей, то есть кланов, связанных либо с бывшим руководителем СГБ Григолом Лилуашвили, либо с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили. За эти годы обвинения в коррупции также накопились против многих других высокопоставленных чиновников, однако следственные органы не рассматривали эти дела. Факт заключается в том, что расследования избирательно касаются конкретных бывших высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты». Следовательно, очевидно, что в правящей партии происходит противостояние между кланами, и для этого используются следственные органы», — говорится в публикации НПО.

Оппозиционные политики придерживаются схожего мнения: по их словам, разговоры о борьбе с коррупцией — лишь ширма для внутрипартийных конфликтов. Бывший член «Грузинской мечты» и глава «Дома правосудия» Эка Беселия считает, что арест Гарибашвили связан с тем, что о нем «донесли» негативную информацию Иванишвили.

«Это характерно для этой команды. Моя версия такова: до Иванишвили была доведена такая информация о Гарибашвили, которая усилила негативное отношение к нему. Этому способствовала команда Ираклия Кобахидзе, который сейчас имеет влияние, а у них был конфликт с командой Гарибашвили. Так они и отомстили. Это просто, тем более, когда в твоих руках есть рычаги», — говорит Беселия в интервью «Формуле».

Беселия также не исключает, что на Гарибашвили могли оказывать давление через угрозы в отношении его родственников, которые могли быть замешаны в коррупционных схемах. По ее словам, процессуальное соглашение, на которое он пошел, вряд ли было его реальным выбором — скорее это была попытка выбрать меньшее из двух зол.

«Я знаю природу Гарибашвили, пойти в тюрьму — не было его выбором. <...>. На такие условия соглашаются, только если ожидают худшего», — заключает Беселия и добавляет, что считает происходящее персональной местью и способом Иванишвили укрепить вертикаль власти, показав всем, что наказание возможно даже для самых близких, если они пересекут «красные линии».

Что именно подразумевается под этими «красными линиями», точно неизвестно: идет ли речь о политических амбициях, вопросах безопасности Иванишвили или о чем-то другом. До сих пор многим доподлинно неясно, почему олигарх выступил против своих бывших сторонников.

«В последние месяцы появлялись разные версии, пытавшиеся объяснить этот процесс, например:

подозрение Иванишвили, что Лилуашвили и/или Гарибашвили смогли договориться с западными представителями и обеспечить себе гарантии;

их предполагаемое участие в схемах мошеннических колл-центров, наркоторговле или других формах организованной преступности;

попытка Иванишвили компенсировать финансовые потери, вызванные западными санкциями, забрав ресурсы у лиц, которые обогатились за счет коррупции, на которую он закрывал глаза годами», — пишет «Международная прозрачность — Грузия».





Тем не менее общедоступных доказательств в пользу конкретной версии пока нет. По мнению НПО, можно утверждать лишь одно: происходящее нельзя назвать полноценной борьбой с коррупцией.

В оппозиции многие называют происходящее политическим преследованием, несмотря на убежденность в преступной деятельности Гарибашвили. Однако председатель партии «Федералисты» Гига Бокерия считает, что говорить о политическом преследовании неправильно, поскольку Гарибашвили никогда не был противником власти. По его словам, он стал жертвой «внутренних конфликтов, истерики и криминальных разборок внутри команды».

«Этот человек всегда был послушным рабом Иванишвили. Когда ему говорили — уходил, когда говорили — приходил. <...>. Кто‑нибудь верит, что коррупция таких высокопоставленных лиц могла существовать сама по себе?! Иванишвили является и был обладателем полной власти. Все эти политические нули исчезнут тогда, когда Иванишвили им скажет.

Реальность такова, что этот режим в результате этой истерики сам подтверждает то, в чем и так была убеждена большая часть общества: этих людей интересует только нахождение вокруг Иванишвили и обогащение. Иванишвили же интересует сохранение абсолютной власти, и все это происходит за счет настоящего и будущего этой страны», — заявил Бокерия в программе «360 градусов» на «Palitranews».

Семья и личная сторона трагедии

По истечении суток после вынесения приговора Ираклий Гарибашвили предпочел хранить молчание и через адвоката не передал обществу никаких комментариев.

Зато отреагировали его близкие. После сообщения о приговоре супруга экс-премьера Нанука Тамазашвили опубликовала в Facebook семейную фотографию с мужем и детьми.

Ее сестра, Мариам Тамазашвили, посвятила аресту Гарибашвили большой пост в социальной сети и назвала происходящее «дежавю»:

«Год назад, перед выборами, я написала пост о том, что я пережила, когда моего отца арестовали в 2011 году, и сказала: «Мы сделаем все, чтобы будущее поколение избежало подобного психологического террора». Мне тяжело, потому что я знаю, насколько болезненно все это для моих племянников. Вопросов много — почему? Они не понимают, почему должны арестовывать отца, который ничего, кроме хорошего, для страны не сделал».

В 2011 году был арестован тесть Гарибашвили — генерал МВД Тамаз Тамазашвили. Его обвинили в незаконном хранении оружия и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. После смены власти он был освобожден. Сам Гарибашвили не раз говорил, что «режим Саакашвили держал его тестя практически заложником целый год».

Брат Нануки Тамазашвили, бывший депутат от «Грузинской мечты» Александре Тамазашвили, заявил, что у происходящего есть причины и объяснения, которые будут вскоре понятны обществу.

«Факт в том, что Ираклий решил не вступать в судебную тяжбу, в которой он мог быть как оправдан, так и нет — об этом мы спорить не будем. Но я могу с уверенностью сказать, какое лицо бы приобрел этот процесс и как бы он навредил всему тому делу, которому он [Гарибашвили] служил с искренней любовью — ради страны, ради которой он готов пожертвовать жизнью», — написал он в Facebook, не уточнив, что именно имел в виду, говоря о том, каким мог быть судебный процесс.

Возможно, речь идет о том, что судебные заседания могли вскрыть множество неприятных деталей. На это намекнула депутат правящей партии Нино Цилосани. По ее словам, Гарибашвили «оценил риски» и «вытаскивать больше грязи, вероятно, было бы нежелательно для всех».

«Ираклий Гарибашвили принял правильное решение, сотрудничая со следствием. <...>. Судебные процессы, вероятно, именно это [обнародование грязи] и обеспечивают — допрашиваются многочисленные свидетели, раскрываются многочисленные факты, и, вероятно, учитывая все это, он [Гарибашвили] принял такое решение», — заявила Нино Цилосани журналистам.

«Выполнил миссию»

Многие годы Гарибашвили оставался ближайшим соратником основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Он неоднократно подчеркивал, что особенно гордится дружбой с его сыном, Берой Иванишвили, которого называл своим близким другом.

Когда олигарх Иванишвили в первый раз «навсегда» уходил из политики и с поста председателя созданной им партии, должность лидера «Грузинской мечты» он завещал Ираклию Гарибашвили. Тот занимал этот пост два года, после чего ушел в отставку.

Иванишвили тогда, говоря уже об экс-главе правительства, охарактеризовал Гарибашвили как «очень достойного» премьер-министра, нетерпимого к коррупции, но при этом отметил проблемы, связанные с родственниками и проявлениями непотизма.

«Я несколько раз говорил Гарибашвили: твоя проблема — это твои родственники», — заявил он телеканалу «Имеди» в феврале 2015-го.

Со временем Гарибашвили признался, что прекратил отношения с рядом близких людей и они «больше не приходят к нему домой».

18 февраля 2021 года политсовет «Грузинской мечты» единогласно вновь утвердил Гарибашвили на должность премьер-министра. Тогдашний председатель партии Ираклий Кобахидзе назвал его профессионалом с большим опытом, способным эффективно управлять правительством и справляться с вызовами, стоящими перед страной.

Тем не менее, параллельно не прекращались обвинения в коррупции со стороны СМИ и НПО. Одним из последних громких событий стало, что в 2023 году Гарибашвили воспользовался правительственным самолетом для поездки сына в Пенсильванский университет. После общественного резонанса он заявил, что расходы на перелет покрыл его отец, а бюджетные средства не использовались.

Спустя год после этого в партии произошли перестановки: Гарибашвили на посту премьер-министра сменил Ираклий Кобахидзе. По одной из версий, такое решение Иванишвили принял накануне выборов из-за коррупционных скандалов вокруг Гарибашвили, тогда как репутация Кобахидзе выглядела незапятнанной — его имя реже фигурировало в критических публикациях о финансовых злоупотреблениях.

Наконец, в апреле 2025 года Гарибашвили ушел с поста председателя партии, заявив, что завершает политическую деятельность и «выполнил свою миссию».

