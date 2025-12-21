Ираклий Кандашвили возглавит Ассоциацию адвокатов Грузии

Ираклий Кандашвили избран председателем Ассоциации адвокатов Грузии. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные по итогам общего собрания ассоциации.

Согласно итогам голосования, Кандашвили получил 1 473 голоса. Его соперник, Ираклий Чомахашвили, набрал 1 366 голосов.

Кандашвили ранее называли кандидатом, которого поддерживала правящая партия «Грузинская мечта». В свою очередь, Чомахашвили известен как адвокат задержанных участников проевропейских акций и как критик политики властей.

Завершение выборов Кандашвили прокомментировал на своей странице в Facebook. По его словам, в голосовании приняли участие 2 855 адвокатов, что, как он отметил, свидетельствует о высокой вовлечённости профессионального сообщества и интересе к будущему ассоциации. Он поблагодарил коллег за активность и подчеркнул, что выборы стали важным этапом в жизни адвокатского корпуса.

«Ваш выбор был важен не только для определения конкретного результата, но и для укрепления демократического и прозрачного процесса. Он подтвердил, что наше профессиональное сообщество основано на ответственности, доверии и взаимном уважении», – написал Кандашвили, добавив, что впереди ассоциацию ждут серьёзные вызовы, требующие сотрудничества и последовательной работы.

По его словам, в прошедших выборах «нет победителей и проигравших», а сама Ассоциация адвокатов остаётся «большой семьёй» для каждого адвоката.

Первый тур выборов председателя Ассоциации адвокатов Грузии состоялся 14 декабря, однако тогда нового руководителя избрать не удалось. Ираклий Чомахашвили тогда получил 1106 голосов, Ираклий Кандашвили – 1269.